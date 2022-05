Exhibitionistische Handlung – Zeugen gesucht

Fulda (ots) – Ein Unbekannter spielte am Montagnachmittag 09.05.2022 gegen 18 Uhr, in einem Gebüsch nahe eines Firmenparkplatzes in der Leipziger Straße an seinem Geschlechtsteil. Als eine 26-jährige Frau aus Fulda an dem Mann vorbeilief, fokussierte er die junge Dame mit seinen Augen und setzte seine Handlung in ihre Richtung fort.

Der Mann war etwa 30-40 Jahre alt, mit sehr kurzen Haaren oder möglicherweise einer Glatze. Zur Tatzeit trug er eine kurze Hose sowie ein weiß-blau-grau kariertes, kurzes Hemd.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Fulda (ots) – Am Freitag 29.04.2022 zwischen 12:30-12:40 Uhr kam es auf der L 3174 in Fahrtrichtung Fulda zwischen Esbachsgraben und Hofbieber zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Auf dieser Strecke hatte ein schwarzer Kleinwagen, vermutlich der Marke VW, mehrfach andere Fahrzeuge auch bei bestehendem Überholverbot, überholt und hierbei sowohl diese als auch den Gegenverkehr in Richtung Tann gefährdet.

Der Gegenverkehr musste sogar bis zum Stillstand abbremsen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Plakat gestohlen

Fulda. Ein Unbekannter schnitt am späten Montagabend (09.05.), gegen 23.45 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Leipziger Straße einen Werbebanner aus dessen Aufsteller. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte den Langfinger in nordöstliche Richtung. Nach wenigen Metern ließ der Täter sein Diebesgut fallen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Der Unbekannte kann als männlich und etwa 1,80 Meter groß beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er dunkle Oberbekleidung, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Maberzell. In ein Einfamilienhaus in der Straße “Zum Schulzenberg” versuchten Unbekannte am späten Sonntagabend (08.05.) einzubrechen. Als die Einbrecher an einem Fenster hebelten, wurde die Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam und schaltete das Licht in dem Haus an. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden an dem Fenster beträgt circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Starkstromkabel gestohlen

Neuenberg. Von einer Baustelle in der St.-Laurentius-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag (07.05.) bis Montag (09.05.) ein 100 Meter langes Starkstromkabel. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fahrraddiebstahl

Fulda. Am Montagvormittag (09.05.) entwendeten Unbekannte zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr ein weißes E-Bike des Herstellers “Falter”. Das Damenrad im Wert von circa 1.200 Euro war zur Tatzeit auf dem Domplatz abgestellt und mittels Rahmenschloss gesichert gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fahrrad entwendet

Fulda. Ein graues Mountainbike des Herstellers “Bulls”, Modell “Sharptail Street 2”, im Wert von rund 650 Euro entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstagabend (07.05.) bis Montagmittag (09.05.). Zur Tatzeit stand das Zweirad im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße.

Wie die Täter in das Haus gelangten ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Geschäft

Petersberg. Ein Geschäft in der Straße “Alte Ziegelei” wurde am frühen Dienstagmorgen (10.05.), gegen 3.30 Uhr Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen von mehreren Scheiben gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum aus dem sie mehrere Zigarettenpäckchen, noch unbekannten Werts entwendeten.

Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Arztpraxis

Bad Hersfeld (ots) – Eine Arztpraxis in der Straße “Am Markt” wurde in der Zeit von Freitagabend (06.05.) bis Montagmorgen (09.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt zwei iPads, einem iPad Mini, einem iPhone und einer unbekannten Menge Bargeld flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Enkeltrick mittels Messenger-Dienst WhatsApp

Alsfeld. (ots) – Derzeit geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgern über Messenger-Dienste immer wieder als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus, mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen. “Mama? Bist du’s?” Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon.

Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Verstärkte Nutzung von Messenger-Diensten

In letzter Zeit bedienen sich die Schwindler in den osthessischen Landkreisen verstärkt dem Messenger-Dienst WhatsApp: Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Vorsicht, das ist eine Falle.

