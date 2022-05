Zoll, Ordnungsamt, Polizei kontrollieren mehrere Shisha Bars

Kreis Bergstrasse (ots) – Lampertheim/Bürstadt/Viernheim – In der Nacht von Freitag 06.05. auf Samstag 07.05.2022 haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei, des Zolls sowie der zuständigen Ordnungsämter, Shisha-Bars in Lampertheim, Bürstadt und Viernheim kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 65 Personen überprüft und zahlreiche Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizeikräfte stellten in 5 Läden mehr als 74 Kilogramm Shisha-Tabak sicher. Hierunter befanden sich unter anderem über 18 Kilogramm unversteuerter Tabak, was eine Straftat darstellt und ein entsprechendes Verfahren nach sich zieht.

In 2 Shisha-Bars trafen die Polizisten Mitarbeiter an, die sich ebenfalls strafrechtlich verantworten müssen, da sie unangemeldet ihrer Arbeit nachgingen.

Insgesamt 6 Geldspielautomaten kamen in 3 der kontrollierten Bars in amtliche Verwahrung, da sich nicht den amtlichen Vorgaben entsprachen.

Wegen fehlender und mangelhafter Sicherheitseinrichtungen wurde ein Laden bis auf Weiteres geschlossen. Hier funktionierten weder die Lüftung noch die vorgeschriebenen CO-Warner.

Eine weitere Bar bot das Rauchen von Shisha-Tabak ohne behördliche Erlaubnis an. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet.

Zwei Jugendliche nach Unfall gesucht – Wer erkennt das Rad?

Grasellenbach (ots) – Nach einem Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße am Dienstag 03.05.2022 sind die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach auf der Suche nach Zeugen. Gegen 16.20 Uhr befuhren 2 Jugendliche auf einem motorisierten Fahrrad die Friedhofstraße und bogen in die Nibelungenstraße ein. Hier kollidierten sie mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug, ließen das Rad zurück und flüchteten zu Fuß.

Täterbeschreibung:

Beide trugen Motocross-Helme.

Der Radfahrer war etwa 14 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, schlank und trug einen dunklen Jogging-Anzug.

Der Mitfahrer war ca. 155-160 cm, etwa 13-14 Jahre alt und mit hellblauem T-Shirt sowie hellgrauer Jogginghose bekleidet.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein graues Mountain-Bike, an dem ein Vergaser Motor angebracht war, der das Rad zusätzlich antrieb.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdacht der Unfallflucht eingeleitet und hofft jetzt auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind die beiden Beschriebenen vor oder nach dem Unfall aufgefallen? Wer erkennt das abgebildete Fahrrad? Hinweise werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

Entenfamilie sorgt für Sperrung der A 67

Lorsch (ots) – Eine Entenfamilie hat am Sonntagmittag 08.05.2022 gegen 12.30 Uhr, für eine kurzzeitige Sperrung der A 67 gesorgt. Die Entenmutter war mit ihren 7 Küken auf dem Standstreifen in Richtung Viernheim unterwegs.Die Polizei musste die Autobahn kurz sperren, um der Entenfamilie das gefahrlose überqueren der Strecke zu ermöglichen.

Anschließend konnten die Tiere in Sicherheit gebracht und der gemeinsame Sonntagsausflug zum Muttertag in einem Wiesengelände fortgesetzt werden.

120 Heuballen gehen in Flammen auf

Lampertheim (ots) – Mehrere Heuballen sind auf einem Feld bei Nordheim am Samstagabend 07.05.2022 in Flammen aufgegangen. Kurz vor 19 Uhr wurde der Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Umgehend waren die Wehren aus Lampertheim und Lampertheim-Hofheim vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten.

Auch dank des Einsatzes eines Landwirtes konnte ein Ausbreiten des Feuers auf 130 weitere Ballen verhindert werden, dennoch brannten 120 Heuballen ab. Bis in die Nacht hinein dauerten die Löscharbeiten an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Gestohlenes Musikinstrument online angeboten

Lampertheim (ots) – Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, ein mehrere Tausend Euro teures Tenorhorn gestohlen und auf einer Online Auktionsplattform zum Kauf angeboten zu haben. Gegen 19 Uhr am Samstagabend (07.05.) verständigte ein 58-jähriger Lampertheimer die Polizei und gab an, dass ihm am Vorabend zwischen 23-23.30 Uhr sein Musikinstrument aus einem Aufenthaltsraum einer kirchlichen Einrichtung in der Hagenstraße entwendet wurde.

Online hätte er das Horn jetzt wiedergefunden. Im Rahmen eines fingierten Kaufs konnten Polizeikräfte den Verkäufer und Tatverdächtigen, einen 25-Jährigen aus Lampertheim, an dessen Wohnanschrift festnehmen. Die Streifen stellten auch das angebotene Horn vorläufig sicher. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommen mit auf die Wache. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

36-Jähriger nach Diebstahl aus Fahrzeug festgenommen

Bensheim (ots) – Dank eines Zeugenhinweises haben Polizeistreifen in der Nacht zum Montag 09.05.2022 einen 36-jährigen Mann festgenommen. Gegen 1.10 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete einen Mann, der sich in der Jägerstraße Zugang zu einem unverschlossenen Auto verschafft hatte. Er durchsuchte anschließend den Fahrzeuginnenraum und entwendete Münzgeld, bevor er in Richtung Schützenstraße vom Tatort floh.

