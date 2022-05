Mannheim: Die Polizeinachrichten

Mannheim-Neckarstadt: Streit eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Im Stadtteil Neckarstadt eskalierte am Freitagmorgen

ein Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und einem 34-jährigen Mann. Die

beiden Personen waren auf unbekannten Gründen an der Straßenbahnhaltestelle

„Neuer Meßplatz“ in Streit geraten, welcher im weiteren Verlauf in

Handgreiflichkeiten ausartete. Dabei soll nach derzeitigem Erkenntnisstand eine

der beteiligten Personen zu Boden gestürzt sein. Der 34-Jährige erlitt bei der

Auseinandersetzung Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich

machten.

Da unklar ist, von wem die Streitigkeiten und gegenseitigen Tätlichkeiten

ausgegangen waren, sucht die Polizei unabhängige Zeugen, die auf die

Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum

Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Besuch bei der Bundespolizei endet in Haft

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag (30. April) auf Montag (1. Mai) kam

ein polizeilich gesuchter und alkoholisierter 34-Jähriger von alleine zur

Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof.

Gegen 2 Uhr erschien der Mann in Begleitung einer weiteren Person bei den

Beamten am Hauptbahnhof. Der Begleiter des 34-Jährigen wollte sich scheinbar

über dessen Verhalten beschweren.

Eine Kontrolle der Personen ergab, dass der 34-Jährige zur Festnahme wegen

Betrugs ausgeschrieben war.

Da der Mann die 1200 Euro Geldstrafe nicht begleichen konnte, erwartet ihn nun

eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen.

Nach der Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei wurde der Mann

der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Mannheim: Nach Leistungserschleichung des Diebstahls überführt

Mannheim (ots) – Sonntagmittag (8. Mai) fuhr ein 27-jähriger marokkanischer

Staatsbürger ohne gültiges Ticket mit dem ICE. Bei der späteren Kontrolle

stellte die Bundespolizei Diebesgut im Wert von circa 2000 Euro fest.

Gegen 12:15 Uhr erhielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim Kenntnis über

eine männliche Person im ICE 573 (Laufweg Frankfurt Flughafen – Mannheim),

welche über kein gültiges Ticket verfügte.

Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen und wurde daher zur

Wache am Hauptbahnhof verbracht.

Die Bundespolizisten durchsuchten den Mann und fanden ein Identitätsdokument bei

dem 27-Jährigen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten zudem mehrere elektronische Gegenstände, darunter sowohl ein Laptop als auch ein Smartphone

auf.

Der Tatverdächtige konnte weder das Smartphone noch den Laptop entsperren. Durch

polizeiliche Ermittlungen konnte der rechtmäßige Eigentümer des Laptops

festgestellt und kontaktiert werden. Dieser gab an, dass ihm die Gegenstände

entwendet wurden.

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher. Den 27-Jährigen erwarten nun unter

anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des unerlaubten

Aufenthaltes.

Mannheim-Innenstadt: 20-Jähriger von Unbekannten überfallen –

Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bereits am frühen Freitagmorgen wurde ein 20-jähriger Mann in der Innenstadt von zwei unbekannten Täter überfallen. Der junge Mann befand sich gegen 3.30 Uhr am Mannheimer Paradeplatz, wo er von zwei Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die beiden Männer fragten den 20-Jährigen zunächst nach dem Weg zum Hauptbahnhof. Im weiteren

Verlauf des Gesprächs zog einer der beiden Täter ein Messer und forderten und dem Vorhalt des Messers von dem 20-jährigen Geschädigten die Herausgabe dessen Geldbeutels. Dieser weigerte sich jedoch und flüchtete vor den beiden Tätern. Am Folgetag erstattete er Anzeige bei der Polizei und gab dabei nachfolgende Beschreibung der beiden Täter ab:

Täter 1:

– Ca. 185 cm groß

– Athletische Statur

– Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

– Gepflegter kurzer Vollbart

– Führte ein Messer mit sich

Täter 2:

– Ca. 180 cm groß

– Etwas dicker gebaut

– Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu

den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.Mannheim-Innenstadt: Zwei Männer von unbekannten Tätern

überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren wurden am

Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt von unbekannten Tätern überfallen. Die

beiden Männer waren gegen 23 Uhr zu Fuß im Bereich der Quadrate M 3 und N 3

unterwegs. Hierbei wurden sie von zwei Unbekannten angesprochen und

aufgefordert, ihr Geld und weiteren Wertsachen herauszugeben. Als die beiden

Geschädigten die Herausgabe jedoch verweigerten, schlug einer der Täter dem

22-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin dieser zu Boden ging.

Weitere Schläge gegen den zu Boden gegangen verfehlten ihr Ziel. Im weiteren

Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Angreifer ein Messer, das jedoch

nicht zum Einsatz kam. Letztlich flüchteten die beiden Täter vom Tatort.

Wenig später trafen die Männer erneut aufeinander und es kam wiederum zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem Täter und Geschädigte jedoch von

Passanten getrennt worden waren, flüchteten die beiden Täter in unterschiedliche

Richtungen.

Eine Personenbeschreibung der beiden Täter konnte bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind, insbesondere die Passanten,

die die beiden Parteien getrennt haben, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Jungbusch: 23-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr kam es in

einer Gaststätte in den J-Quadraten zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen, die im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten

mündete und sich vor das Gebäude in Richtung „Luisenring“ verlagerte. Im Rahmen

dessen wurde ein 23 Jahre alter Mann durch ein Messer lebensgefährlich verletzt.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung H 6.

Sie entkamen trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt. Die Hintergründe

sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte noch

in der Nacht die Spurensicherung am Tatort durch. Das Kriminalkommissariat

Mannheim hat unterdessen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des

versuchten Totschlags aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Seckenheim: Unfall verursacht, Verkehrshindernis bereitet und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 8:45 Uhr kollidierte eine

74-jährige Frau mit ihrem Skoda auf ein auf der Straße liegendes Verkehrsschild

in der Seckenheimer Hauptstraße auf Höhe des Bahnübergangs in Richtung

Edingen-Neckarhausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Schild als

Folge eines vorausgegangenen Verkehrsunfalls auf die Fahrbahn gelangt sein und

wurde durch den bisher unbekannten unfallverursachenden Fahrzeugführer dort

zurückgelassen. Der Sachschaden am Skoda beträgt 2.000 Euro. Die

Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Polizeirevier Ladenburg

ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise

werden unter der Rufnummer 06203/9305-0 entgegengenommen.