Vollendeter Trickbetrug im Vogelsbergkreis

So erging es am Montag (09.05.) auch einer 65-jährigen Frau aus Alsfeld. Über WhatsApp erreichte sie eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes. Sein Handy sei in der Waschmaschine mitgewaschen worden, weshalb er eine neue Nummer nutze. Leider habe er durch die Schwierigkeiten mit dem Handy auch keinen Zugriff mehr auf seine Konten und müsse noch am selben Tag dringend ein iPhone und einen iMac bezahlen. Die Angerufene glaubte den Angaben des Schwindlers und überwies ihm einen vierstelligen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Anschließend forderte der Trickbetrüger die Alsfelderin auf, einen Screenshot der Transaktion zu machen und an ihn zu übersenden. In Gedanken, sendete die 65-Jährige die Bilder an die ihr geläufige Rufnummer des tatsächlichen Sohnes, wodurch der Betrug schließlich aufflog.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich “neuen” Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, “alten” Telefonnummern zu kontaktieren.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Trickbetrug ist vielfältig. Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Verkehrsbericht 2021 des Polizeipräsidiums Osthessen

Osthessen (ots) Verkehrsunfallstatistik 2021:

10.145 Verkehrsunfälle: zweitniedrigster Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums

Geschwindigkeitsüberwachung zeigt Wirkung: 6,8 Prozent weniger Verkehrsunfälle mit Personenschaden aufgrund zu schnellen Fahrens

Weniger Motorradunfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Kein getötetes Kind durch einen Verkehrsunfall in den letzten acht Jahren

Nahezu jede zweite Verkehrsunfallflucht geklärt

Deutlicher Rückgang bei den Unfällen mit Fahrrädern um 18,6 Prozent

Vielfältige Präventionsmaßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Im Jahr 2021 ereigneten sich auf osthessischen Straßen insgesamt 10.145 Verkehrsunfälle. Dies ist der zweitniedrigste Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums. Zwar stieg die Anzahl der Unfälle gegenüber 2020 um 732 leicht an, was aber aufgrund des verringerten Verkehrsaufkommens während der Corona-Pandemie zu erwarten war. Zieht man den Vergleich zu 2019 (11.644 Unfälle), ereigneten sich in 2021 insgesamt etwa 13 Prozent weniger Verkehrsunfälle. Der Anteil an den Gesamtunfallzahlen des Landes Hessen (130.622) beträgt 7,8 Prozent.

Die Zahl der Verunglückten stieg im Jahr 2021 um 7,7 Prozent von 1.721 auf 1.853 Personen. Im aktuellen Berichtszeitraum ereigneten sich 26 Verkehrsunfälle bei denen insgesamt 27 Menschen zu Tode kamen. Ein Jahr zuvor wurden 25 Personen bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt. Bei der Anzahl der Schwerverletzten ist ein leichter Anstieg von 433 auf 439 Menschen zu verzeichnen. Ähnlich entwickelte sich die Zahl der Leichtverletzten, die um 124 auf 1.387 stieg.

“Verkehrsunfälle sind schreckliche Ereignisse, bei denen immer wieder Menschen verletzt werden oder sogar zu Tode kommen. Oftmals bleiben bei den Betroffenen Spätfolgen oder schmerzliche Erinnerungen zurück”, so Polizeipräsident Günther Voß.

Die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Osthessen arbeiten mit Verkehrskontrollen und Unfallbekämpfungskonzepten tagtäglich daran, die Unfallursachen zu bekämpfen und die Verkehrsteilnehmenden im Hinblick auf die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. “Auf eine offensive Präventionsarbeit legen wir dabei ein genauso großes Augenmerk wie auf polizeiliche Kontrollmaßnahmen und eine qualifizierte Strafverfolgung. Jeder verhinderte Unfall ist ein Erfolg”, betont Voß.

