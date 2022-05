Kurioser Unfall auf der Saarstraße

Mainz-Neustadt (ots) – Nicht ganz glaubwürdig war die Version eines Unfallhergangs, welche ein 39-jähriger Österreicher einer aufmerksamen Funkstreife am vergangenen Sonntagmorgen auftischte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 befanden sich gegen 06:51 Uhr in der Parcusstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße und bemerkten hierbei an der gegenüberliegenden Ampel zwei PKWs, darunter ein Jaguar mit österreichischem Kennzeichen, welche auf den dortigen Fahrstreifen nebeneinanderstanden.

Der Jaguar war hierbei mit nur einer männlichen Person besetzt, der andere PKW, ein Mercedes, wurde ebenfalls von einem Mann gefahren und es befanden sich noch weitere Personen darin. Augenscheinlich kommunizierten und lachten die Insassen der beiden Fahrzeuge miteinander und fuhren schließlich in Fahrtrichtung Binger Straße weiter.

Nur drei Minuten später wurde der Polizei gemeldet, dass es auf der Binger Straße, im Bereich des Übergangs zur Saarstraße, zu einem Unfall gekommen war. Ein Fahrzeug soll im Kurvenbereich links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel gefahren sein.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten zwei PKWs feststellen, darunter ein verunfallter Jaguar mit österreichischem Kennzeichen, welcher auf einer Ampelanlage auf der Mittelinsel der Saarstraße stand. Die Fahrzeugfront war eingedrückt und stark beschädigt, die Frontairbags hatten ausgelöst.

Neben dem Anrufer konnten noch 5 Personen angetroffen werden, welche zum Teil deutlich alkoholisiert erschienen. Sie gaben zunächst übereinstimmend an, dass der Jaguar zuvor von einer unbekannten weiblichen Person gestohlen worden sei. Die Frau wäre dann geflüchtet und hätte dann auch den Unfall verursacht. Eine gemeinsame Verfolgung der Diebin mit dem Mercedes sei erfolglos gewesen.

Die Beteiligten verstrickten sich darüber hinaus in immer mehr Widersprüche, sodass sich zunehmend der Verdacht erhärtete, dass es sich bei einem 39-jährigen Österreicher, der auch gleichzeitig Fahrzeughalter des Jaguars war, um den Unfallverursacher handelte.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ein Atemalkoholtest mit dem 39-jährigen durchgeführt, der einen Wert von knapp 1,7 Promille ergab. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Darüber hinaus muss sich der Mann nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten müssen.

Mainz-Bingen

Randalierer in Bingen-Bingerbrück

Bingen (ots) – Am Samstag früh kurz vor 02:00 Uhr, ging ein Notruf ein, dass in einer Wohnung in Bingen-Bingerbrück, zwei Personen betrunken randalieren würden. Bei Eintreffen der Streife reagierten die beiden 28 und 31-jährigen derart aggressiv, dass weitere Streifen zur Unterstützung angefordert werden mussten.

Beide Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, da nur so verhindert werden konnte, dass sie andere Bewohner des Hauses angreifen. Der 31-jährige leistete hierbei Widerstand und randalierte später in der Zelle.

Auseinandersetzungen auf der Kerb in Bingen-Sponsheim

Bingen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zusammenhang mit der Kerb in Bingen-Sponsheim zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei Bingen musste mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort die Konfliktparteien trennen. Eine Gruppe aggressiver Personen wurde der Kerb verwiesen.

Da eine 24-jährige Person aus dieser Gruppe diesem Platzverweis nicht nachkam und zudem versuchte eine Polizeibeamtin durch einen Faustschlag zu verletzen, wurde diese gefesselt und in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete die Person Widerstand. Mehrere Strafanzeigen wurden aufgenommen.

Bewaffnete Einbrecher bedrohen Bewohnerin

Ludwigshöhe (ots) – Am vergangenen Samstagabend wurde im rheinhessischen Ludwigshöhe eine 58-jährige Frau in ihrem eigenen Haus von mehreren Einbrechern bedroht. Gegen 20:45 Uhr nahm die Bewohnerin Geräusche im Flur ihres Einfamilienhauses war. Als sie nachschaue wollte woher die Geräusche kamen, traf sie auf mehrere Einbrecher.

Die jungen Männer bedrohten die Bewohnerin mit einer Schusswaffe und verfolgten die 58-Jährige, die sich letztlich in einen anderen Raum einschließen und in Sicherheit bringen konnte. Die Täter flüchteten mit Schmuck und einem geringen Bargeldbetrag zunächst in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung der Mainzer Polizei, bei der auch Polizeihunde und der Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten die Einbrecher letztlich gestellt werden.

Es handelt sich um 4 junge Männer aus Worms und Guntersblum, im Alter von 17, 18, 19 und 21 Jahren, die bis auf einen bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Das Stehlgut sowie die Tatwaffe konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Tatwaffe handelte es sich nach ersten Ermittlungen um eine Schreckschusswaffe. Die Oppenheimer Kriminalpolizei hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen.