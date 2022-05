Heidelberg: Die Polizeinachrichten

Heidelberg-Bergheim: B37 von Demonstranten blockiert –

erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Heidelberg (ots) – Nachdem es am Montagmorgen aufgrund einer Demonstration in

der Bergheimer Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen um das Autobahnkreuz

Heidelberg kam, sind die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen. Sechs Personen

blockierten die B37 / Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg-Zentrum.

Vier der Personen hatten sich mit Kleber auf der Fahrbahn festgeklebt, sodass

diese durch Rettungskräfte von der Fahrbahn gelöst werden mussten. Da der

Verdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetzt sowie der Nötigung besteht,

wurden die sechs Personen für weitere strafprozessuale Maßnahmen zum

Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht. Die Verkehrsbeeinträchtigungen um das

Heidelberger Kreuz haben sich aufgelöst.

Heidelberg-Altstadt: zwei Männer durch Schläge verletzt;

Tatverdächtiger flüchtet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 5:00 Uhr verständigten

zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren die Polizei, nachdem sie kurz zuvor

von einer ihnen unbekannten Person körperlich angegriffen wurden. Im Bereich der

Kettengasse habe der Unbekannte plötzlich und unvermittelt zugeschlagen. Im

Rahmen dessen soll der 27-Jährige dann zur Boden gestürzt sein und kurzzeitig

das Bewusstsein verloren haben. Die Hintergründe des Übergriffs sind derzeit

noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20- 25 Jahre alt, leicht gebräunte Haut, ca. 185 cm groß, schwarze

Haare, athletische Figur, weißes Sweatshirt. Der Tatverdächtige soll zudem in

Begleitung von drei weiteren Personen gewesen sein. Zu diesen liegen bislang

keine Personenbeschreibungen vor.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatverdächtigen und/oder dessen

Begleiter sowie zur Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06221 991700 zu melden.

Heidelberg-Bahnstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend im Stadtteil Bahnstadt.

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer war gegen 18 Uhr auf der Czernybrücke, von der

Bergheimer Straße, entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Eppelheimer Straße

unterwegs. An der Kreuzung zur Eppelheimer Straße wechselte er auf den

Fahrradstreifen, um seinen Weg in Richtung Eppelheimer Straße fortzusetzen.

Hierbei missachtete er den Vorgang einer 22-jährigen Smart-Fahrerin, die auf dem

Czernyring, von der Montpellierbrücke in Richtung Eppelheimer Straße fuhr. Die

22-Jährige leitete noch eine Gefahrenbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß

mit dem Fahrrad jedoch nicht mehr verhindern. Der Radler blieb unverletzt, da er

rechtzeitig vom Rad gesprungen war. Ein nachfolgender 38-Jähriger konnte seinen

Audi nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr dem Smart auf. Dabei

wurden die 22-jährige Fahrerin des Smart und deren 23-jähriger Mitfahrer leicht

verletzt und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden

Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der

Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Heidelberg-Wieblingen: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzen und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Drei Fahrzeuge waren am Samstag, gegen 15.45 Uhr,

bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße zwischen Edingen und Wieblingen

beteiligt. Eine 45-jährige Motorradfahrerin wurde dabei leicht verletzt, der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verursacher war ein 22-jähriger

Hyundai-Fahrer, der auf der L 637 in Richtung Wieblingen unterwegs war. Als die

vor ihm fahrende 45-Jährige, auf Höhe des Bonsai Zentrums Heidelberg, mit ihrer

Harley-Davidson verkehrsbedingt bremste, fuhr ihr der Huyandai-Fahrer hinten

auf. Die 45-Jährige verlor den Halt und stürzte. Ihr Motorrad wurde auf einen

davor ebenfalls bremsenden Fiat eines 55-Jährigen geschoben. Die

Motorradfahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Aufgrund des

Aufpralls trat Motoröl aus der Harley-Davidson, sodass die Fahrbahn gereinigt

werden musste.

Heidelberg: Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen von Räuberischer Erpressung und sucht dringend nach Zeugen – Tatzusammenhang wahrscheinlich

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr wurde das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte verständigt, nachdem zwei Unbekannte im Bereich „Untere

Neckarstraße“, Zigaretten und Bargeld von einer dreiköpfigen Personengruppe

forderten. Nachdem die Gruppe der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der

Täter zu. Sein Komplize zückte unterdessen ein Messer. Schließlich gelang es den

Tätern so, rund 55 Euro Bargeld zu erbeuten. Die Täter flüchteten in Richtung

St. Vincentius-Krankenhaus.

Gegen 23:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte dann erneut aus, nachdem dieselben

Täter offenbar eine weitere Personengruppe überfallen hatten. Dieses Mal hatten

die Unbekannten es auf eine Dreiergruppe im Bereich des Neckarufers, in der Nähe

der Thibautstraße, abgesehen. Auch in diesem Fall forderten sie Zigaretten und

Bargeld von ihren Opfern und schlugen zu, nachdem die Gruppe der Aufforderung

nicht nachkommen wollte. Unter Vorhalt eines Messers versuchten die Täter

schließlich doch noch an die Wertgegenstände zu gelangen. Dies gelang ihnen

jedoch nicht. Die Personengruppe konnte flüchten. Die Täter warfen daraufhin

Flaschen in Richtung ihrer Opfer, verfehlten diese aber glücklicherweise. Sie

flüchteten schließlich ohne Raubgut. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

führten bislang nicht zum Aufgreifen der Täter.

