Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbruch in Büro- und Arztpraxenkomplex – Kripo hofft auf Täterhinweise

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht zu Samstag, 07. Mai 2022, wurde in ein mehrgeschossiges Geschäftshaus in der Neustädter Schütt eingebrochen. Aus den aufgebrochenen Büro- und Arzträumen wurden Geldkassetten, eine Bronzefigur und ein iPad entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000,- Euro geschätzt. Gegen 23:00 Uhr wurde durch Zeugen eine schwarze Limousine mit osteuropäischen Kennzeichen gesehen. Durch die Standzeit und der Besetzung wurden die Zeugen darauf aufmerksam, konnten jedoch nur Fragmente des Kennzeichens erkennen. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Kraftfahrzeug geben? Das Fachkommissariat 5 der KI Neustadt/Wstr., KOK Winter, nimmt die Angaben unter 06321/854-0, gerne entgegen.

Neustadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 07.05.2022, gegen 19:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger aus Neustadt, mit seinem PKW die A65 in Fahrtrichtung Landau. Zwischen der Anschlussstelle Deidesheim und Neustadt Nord streifte der PKW-Fahrer offensichtlich die linke und rechte Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 50-jährigen PKW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille, woraufhin eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und vorläufig entzogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 50-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der PKW-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Neustadt: Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von Freitag, den 06.05.2022, 19:00 Uhr, bis Samstag, den 07.05.2022, 08:00 Uhr wurde ein in der Huttenstraße, Ecke Rotkreuzstraße in Neustadt/W. abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich im Vorbeifahren, das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):