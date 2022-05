Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizeinachrichten

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus mehreren Pkw; Auffinden von Diebesgut, Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag,

zwischen 18 und 9 Uhr wurden im Bereich der Schiffgasse, Parkplatz Neckarlauer

und Türkenlouisweg aus drei Pkw Gegenstände entwendet. Aufbruchspuren konnten an

den Fahrzeugen nicht festgestellt werden und nach bisherigen polizeilichen

Erkenntnissen, waren die Fahrzeuge nicht verschlossen.

Im Innenhof eines Anwesens in der Schiffgasse wurde durch eine männliche Person

der Innenraum eines Pkw Skoda durchwühlt. Die Anwohnerin beobachtet den Mann,

sie dachte jedoch zunächst, dass es ihr Sohn ist. Als sie zu dem Pkw kam,

stellte sie einen unbekannten Mann fest. Der Täter schubste die Frau leicht zur

Seite und entfernte sich ohne etwas entwendet zu haben in Richtung Neckarbrücke.

Ebenfalls im Bereich der Schiffgasse öffnete vermutlich derselbe Täter die

unverschlossene Beifahrertür eines Pkw Daimler-Benz. Aus dem Auto wurde nichts

entwendet.

Vermutlich öffnete wiederum derselbe Täter im Türkenlouisweg ebenfalls einen

unverschlossenen Passat und entwendet eine Geldbörse mit Bargeld,

Ausweispapieren und einem Laptop. Im weiteren Verlauf wurden von Spaziergänger

ein Teil des Diebesguts in einem nahen Waldgebiet aufgefunden und konnte mit

Ausnahme des Bargeldes und des Laptops der Geschädigten wieder ausgehändigt

werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß, schlanke athletische Statur, dunkle (fast schwarze) Haare,

südosteuropäisches Aussehen, sprach vermutlich südosteuropäische Sprache. Der

Mann war mit einer schwarzen dünnen Daunenjacke und schwarzen Hose bekleidet. Er

trug dunkle Arbeitshandschuhe mit gummierter Innenfläche.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch; Diebstahl von

Fahrzeugräder, 12.000 Euro Sachschaden

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich

am vergangenen Freitag, gegen 23 Uhr über ein angrenzendes Firmengelände in der

Hohe Straße Zutritt zum Gelände eines Autohauses. Dabei öffneten sie einen

Metallzaun fachgerecht und manipulierten die aufgestellten Sicherheitskameras.

Anschließend entwendeten sie zwölf Fahrzeugräder im Gesamtwert von circa 12.000

Euro, die dort vorübergehend auf dem Hinterhof zwischengelagert waren.

Außerdem montierten die Täter an einem Baustellenfahrzeug ein amtliches

Kennzeichen (HD- …) ab und entwendeten dies.

Das vorhandene Videomaterial wird derzeit polizeilich ausgewertet. Vermutlich

hat einer der Täter bei der Tatbegehung eine Wollmütze verloren, die als

Spurenträger untersucht wird.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203.9305-0,

in Verbindung zu setzen.Weinheim,

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsordnungswidrigkeiten; uneinsichtiger Autofahrer

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch die Sperrung der Westtangente und der

B38 kam es auch am vergangenen Freitag im Berufsverkehr wieder zu einer massiven

Verkehrsüberlastung und einem erheblichen Rückstau in Weinheim u. a. im Bereich

der Mannheimer Straße und der Händelstraße.

Am vergangenen Freitag gegen 17:30 Uhr fiel einer Polizeistreife des

Polizeireviers Weinheim ein Pkw Hyundai i20 auf. Der 54-jährige Fahrer fuhr auf

der Händelstraße in Richtung Mannheimer Straße. Die ersten Fahrzeuge waren

bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren und mussten verkehrsbedingt

anhalten. Der 54-Jährige scherte dann im Kreuzungsbereich links aus und

überholte in einer unklaren Verkehrssituation mindestens drei weitere Fahrzeuge.

Hierbei fuhr er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender

Pkw-Fahrer musste abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Immer wieder versuchen Autofahrer sich über die Vorschriften der

Straßenverkehrsordnung hinwegzusetzen, um schneller als andere

Verkehrsteilnehmenden, die sich an die Vorschriften halten, voranzukommen. Die

Polizei führt in den betreffenden Bereichen gezielte und allgemeine

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle war der Hyundai-Fahrer völlig

uneinsichtig und sah kein Fehlverhalten seinerseits. Nach Abschluss der

Ermittlungen erfolgt nun gegen ihn Anzeige.

