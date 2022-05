Erst zusammen gefeiert und dann ausgeraubt

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen feierten der 28-Jährigen und sein späteres Opfer in der Nacht zum Sonntag gemeinsam in der Innenstadt. Man konsumierte alkoholische Getränke.

Als der gleichaltrige Mann am frühen Morgen die Wohnung des Verdächtigen verließ, folgte ihm der Täter. Auf der Straße soll der Verdächtige den Geschädigten dann körperlich attackiert haben, um seinem Opfer mehrere hundert Euro zu rauben.

Der leicht Verletzte wandte sich an Angehörige, die ihn zur Polizei brachten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Im Krankenhaus wurde der Mann medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. |erf

Tür eingeschlagen – Täter hinterlässt Blutspur

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag in der Fackelwoogstraße eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Hier wurde zwischen 17 und 18 Uhr an einem Wohn- und Geschäftshaus der Glaseinsatz der Eingangstür zum Wohnbereich mit einem Gegenstand eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Da vor Ort auch Blutspuren gefunden wurden, ist anzunehmen, dass sich der Täter dabei verletzt hat. Zeugen, denen verdächtige und/oder verletzte Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Versuchte und vollendete Diebstähle

Kaiserslautern (ots) – Mehrere vollendete und versuchte Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können.

Unter anderem wurden im Oskar-Schlemmer-Ring ein BMW und ein Mazda zur Zielscheibe von Dieben. Am Sonntagmorgen fiel dem Halter des BMW auf, dass sich jemand Zugang zum Innenraum seines Wagens verschafft und daraus eine Taschenlampe gestohlen hat. Eine Überprüfung der Aufnahmen der Videoüberwachung ergab Hinweise auf den Täter – und zeigte, dass er auch versucht hatte, die Tür eines Mazdas, der neben dem BMW abgestellt war, zu öffnen, was ihm allerdings misslang. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen großen Mann mit kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose mit weißer Bein-Aufschrift sowie ein Basecap mit weißem Logo. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 – 2150.

Ein weiterer Diebstahl wurde aus der Straße “Grüner Graben” gemeldet. Hier hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag den Kofferraum eines geparkten Fahrzeugs geöffnet und waren auf diesem Weg ins Wageninnere eingedrungen. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge lediglich ein halbes Päckchen Zigaretten. Der Sachschaden blieb demzufolge gering.

In der Merkurstraße haben Diebe am Samstagabend innerhalb kurzer Zeit herausgefunden, dass auf dem Parkplatz eines Fachmarktes ein Auto unverschlossen abgestellt war. Zwischen 18.40 und 19 Uhr drangen die Unbekannten in den Wagen ein und griffen sich neu gekaufte Kleidungsstücke samt Kassenbeleg, die im Fahrzeuginnenraum deponiert waren. Ob die Täter möglicherweise beobachteten, dass der Pkw nicht verschlossen wurde, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 – 2250.

Bei einem versuchten Diebstahl blieb es am Samstagabend in der Straße “Haberdell” – aber auch nur deshalb, weil die Fahrzeughalterin den Dieb sozusagen in flagranti überraschte. Die Frau war kurz vor 21 Uhr zu ihrem Pkw gekommen und hatte dort einen Mann erwischt, der am geöffneten Kofferraum ihres Wagens stand. Als sie ihn ansprach, rannte der Unbekannte davon; eine Tasche ließ er zurück. Bei den anschließenden Ermittlungen meldeten Zeugen, dass sie denselben Mann beobachtet hatten, wie er an mehreren Fahrzeugen versuchte, die Türen zu öffnen. Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger wurde wenig später auf einem Feldweg in der Nähe gestellt. Seine Personalien wurden notiert. Die weiteren Ermittlungen laufen.

In der Vogelwoogstraße haben unbekannte Täter am Samstagvormittag an einem geparkten Auto eine Scheibe eingeschlagen. Der Halter des VW Golf hatte den Wagen gegen 9.55 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt – als er gegen 11.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er den Schaden und stellte fest, dass die Unbekannten seinen Geldbeutel gestohlen haben, der in einem Einkaufskorb auf der Rückbank des Fahrzeugs abgelegt war. Insgesamt ist der Schaden durch die zerstörte Scheibe höher als der Werte der Beute, da sich in dem Portemonnaie lediglich ein geringer Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente befanden. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in der Fliegerstraße in einen BMW X4 eingedrungen. Ihre Beute: diverse Gegenstände im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist bislang nicht geklärt. Der Besitzer war sich sicher, den Pkw verschlossenen zu haben; Aufbruchspuren wurden nicht gefunden, das Fahrzeug ist allerdings mit einem sogenannten Keyless-System ausgestattet. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Unfall hat ein Nachspiel

Kaiserslautern (ots) – In der Burgstraße hat es am Sonntagabend gekracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 29-jähriger Autofahrer, der von der Mühlstraße kommend in Richtung Lauterstraße fuhr, einem Pkw die Vorfahrt genommen, der von rechts aus der Burgstraße kam.

