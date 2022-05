Verkehrskontrollen am Wochenende (siehe Foto)

Kirchheimbolanden/Eisenberg (ots) – Am Wochenende vom 06.05.-08.05.2022 wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter anderem wurden 4 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welche empfindliche Bußgelder nach sich ziehen, da an den Fahrzeugen durch ihre Besitzer derartige Veränderungen vorgenommen wurden, sodass die Betriebserlaubnis erlosch.

Auch wenn sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig bewegte, gab es auf der anderen Seite dennoch teils erheblichen Grund zum Einschreiten für die Beamten.

Samstag, der 06.05.2022:

Zunächst konnte ein 23-jähriger Fahrer in Eisenberg auf einem E-Scooter fahrend angehalten werden. Im Verlaufe der Kontrolle wurde durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt.

Weiterhin konnte in Eisenberg ein stark Schlangenlinien fahrender 49-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest belegte die Beeinflussung durch Alkohol im Straßenverkehr.

Samstag, der 07.05.2022:

In Eisenberg fiel bei einem 40-jähriger E-Scooter-Fahrer während einer Kontrolle auf, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Eindruck der Beamten.

Auch am Samstag konnten bei einem 44-jährigem Motorradfahrer ebenfalls eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt werden.

Sonntag, 08.05.2022:

In den Abendstunden des 08.05. konnte ein 34-jährige Fahrer eines E-Scooters in Kirchheimbolanden kontrolliert werden, welcher sein Gefährt ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehr bewegte.

Teuer zu stehen kommt die polizeiliche Kontrolle einem 40-jährigen Alzeyer Führer eines PKW, der neben dem Konsum von Alkohol zu allem Überfluss auch noch keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte.

Betrunken in Gartenzaun gefahren

Kirschroth (ots) – Am Sonntagabend 08.05.2022befuhr ein 77-jähriger Mann aus Kirschroth mit seinem Auto die Verlängerung des Limbacher Weges in Richtung der dortigen Schrebergärten. Er kam nach links vom Weg ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an Auto und Zaun entstand Sachschaden.

Ein zunächst angenommener medizinischer Notfall oder Schwächeanfall bestätigte sich nicht, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach ärztlicher Untersuchung im Kirner Krankenhaus, einer Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheines wurde der Mann nach Hause entlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ein Führerscheinentzug ist zu erwarten.