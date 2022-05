Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Motorradunfall mit zwei verletzten Personen

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.05.2022 gegen 14:30 Uhr wurde ein 69-Jähriger und eine 66-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der K31 in Bad Dürkheim verletzt. Der 69-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von der Lindemannsruhe in Richtung Bad Dürkheim. Da der Kradfahrer im Kurvenbereich augenscheinlich zu weit links fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Peugeot. Durch den Zusammenstoß wurde am Peugeot ein größeres Stück des linken Vorderreifens herausgetrennt und kam erst einige Meter später auf der Felge zum Stehen. Am Motorrad, dass über zwei Vorderräder verfügte, kam es am linken Vorderrad zu einem Felgenbruch. Es kam erst mehrere Meter von der Unfallstelle entfernt im Graben zum Stillstand. Der 69-Jährige zog sich mehrere Schürfwunden zu. Seine auf dem Rücksitz befindliche Ehefrau wurde durch das DRK in Krankenhaus verbracht. Sie zog sich unter anderem eine Beinfraktur zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro.

Bad Dürkheim: E-Scooter unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.05.2022 gegen 13:30 Uhr konnte in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand, wurde er sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und Führen eines Fahrzeuges ohne Versicherungsschutz ermittelt.

Bad Dürkheim: Dieb auf Flohmarkt gestellt

Bad Dürkheim (ots) – Während des wöchentlichen Flohmarktes an den Salinen in Bad Dürkheim kam es am 07.05.2022, gegen 9:00 Uhr, zum Diebstahl eines Mobiltelefons. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der 19-jährige Beschuldigte im Bereich des Ausgangs gestellt und zur Herausgabe des Mobiltelefons bewegt werden. Nach erfolgter Rückgabe des Handys flüchtete der Mann erneut, konnte jedoch durch die hinzugerufene Polizeistreife aufgegriffen werden. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis für das Gelände ausgesprochen. Gegen den Mann wird nun wegen eines Diebstahls ermittelt.

Die Polizei rät bei stark besuchten Veranstaltungen, Wertgegenstände in verschlossenen Taschen, eng am Körper, zu tragen.

Weisenheim am Sand: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Weisenheim am Sand (ots) – Am 07.05.2022 gegen 22:30 Uhr kam es in der Eichstraße in Weisenheim am Sand zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Nachdem einer Zeugin ein Mann aufgefallen war, der sich an der Hauseingangstür zu schaffen machte, wurde die Örtlichkeit umgehend durch Polizeikräfte aufgesucht. Da er von der Bewohnerin des Anwesens jedoch durch das Fenster angesprochen wurde, entfernte er sich schnell in unbekannte Richtung. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatte die Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten er jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Verdacht der Sprengung eines Geldautomaten im Holidaypark

Haßloch – Holidaypark (ots) – Unbekannte Täter brachen am frühen Morgen des 09.05.2022 einen Geldausgabeautomaten im Holidaypark in Haßloch auf. Es besteht der Verdacht, dass hierbei Sprengmittel benutzt worden sein könnten. Ob die Täter an Geld gelangten und entwenden konnten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Bei den Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324 / 933-0 und die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots) – Am Samstagabend gegen 21:55 Uhr überfuhr ein Pkw in der Forstgasse in Haßloch, Höhe Einmündung Pfarrgasse, die dortige Verkehrsinsel und beschädigte Verkehrszeichen. Dabei wurde auch der Pkw vermutlich nicht unerheblich beschädigt, zahlreiche Fahrzeugteile blieben vor Ort liegen. Der Pkw setzte dann seine Fahrt aber fort und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Ellerstadt: Entwerteten Führerschein vorgezeigt

Ellerstadt (ots) – Einen entwerteten Führerschein zeigte ein 75-jähriger Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer Kontrolle am 07.05.2022, gegen 21 Uhr, in Ellerstadt den eingesetzten Beamten vor. Im Verlauf der Maßnahme stellte sich heraus, dass dem PKW-Führer in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis aufgrund von Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der entwertete Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

