Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

“Herrchen” und Zeugen nach Hundebiss gesucht –

Dreieich/Dreieichenhain (ots) -(lei) – Nach einem Hundebiss am Montagabend 09.05.2022 in der Daimlerstraße ermittelt die Regionale Ermittlungsgruppe West nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Neben dem “Herrchen” suchen die Beamten auch nach Zeugen des Vorfalls.

Ein 49-jähriger Radfahrer war gegen 19.30 Uhr mit seinem Bike im Bereich einer Brücke über die Bahngleise unterwegs, als ein kniehoher schwarzbrauner Schäferhund-Mischling ihn anbellte und mehrfach nach ihm schnappte.

Als der 49-Jährige stand, biss ihn der Vierbeiner in den Oberschenkel. Der etwa 60-jährige Hundeführer zog den angeleinten Hund dann weg und lief einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, obwohl dieser der Radler ihn darauf ansprach.

Der noch Unbekannte Mann hatte eine schlanke Statur, schulterlange dunkelblonde Haare und war etwa 1,65 Meter groß. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift “btx elite” und Sandalen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg, Tel: 06102 2902-0.

Autos aufgebockt und Räder geklaut – Dreieich/Sprendlingen

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag ein Autohaus in der Frankfurter Straße aufgesucht und zwei Radsätze geklaut. In der Zeit zwischen 19 und 7 Uhr gelangten die Kriminellen auf das Gelände mit 100er-Hausnummer, bockten dort 2 abgestellte Fahrzeuge mittels Steinplatten auf und nahmen so insgesamt 8 Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro mit. Die Kripo, die um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 bittet, geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug nutzten.

Diebe klauen Baumaschinen und -materialien – Offenbach

(lei) Eine Baustelle in der Oberen Grenzstraße (80er-Hausnumemrn) suchten Einbrecher am Wochenende heim. In der Zeit von Freitag (17 Uhr) und Montag (7 Uhr) hebelten die Unbekannten im Keller eines der Gebäude zwei blecherne Lagertüren auf und entwendeten Baumaschinen und verschiedenes Material im Wert von mehreren tausend Euro.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

3-jähriger Junge verletzt: Suche nach Radfahrerin mit Blumentattoo – Offenbach

(lei) Bei einem Verkehrsunfall im Nordring ist am Montagnachmittag 09.05.2022 ein 3-jähriger Junge leicht verletzt worden. Nach der Unfallverursacherin sucht nun die Polizei. Das Kind war gegen 16.20 Uhr in Begleitung seiner Mutter aus einem Bus der Linie 108 an der Haltestelle “Hafenbrücke” ausgestiegen, als es auf dem Gehweg zum Zusammenstoß mit der 25-30-jährigen Radlerin mit schulterlangen schwarzen Haaren kam.

Der Junge fiel zu Boden und brach sich die Schulter und auch die Frau stürzte. Nach kurzem Gespräch fuhr die Unbekannte mit ihrem Damenrad jedoch weiter.

Sie war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur sowie ein Blumentattoo an der rechten Wade. Außerdem trug sie eine hellgraue kurze Hose bis übers Knie, ein orangenes T-Shirt sowie eine rote quadratische Brille.

Neben dem Fahrer des Linienbusses und seinen Fahrgästen dürften auch wartende Personen an der Bushaltestelle den Vorfall mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe zu melden (Telefon 06183 91155-0).

Zeugensuche nach Einbruch in Schnellrestaurant – Neu-Isenburg

(lei) Unbekannte brachen am Sonntagmorgen in ein Schnellrestaurant in der Carl-Friedrich-Gauß Straße ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminellen hebelten in der Zeit zwischen 2.30 und 6 Uhr zunächst ein Fenster aus der Verankerung und drangen hierüber in den Innenraum ein. In einem Büroraum flexten sie einen Tresor auf und nahmen mehrere tausend Euro mit. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Autotür geöffnet: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt – Dietzenbach

(lei) Schürfwunden an Armen und Beinen erlitt ein Zwölfjähriger am Montagabend bei einem Unfall im Gustav-Heinemann-Ring. Gegen 18.55 Uhr war der Junge mit seinem Rad in der genannten Straße unterwegs, als ein 30 Jahre alter Corsa-Fahrer, der in Höhe der Hausnummer 72 am rechten Fahrbahnrand parkte, offenbar aus Unachtsamkeit die Fahrertür öffnete. Der Zwölfjährige konnte nicht mehr ausweichen, touchierte die Fahrertür und stürzte. Sachschaden entstand nach bisherigen Informationen nicht.