Sowohl der Unfallverursacher als auch alle drei Insassen im anderen Fahrzeug wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der verantwortliche 29-Jährige sowie eine 19 Jahre alte Mitfahrerin im anderen Unfallfahrzeug wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Auch für die eigentlich “unschuldige” Fahrerin des anderen Fahrzeugs hat der Unfall ein Nachspiel. Der Grund: Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die 19 Jahre alte Frau leicht alkoholisiert war; laut Schnelltest hatte sie 0,25 Promille. Da die junge Frau aber noch als Fahranfängerin gilt und sich in der Probezeit befindet, gilt für sie die Null-Promille-Grenze. |cri

E-Scooter Kontrollen am Wochenende

Kaiserslautern (ots) – Für das Wochenende ziehen die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern eine durchwachsene Bilanz bei den E-Scooter Kontrollen. Insgesamt kontrollierten die Beamten von Freitag bis Sonntag 88 E-Scooter-Fahrer. Dabei hielten sich die meisten an die Regeln.

15 Fahrer sind negativ aufgefallen. Leider standen die meisten davon unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Bei den 9 Fahrern, die Alkohol zu sich genommen hatten, lagen die Werte zwischen 0,55 und 1,63 Promille.

Bei der Benutzung von E-Scootern gelten allerdings dieselben Promillegrenzen wie u. a. bei der Benutzung von Pkw gelten. Auch ist es untersagt unter Drogeneinfluss einen derartigen E-Scooter zu führen.

Auf die 13 Fahrer kommen deshalb Ordnungswidrigkeiten und in 2 Fällen sogar Strafanzeigen zu. Zwei weitere Fahrer wurden dabei erwischt, wie sie unerlaubt den Gehweg benutzten. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten. |elz

Einbruchsversuch in Fachmarkt

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich hat eine Alarmanlage in der Nacht zum Sonntag in der Merkurstraße Diebe in die Flucht geschlagen. Unbekannte versuchten in einen Fachmarkt einzubrechen. Ein Zeuge war auf den Einbruchversuch aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Wie sich herausstelle, hatte sich die Einbrecher schon aus dem Staub gemacht. Beute machten sie keine.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Sonntag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe räumen Auto aus

Kaiserslautern (ots) – In einer Tiefgarage in der Albrechtstraße haben sich am Wochenende Unbekannte an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Diebe stahlen aus dem unverschlossenen Wagen einen schwarzen Rucksack, einen US-amerikanischen Reisepass, einen Gehörschutz und eine Regenjacke. Wie es den Tätern gelang, in die Tiefgarage einzudringen, ist aktuell nicht geklärt.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag, 03. Mai und Mittwoch, 4. Mai in der Max-Plank-Straße ereignet haben muss. Die 19-jährige Fahrerin eines 1er BMW meldete der Polizei, dass sie ihren Pkw dort an der Straße gegen 8:30 Uhr geparkt habe.

Als sie am nächsten Tag gegen 7:40 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, fand die junge Frau eine Beschädigung an der linken Seite der hinteren Stoßstange. Vom Verursacher war jedoch weit und breit nichts mehr zu sehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Nötigung und Verdacht auf illegales Rennen – Zeugen gesucht

B270 – Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung hat eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern einen Autofahrer angezeigt. Am Samstag, 23. April war sie gegen 20:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der B270 vom Opelkreisel bis nach Niederkirchen unterwegs. Auf der Strecke wurde sie von einem Fahrer eines weißen BMW mehrfach genötigt. Unteranderem sei er extrem dicht aufgefahren.

Bei einem Überholmanöver unmittelbar vor einer Rechtskurve in Katzweiler fuhr er von links so dicht an das Fahrzeug der Frau, dass diese nach rechts ausweichen musste und an den Bordstein stieß. Nach Angaben der Frau war der BMW mit einem weißen VW-Golf mit auffälligen schwarzen Streifen unterwegs gewesen. Diese hätten versucht sich gegenseitig zu überholen und sich sehr rücksichtlos und gefährdend verhalten.

Den Fahrer des Golfs beschrieb die Frau als Mann mit rotblonden Haaren und mittellangem Bart.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich Nötigung undwegen Verdachts auf ein illegales Straßenrennen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 gern entgegen. |elz

Sachbeschädigung in Schule

Otterberg (ots) – Unbekannte haben in der Schule in Otterberg einen erheblichen Sachschaden hinterlassen. Ein Mitarbeiter stellte am Sonntagnachmittag fest, dass sich Unbekannte Zugang zu Turnhalle verschafft haben. In der Halle wurde nichts beschädigt, aber mehrere Türen geöffnet,Getränke verschüttet und Zigaretten hinterlassen, zudem Unfug mit Sportgeräten veranstaltet. Ob etwas fehlt, wird am Montag überprüft.

Die Tatzeit muss zwischen Freitag 22 Uhr und Sonntag 15 Uhr liegen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz