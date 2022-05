Karlsruhe: Die Polizeinachrichten

Bretten-Dürrenbüchig – PKW von Straße abgekommen

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Am frühen Montagmorgen wurden die Abteilungen Bretten, Diedelsheim und Dürrenbüchig gegen 4:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 293 nahe Dürrenbüchig alarmiert. Ein aus Bretten kommender PKW kam letztendlich aus bislang unbekannter Ursache links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum drehte sich und blieb sodann in einem Graben liegen. Entgegen ersten Meldungen war die verunfallte Person nicht eingeklemmt, sondern lediglich eingeschlossen. Nach erfolgreicher Stabilisierung der verunfallten Person durch den Rettungsdienst wurde die Rettung vorgenommen. Da sich die Tür nicht öffnen ließ, musste das Dach mittels Schere entfernt werden, um die Person schonend befreien zu können. Während der Rettungsmaßnahmen war die B 293 kurzzeitig voll gesperrt.

Die verletzte Person wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bretten war mit insgesamt 30 Mann und 7 Fahrzeugen unter der Leitung des Kommandanten Oliver Haas im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 3 Fahrzeugen (NEF, RTW, Notfallhilfe) zum Unfallort geeilt. 3 Streifen der Polizei sicherten die Einsatzstelle ab und begannen mit den Ermittlungen zur genauen Entstehungsursache.

Bruchsal – Alkoholkontrolle auf Autobahnrastanlage

Karlsruhe (ots) – Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten am Sonntagabend aufder Tank- und Rastanlage Bruchsal eine Vielzahl von Lkw-Fahrer. Einigen musstedie Weiterfahrt untersagt werden, da sie alkoholisiert waren.

Binnen sechs Stunden überprüften die Verkehrspolizisten mehr als 140 Fahrer, die ihrer gesetzlichen Ruhezeit nachkamen. Insgesamt neun Personen durften ihre Fahrt nicht fortsetzten, da sie alkoholisiert waren. Zwei Lkw-Fahrer hatten gar einen Wert von über 2,3 Promille. Die Resonanz und Kooperation auf Seiten des Fahrpersonals war durchweg positiv.

Hambrücken – 63-jähriger Radfahrer nach Sturz verstorben

Hambrücken (ots) – Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist seinen schweren Kopfverletzungen erlegen, nachdem er am Samstag gegen 20.00 Uhr in der Weiherer Straße in Hambrücken gestürzt war.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war der mutmaßlich alkoholisierte Mann am Samstagabend in Schlangenlinien fahrend auf dem Fuß- und Radweg der Weiherer in östlicher Richtung unterwegs. Laut Zeugenangaben stürzte der Radfahrer in Höhe des dortigen Friedhofes ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer und schlug mit seinem unbehelmten Kopf gegen den Boden.

Unter Einsatz eines Rettungsteams wurde der 63-Jährige mit schweren Kopfverletzungen zunächst in das Bruchsaler Krankenhaus eingeliefert, von wo er weiter in eine Spezialklinik nach Karlsruhe verlegt werden musste. Allerdings waren die bei dem Sturz erlittenen Verletzungen offenbar so schwerwiegend, dass der Mann am Sonntagabend verstarb.

Karlsruhe – Ladendieb erwischt

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv wie

ein 19-Jähriger ein Parfum in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße in Karlsruhe in

seiner Tasche verschwinden ließ und ohne vorab zu bezahlen den Ausgang

passierte. Der Ladendetektiv sprach den Ladendieb an und forderte ihn auf seine

Tasche zu öffnen. Daraufhin wollte der 19-Jährige die Flucht ergreifen. Dem

Ladendetektiv gelang es den Mann festzuhalten, obwohl dieser sich offenbar

vehement wehrte. Umgehend bekam er zudem Unterstützung von herbeieilendem

Sicherheitspersonal. Schließlich gab der 19-Jährige das Parfum heraus. Eine

hinzugerufene Polizeistreife durchsuchte den Ladendieb. Die Polizisten stellten

fest, dass der 19-Jährige ein Klappmesser bei sich trug. Dieses wurde vorerst

einbehalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des räuberischen

Diebstahls rechnen.

Karlsruhe – Zwei Wohnungseinbrüche in Daxlanden

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in zwei Wohnung in

Karlsruhe-Daxlanden eingebrochen und haben hierbei hauptsächlich Bargeld und

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher am Freitagabend

zwischen 18:30 und 22:30 Uhr zunächst die Balkontür einer im Erdgeschoss

gelegenen Wohnung im Dornröschenweg auf. Nachdem sie hierdurch in die Wohnung

gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dabei

nahmen sie Schmuck, Bargeld und einige Schachteln Zigaretten mit sich.