Hier nahmen ihn die sofort herbeigeeilten Polizeikräfte vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Gegen den Ertappten wurde Strafanzeige erstattet. Zur Ausnüchterung kam er für den Rest der Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei.

Geschwindigkeitskontrollen in der – 39 Fahrer zu schnell

Heppenheim (ots) – Am Samstag 07.05.2022 wurden Geschwindigkeitsmessung in der Bürgermeister-Kunz-Straße durchgeführt. Zwischen 12-15 Uhr stellten die Einsatzkräfte hierbei insgesamt 39 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Insgesamt 29 Fahrzeugführer hatten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um bis zu 15 km/h überschritten und müssen sich auf ein Verwarnungsgeld von mindestens 40 Euro einstellen.

Für 10 Ertappte wird die Geschwindigkeitsüberschreitung kostenintensiver, da diese mindestens 16 km/h zu schnell fuhren. Es drohen Bußgeldern von mindestens 60 Euro sowie Punkte in Flensburg.

Unrühmliche Spitzenreiterin waren eine 23 -jährige Autofahrerin aus Worms und ein 37-jähriger Kradfahrer aus Weinheim mit 74 km/h auf dem Tacho. Sie erwarten ein Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

Vor Ort waren Beamte der Polizeistationen Heppenheim und Bensheim sowie der Polizeiautobahnstation Südhessen. Unterstützt wurden sie dabei auch von einer Streife der Ordnungsbehörde der Stadt Heppenheim.

Darmstadt

26-Jähriger Exhibitionist festgenommen – Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Ein 26-jähriger Mann wird sich nach seiner Festnahme am Freitagnachmittag 06.05.2022 wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten müssen. Der 26-Jährige hatte sich auf dem Waldfriedhof in schamverletzender Weise zwei Seniorinnen gezeigt.

Die Polizei war gegen 17 Uhr informiert worden. Die alarmierten Ordnungshüter nahmen den Mann noch auf dem Friedhofsgelände fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zwei Autos im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Ein an der Landesstraße 3094, in Höhe des Zugangs zur Grube “Prinz von Hessen” geparkter Fiat, geriet am Freitagnachmittag (06.05.), in der Zeit zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter brachen das Türschloss auf und entwendeten anschließend aus dem Innenraum etwa 250 Euro.

Auf bislang unbekannte Weise drangen Autoknacker zudem am Samstag (07.05.), in der Zeit zwischen 18.00 und 18.45 Uhr, in einen in der Eschollbrücker Straße abgestellten Mitsubishi ein. Auch in diesem Fall erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Polizei zieht Cabrio aus dem Verkehr

Babenhausen (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Freitag 06.05.2022 auf der B 26 einen Cabrio-Fahrer aus dem Odenwaldkreis. Den fachkundigen Ordnungshütern fiel rasch auf, dass der Mann zur eingetragenen Fahrwerkstieferlegung eine unzulässige Rad-Reifenkombination montiert und nicht ordnungsgemäße dunkel lackierte Heckleuchten sowie Blinkergläser ohne Prüfzeichen verbaut hatte.

Ein Sachverständiger erkannte anschließend zudem, dass neben weiteren erheblichen Mängeln insbesondere ein komplett anderer und leistungsstärkerer Motor, als in den Fahrzeugpapieren eingetragen, in das Fahrzeug eingebaut wurde.

Die Betriebserlaubnis für das Auto war somit erloschen. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt und die Kennzeichen sowie die Fahrzeugpapiere sichergestellt. Der Cabrio-Fahrer wird nun sich wegen der Manipulationen in einem Bußgeldverfahren zu verantworten haben.

Auf Gartenhütten abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Bieberau (ots) – Unbekannte Täter hatten es auf 2 Gartenhütten in der Lichtenberger Straße abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Der Einbruch in die zwei Gartenhütten wurde der Polizei am Samstag 7.5. gemeldet und kann einige Wochen zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter Zutritt zum Gartengrundstück und machten sich an beiden Gartenhütten zu schaffen. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem ein Notstromaggregat, einen Gasbrenner, mehrere Liter Benzin und ein Baustellenradio.

Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Arztpraxis im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Eine Arztpraxis im Wiesenweg geriet in der Nacht zum Montag 9.5.2022 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 04 Uhr gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Praxis. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Schließlich erbeuteten sie ca. 60 Euro Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Brauner Hyundai im Visier Krimineller

Bickenbach (ots) – Ein brauner Hyundai, der auf einem Grundstück in der Sandstraße abgestellt war, geriet zwischen Freitag (6.5.) und Samstag (7.5.) in das Visier Krimineller. Zunächst gelangten die ungebetenen Gäste auf das Grundstück und durchwühlten im Anschluss den Innenraum des dort abgestellten Wagens.

Sie erbeuteten ein Handy und eine Umhängetasche der Marke Adidas, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