Täterbeschreibung:

1. Person: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur,

dunkle/seitlich abrasierte Haare, leicht gebräunte Haut, schwarze Weste, dunkle

Hose, weißes T-Shirt

2. Person: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, leicht

gebräunte Haut, weißes T-shirt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern sowie deren weitere

Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Heidelberg-Weststadt: Pkw rutscht in Gleisbett, Straßenbahn konnte nicht weiterfahren

Heidelberg-Weststadt (ots) – Glück im Unglück hatte am Samstag, kurz nach 15 Uhr

ein 34-jähriger Fiat-Fahrer. Der Autofahrer fuhr in der Ringstraße in

Fahrtrichtung Römerkreisel. Verkehrsbedingt musste er circa 100 Meter vor dem

Kreisel anhalten als sich von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignalen

näherte.

Um eine Rettungsgasse zu bilden, fuhr er mit dem linken Vorderrad auf den

Bordstein zum Straßenbahngleis. Dabei verschätzte er sich jedoch und das Rad

rutschte in das Gleis ab.

Der Rettungswagen konnte die entstandene Rettungsgasse nutzen und ungehindert

seine Fahrt zum Einsatzort fortsetzen. Der schwarze Fiat war jedoch festgesetzt

und „bewegungsunfähig“. Das Rad der Vorderachse hing über dem Gleis und ein

Rangieren war somit nicht mehr möglich.

Fast zeitgleich kam eine Straßenbahn der Linie 22 in Richtung des festgefahrenen

Pkw. Die 58-jährige aufmerksame Straßenbahnfahrerin konnte rechtzeitig und sanft

ihre Straßenbahn abbremsen und fuhr nicht auf den Pkw.

Es entstand kein Sachschaden und Fahrgäste wurden nicht verletzt. Jedoch war ein

Gleis für fast 45 Minuten blockiert und die Straßenbahn konnte nicht

weiterfahren.

Ein RNV-Verkehrsmeister kam vor Ort und die nachfolgenden Straßenbahnen konnten

zumindest anschließend eingleisig an der Schadensstelle vorbeigeführt werden.

Auch der 34-Jährige hatte Glück. Sein festgesetztes Auto konnte durch eine

Abschleppfirma mit einem Kran aus dem Gleisbett befreit werden. Es entstand

dadurch kein Sachschaden an dem Fiat und der Autofahrer konnte seine Fahrt

anschließend fortsetzen.

Heidelberg-Bergheim: Versuchter Wohnungseinbruch; Geschädigte wird durch den Täter bei der Tatausführung wach, Zeugenaufruf

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Sonntag, nachts kurz nach 2 Uhr wurde eine

33-jährige Frau in der Gneisenaustraße durch verdächtige Geräusche auf ihrem

Balkon unliebsam geweckt.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in dem Mehrfamilienhaus zunächst auf den

Balkon der Wohnung im Hochparterre. Dort versuchte er den Rollladen zum

Schlafzimmer der 33-Jährigen nach oben zu drücken. Die junge Frau lag zu diesem

Zeitpunkt in ihrem Bett und schlief.

Als dies vermutlich nicht gelang, versuchte der Einbrecher anschließend den

Rollladen zum Wohnzimmer nach oben zu drücken. Die zwischenzeitlich wach

gewordene Frau schaltet die Zimmerbeleuchtungen der Wohnung ein und der

aufgeschreckte Täter verschwand, ohne in die Wohnung gekommen zu sein, wieder

über den Balkon.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten war die Frau immer noch sichtlich

geschockt und beruhigte sich nur langsam. Den Täter beschrieb sie als circa 180

cm großen Mann mit dunkler Kleidung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Nahbereich verliefen

ergebnislos. Der bei seiner Tathandlung gestörte Täter hinterließ aber

zahlreiche Spuren auf dem Balkon, die derzeit ausgewertet werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621.174-4444

oder dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg-Bergheim: Versuchter räuberischer Diebstahl; Täter reißt sich nach Gerangel mit Zeugen los und flüchtet

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am vergangenen Freitag, gegen 19:30 Uhr zog ein

bislang unbekannter Täter einem ebenfalls unbekannten Geschädigten auf der

Verkehrsinsel Rohrbacher Straße/ Poststraße aus seiner Jackentasche einen

10-Euro-Schein.

Ein Passant sah dies und hielt den Täter fest. Im weiteren Verlauf kam es zu

einem Gerangel zwischen dem Täter und dem Mann. Hierbei ließ der Täter seine

Jacke und seinen Rucksack fallen und flüchtet zu Fuß. Ein weiterer Zeuge kam

noch zu Hilfe, aber der Täter konnte nicht festgehalten werden. Er ließ den

Geldschein und seine persönlichen Gegenstände am Tatort zurück und verschwand.

Die Gegenstände wurden später von der Polizei sichergestellt.

Bis zu Eintreffen der Polizei hatte auch der Geschädigte ohne Angaben seines

Namens den Tatort verlassen.

Der Geschädigte wird wie folgt beschrieben: Circa 80 Jahre alt, auffallend groß

(circa 190 cm), dunkelblonde Haare, Dreitagebart, ungepflegtes Äußeres, sprach

sehr schwerfällig und war mit einem beigen Trenchcoat bekleidet.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, 175 – 180 cm

groß, süd-/ südosteuropäisches Aussehen, sportliche Figur, Basecap mit Schild

nach hinten, rot/weiß/blau schräg gestreiftes T-Shirt, hellblaue Jeans

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.:

06221.99-1700, in Verbindung zu setzen.