In der Straße „Kleiner Anger“ gingen die Diebe zwischen 20:30 und 00:30 Uhr

gleichermaßen vor und hebelten ebenfalls die Balkontür einer Erdgeschosswohnung

auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Bei ihrer anschließenden Suche nach Beute

nahmen sie das dabei aufgefundene Bargeld an sich. Ob weitere Gegenstände

entwendet wurden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der

Kriegsstraße

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zwischen zwei

Pkws, der sich am späten Samstagabend in der Karlsruher Kriegsstraße ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 23-jährige

Fahrerin eines VWs kurz nach 23 Uhr die Kriegsstraße in westlicher Richtung. An

der Kreuzung zur Steinhäuserstraße wollte sie nach links in diese abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden, 46-jährigen Fahrer eines

Taxis, wodurch es in der Folge zur frontalen Kollision zwischen den beiden

Fahrzeugen kam.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 46-jährige Taxifahrer sowie einer

seiner Fahrgäste leichte Verletzungen. Eine unmittelbare Versorgung der

Verletzungen war aber nicht erforderlich.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa

5.000 Euro.

Karlsruhe – Auto fährt gegen Laternenmast

Karlsruhe (ots) – An einem Laternenmast endete die Fahrt eines 21-jährigen

Autofahrers am Montagvormittag auf der Haid-und-Neu-Straße in Karlsruhe.

Der Fahrer eines Mitsubishi fuhr gegen 11.00 Uhr in Richtung Stutensee. Aus

bislang unbekannten Gründen kam er von der Straße ab, touchierte mehrere

Verkehrsschilder und prallte letztlich gegen den Mast einer Straßenlaterne.

Hierbei verletzte er sich offenbar leicht und kam in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug des jungen Mannes blieb auf den Straßenbahngleisen liegen und

blockierte den Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe-Hagsfeld. Für die

Unfallaufnahme wurde die Haid-und-Neu-Straße in Richtung Karlsruhe kurzzeitig

gesperrt. Glücklicherweise kamen keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Waldstadt übernommen.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Drogendealer in

Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Donnerstagnachmittag in einer Straßenbahn

in Karlsruhe vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe West wurden gegen 17:00 Uhr an die

Endhaltestelle „Rheinhafen“ gerufen. In einer Straßenbahn trafen sie einen

27-jährigen Mann an, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderer

berauschender Mittel stand. Der Mann führte eine Reisetasche mit sich, in der

die eingesetzten Beamten unter anderem knapp 3.000 Gramm Marihuana sicherstellen

konnten.

Das Drogendezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen

übernommen.

Karlsruhe – Festnahme nach Fahrradraub – Polizei sucht

Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 28-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen nach einem Raub

und einem versuchten Raub zum Nachteil zweier Fahrradfahrerinnen in der

Innenstadt festgenommen. Er war stark alkoholisiert.

Eine 29-jährige Frau schob am Freitagmorgen, gegen 06.30 Uhr, ihr Fahrrad von

der Nordstadt kommend durch die Seminarstraße in Richtung Bürgerstraße.

Plötzlich stellte sich ihr ein Mann in den Weg und forderte die Herausgabe ihres

Fahrrades. Die Frau schrie laut um Hilfe. Dennoch gelang es dem Mann der Dame

das Fahrrad zu entreißen. Er flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Moltkestraße.

Kurz zuvor hatte vermutlich der gleiche Mann versucht, einer Frau in der

Knielinger Allee das Fahrrad zu entwenden. Die 57-Jährige hatte mit ihrem

Fahrrad die Brücke über den Adenauerring in Richtung Innenstadt bereits

passiert, als der Mann versuchte, sie vom Fahrrad zu stoßen. Sie sprang vom

Sattel und hielt ihr Rad am Lenker fest, als dieser daran zerrte. Die Frau

konnte Passanten auf sich aufmerksam machen, sodass der Alkoholisierte von ihrem

Rad abließ und sich entfernte.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann offenbar als Täter beider

Delikte im Zuge der Fahndung durch Polizeibeamte festgenommen werden. Beide

Frauen wurden durch den 28-jährigen zwar angegriffen, aber nicht verletzt. Der

28-jährige Festgenommene ist ungefähr 190 cm groß, hat braune, kurze Haare,

einen Vollbart und trug bei beiden Taten einen langen hellen Trenchcoat.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen dauern an.