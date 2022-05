Geschwindigkeitskontrollen – 106 Verstöße (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Montag 09.05.2022 wurden im Zeitraum von 11-17 Uhr Laser-Geschwindigkeitsmessungen an der B9 und der Kolpingstrasse durchgeführt. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt an der Kontrollstelle auf der B9 50 km/h und bei der Kontrollstelle 70 km/h. Insgesamt wurden 106 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag in der Kolpingstr. bei 137 km/h. Nach Toleranzabzug erwartet den 60-jährigen Fahrer ein Bußgeld von mindestens 600 EUR, 2 Punkten in Flensburg und 2 Monaten Fahrverbot.

Mit allen Verkehrsteilnehmern wurden im Rahmen der Lasermessungen verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Mehrzahl der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und gab ihren Verstoß zu.

Trotz einer positiven Gesamtentwicklung im Bereich der Unfallursache Geschwindigkeit stellt die Polizei leider immer wieder fest, dass eine Missachtung zu Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden führen kann. Daher rät Ihnen die Polizei:

Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an

Beachten Sie, dass die angegebenen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten nur unter günstigsten Voraussetzungen gefahren werden sollten

Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit

Überschätzen Sie bei der Wahl der Geschwindigkeit nie ihre persönlichen Fähigkeiten

Je höher Ihre Geschwindigkeit ist, umso länger wird Ihr Anhalteweg in einer Gefahrensituation

Eine angepasste Geschwindigkeit und defensive Fahrweise hilft Leben zu retten.

Verkehrsunfall durch unbesetzten PKW

Worms (ots) – Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall wurde eine Streife der Polizei Worms am gestrigen Sonntagnachmittag in den Nibelungenring gerufen. Gegen 16:55 Uhr wollte ein 66-jähriger Wormser den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss seines PKW ziehen, als er den Motor versehentlich startete.

Der unbesetzte PKW setzte sich in Bewegung, durchbrach einen Zaun und überquerte die B9, bis er nach einigen hundert Metern schließlich auf dem Festplatz zum Stillstand kam. Glücklicher Weise fuhren zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge auf der B9 und es entstand lediglich Sachschaden am PKW, Zaun sowie einem Baum im Grünstreifen.

Beim Versuch das rollende Fahrzeug einzuholen stürzte die Ehefrau des 66-Jährigen und verletzte sich leicht. Der 66-Jährige selbst klagte infolge des Nachlaufens über Kreislaufprobleme. Beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Auch wer ein- oder aussteigt muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist. Dies schließt die Sicherung des Fahrzeugs gegen ein Wegrollen mit ein. Gegen den 66-jährigen wurde daher ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Helikoptereinsatz nach Verkehrsunfall

Worms (ots) – Am Sonntag 08.05.2022 kam es gegen 12 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen der Horchheimer Straße und dem Mondscheinweg zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pedelecs ohne Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu.

Der Verletzte wurde mittels Helikopter in das Klinikum Worms transportiert. Der Fahrradweg musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Kreis Alzey-Worms

Betrunkener schießt mit Schreckschusswaffe

Erbes-Büdesheim (ots) – Weil er sich durch eine private Feier gestört fühlte hat ein 36-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen 08.05.2022 mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Gäste der Feier riefen gegen 02:30 Uhr die Polizei. Sie berichteten, dass es zunächst zu einem kurzen Wortgefecht mit dem Täter gekommen sei. Dieser habe daraufhin eine Schreckschusswaffe geholt und damit mehrfach, auch in Richtung der Gäste, geschossen. Verletzt wurde dadurch glücklicherweise niemand.

Gemeinsam gelang es dann mehreren der anwesenden Personen den Täter zu überwältigen und ihm die Waffe abzunehmen, woraufhin dieser flüchtete. Er konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetzt.

Zeugenaufruf – Suche nach Hundebesitzerin

Alzey (ots) – Am frühen Samstagabend gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad in Alzey die Dr.-Georg-Durst-Straße. In Höhe der Parkplätze der Realschule+ habe sie eine Gruppe Hundehalter (ca. 5-10 Personen) passieren müssen. Beim Vorbeifahren wurde das Mädchen von einem Hund angesprungen und dabei leicht verletzt.

Die Hundehalterin habe sich direkt um die Verletzte gekümmert, doch leider wurden keine Personalien ausgetauscht.

Die Polizei bittet nun, dass sich die betroffene Hundehalterin oder Zeugen des Vorfalles bei der Polizei in Alzey unter folgender Telefonnummer melden: 06731-9110. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.