Die Polizei bittet, weitere Zeugen sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201.10030 in Verbindung zu setzen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Handwerker verschafft sich Zutritt in Wohnung – Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 13:30 Uhr klingelte ein

bisher unbekannter Täter an einem Anwesen im Hardtwaldring und gab gegenüber

einer Seniorin an, von den Stadtwerken Schwetzingen beauftragt worden zu sein

einen Wasserschaden zu überprüfen. Unter diesem Vorwand ließ die Frau den

Unbekannten in ihre Wohnräume. Kurz nachdem der Verdächtige das Anwesen

verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass aus einer Geldkassette rund 300

Euro Bargeld fehlten und ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand dürfte während der Tat ein Komplize im Haus gewesen sein,

welcher während den angeblichen Überprüfungen an den Leitungen, die Gegenstände

entwendete. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 25 Jahre,

schlank, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Kleidung und einer

Basecap. Zeugen, welche Hinweise auf die Person oder ihren Mittäter haben oder

etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachten konnten, werden gebeten,

das Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/288-0 zu kontaktieren.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung nach

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einer Auseinandersetzung kam es am

Freitagabend in Weinheim als Folge eines Verkehrsunfalls. Nach einem

Verkehrsunfall kurz nach 15 Uhr im Kreisverkehr in der Grundelbachstraße soll

ein 20-jähriger Unfallbeteiligter aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, aus dem

Kofferraum seines Autos einen Baseballschläger geholt und damit gegen das

Fahrzeug des 42-jährigen Unfallgegners geschlagen haben. Beide Beteiligten gaben

unterschiedliche Schilderungen des Vorfalls ab.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind und sachdienliche

Hinweise zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zweier PKWs bei Überholmanöver

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es auf der

B 291 bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 32-jähriger Golffahrer wurde dabei leicht verletzt und beide Fahrzeuge

beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Grund für die

Überholung war, laut Zeugenaussagen, ein extrem langsam fahrender Opel. Direkt

hinter dem Opel fuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer. Gleichzeitig entschieden sich

der BMW-Fahrer und der hinter ihm fahrende 32-jährige Golffahrer dazu, den Opel

überholen zu wollen ¬- obwohl in diesem Bereich war das Überholen nicht erlaubt

war, was durch eine durchgezogene Fahrbahnlinie gekennzeichnet war. Dabei stieß

der Golf-Fahrer mit dem vor ihm fahrenden BMW-Fahrer zusammen. Der 32-Jährige

verletzte sich dabei leicht, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Beide

Fahrzeuge wurden beschädigt. Da der unbekannte Fahrer des Opels, nach

derzeitigem Ermittlungsstand, den Unfall nicht bemerkte, wird dieser gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222.57090, zu melden.

Sinsheim/Hockenheim/Sandhausen: Präventive Alkoholkontrollen auf Autobahnraststätten an A 5 und A 6; 27 Lkw-Fahrer über 0,5 Promille vor Antritt der Fahrt

Sinsheim/Hockenheim/Sandhausen (ots) – Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen

19.00-23.00 Uhr, führte die Autobahnpolizei Walldorf groß angelegte Kontrollen

auf den Tank- und Rastanlagen in der Region durch. Ziel dieser präventiven

Maßnahmen, die das das Polizeipräsidium Mannheim bereits seit vier Jahren

durchführt, ist die Verhinderung von Trunkenheitsfahrten im Schwerlastverkehr.

Die vergangenen Kontrollen hatten bereits mehrfach ergeben, dass nicht wenige

Lastkraftwagenfahrer nach Ablauf des Sonntagsfahrverbots, kurz vor Antritt der

Weiterfahrt, teilweise erheblich alkoholisiert waren.

Dieser Eindruck bestätigte sich auch am Sonntagabend. Insgesamt 428 Lkw-Fahrer

wurden an den Tank- und Rastanlagen Kraichgau (Sinsheim), Hockenheim und

Hardtwald (Sandhausen) kontrolliert. Rund 20 % von ihnen (72) waren

alkoholisiert, 27 Fahrer davon hatten einen Alkoholpegel von 0,5 Promille oder

mehr. Der gestrige Spitzenwert lag bei rund 3,2 Promille, der auf der Tank- und

Rastanlage Kraichgau-Süd bei einem Osteuropäer festgestellt wurde.

Allen Kontrollierten, die einen Promillewert von mindestens 0,5 Promille

aufwiesen, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihre persönlichen Papiere, Pässe,

Führerscheine und Frachtpapiere wurden beschlagnahmt und am Montagmorgen, nach

Erlangung der Nüchternheit, wieder ausgehändigt. Den letzten Fahrern wurde erst

am Montagvormittag gegen 11 Uhr das Okay zur Weiterfahrt erteilt.

Diese Kontrollen werden aufgrund der Erfahrungen auch in Zukunft in regelmäßigen

Zeiträumen fortgesetzt.