Bereich Main-Kinzig

Schrottdiebe vorläufig festgenommen – Hanau

(lei) Drei mutmaßliche Schrottdiebe hat die Polizei am Montagabend auf einer Baustelle in der Friedrich-Ebert-Anlage vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr die 110 gewählt und mitgeteilt, dass gerade ein weißer Sprinter auf dem Areal mit 10er-Hausnummer stehen würde und drei Männer Metallteile in das Fahrzeug einladen. Die Beamten, die augenblicklich später eintrafen, konnten auf dem Gelände drei Männer im Alter von 35, 41 und 47 Jahren antreffen; bei ihnen klickten dann die Handschellen.

Verladen hatten sie zu diesem Zeitpunkt Schrott im Wert von etwa 200 Euro. Die Ordnungshüter stellten zudem fest, dass der Mercedes zur Fahndung ausgeschrieben und voll mit Buntmetall war, der Wagen wurde daraufhin sichergestellt. Die drei Hanauer, die vorübergehend mit auf die Wache mussten und danach auf freien Fuß kamen, müssen sich nun wegen Verdachts des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Verdacht der Brandstiftung: Zeugensuche nach Feuer in Gaststätte / Täterbeschreibung vorhanden – Hanau

(lei) Rund 15.000 Euro Sachschaden, so die erste Schätzung, entstand bei einem Brand am frühen Dienstagmorgen in einer Gaststätte in der Großen Dechaneistraße. Das Feuer, das gegen 3.30 Uhr gemeldet wurde, konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Nach ersten Feststellungen der Polizei wurde ganz offensichtlich zuvor in das Restaurant eingebrochen.

Der Spurenlage zufolge warfen der oder die Unbekannten mit einer Betonplatte zunächst eine Fensterscheibe des im Erdgeschoss liegenden Gastraums ein. Bisher ist bekannt, dass sich mindestens ein männlicher Täter anschließend in dem Lokal aufhielt; er hatte einen Dreitagebart und trug eine Basecap. Zu möglichen Komplizen liegen derzeit keine Informationen vor.

Aus dem Räumlichkeiten entwendeten der beziehungsweise die Unbekannten neben Schmuck auch mehrere elektronische Erfassungsgeräte zur Essensbestellung. Nach Einschätzung der Beamten könnte das Feuer zur Verschleierung des Einbruchs gelegt worden sein. Im Innenraum fanden sich mehrere geleerte Schnapsflaschen mit hochprozentigem Alkohol, der in dem Zusammenhang als Brandbeschleuniger genutzt worden sein könnte.

Ermittelt wird nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie der vorsätzlichen Brandstiftung. 11 Personen aus den darüber liegenden Wohnungen mussten kurzzeitig das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer vor 3.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Gaststätte beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler zu wenden.

Schwerlasttransport touchiert Brücke – A66 / Langenselbold

(lei) Auf der Autobahn 66 zwischen dem Langenselbolder Dreieck und der Anschlussstelle Langenselbold Ost ist am späten Montagabend ein Schwerlasttransport mit einer Brücke kollidiert. Das tonnenschwere Fahrzeug war gegen 22 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als ein Teil der Ladung (Bohrvorrichtung einer Baumaschine) vermutlich aufgrund einer Bodenwelle nach oben ausgefedert wurde und gegen das Brückenbauwerk der Kinzigstraße schlug. An der Brücke und an der Ladung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der 57-jährige Fahrer des Gespanns blieb unverletzt.

Erneuter Zeugenaufruf nach unbekannter Porsche-Fahrerin – Nidderau

(lei) Nach einem Beinahe-Frontalzusammenstoß am Mittwoch, 27. April auf der Kreisstraße 246 zwischen Heldenbergen und Karben sucht die Polizei neben dem noch unbekannten Verursacher auch noch die bis dato anonyme Porsche-Fahrerin. Sie hatte eine Vollbremsung ausgeführt, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden und auf ihrer Spur entgegenkommenden grauen Auto zu verhindern.

Die Fahrerin des schwarzen Cayenne war etwa 50 Jahre alt und mit einer weiblichen Beifahrerin unterwegs. Diese sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II.

Fahrerin betrunken: Suche nach Unfallstelle – Freigericht

(lei) Sie kam betrunken, verletzt und mit beschädigtem Auto nach Hause: Jetzt sucht die Polizei in Gelnhausen nach einer Unfallstelle und ermittelt wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen eine 41-Jährige. Zeugenangaben zufolge war die Frau aus Freigericht am Sonntag gegen 14.30 Uhr nach Hause gekommen, dabei blutete sie am Kopf. Der von ihr geführte Wagen, ein silberner Peugeot 206 mit AB-Kennzeichen, war im Frontbereich und der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt.

Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und sich wegen der Verletzung nicht behandeln lassen wollte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,2 Promille, weswegen sie eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben musste.

Sie gab lediglich an, dass sie einen Unfall hatte, jedoch schwieg sie sich über den genauen Unfallort sowie den Hergang aus. Die Beamten gehen aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die Unfallstelle im Bereich Freigericht oder Alzenau liegen könnte. Mögliche Geschädigte sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

