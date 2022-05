Wiebaden Rheingau-Taunus: Die Polizeinachrichten

1. Terrassenfenster aufgehebelt,

Wiesbaden, Platter Straße, 07.05.2022, 18.15 Uhr bis 08.05.2022, 18.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagabend brachen unbekannte Täter in die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße ein. Die

Einbrecher hebelten das Terrassenfenster der Wohnung auf, durchsuchten die

Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut

wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Reifen und Kindersitz aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Daimlerstraße,

05.05.2022, 16.00 Uhr bis 07.05.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag aus dem

Keller eines Mehrfamilienhauses in der Daimlerstraße zwei Kompletträdersätze und

einen Kindersitz gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss eines

Kellerabteils und ließen anschließend die Reifen und den Kindersitz mitgehen.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440

entgegen.

3. Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Boelckestraße,

Festgestellt: 09.05.2022, 08.40 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Boelckestraße die Fassade eines gewerblichen

Gebäudes mit Farbe besprüht. Die Schriftzüge wurden am Montagmorgen gegen 08.40

Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

4. Vandalen in Sporthalle,

Mainz-Kostheim, Steinern Straße, 08.05.2022, 20.00 Uhr bis 09.05.2022, 06.20

Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag haben Vandalen in einer Turnhalle in der Steinern

Straße in Kostheim gewütet. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte

Weise Zutritt in die Halle und verwüsteten die Räumlichkeiten. Der angerichtete

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Metallkreuz von Grab gestohlen,

Wiesbaden-Naurod, Friedhofsweg, 02.05.2022 bis 06.05.2022,

(pl)Diebe haben innerhalb der vergangenen Woche auf dem Friedhof in Naurod von

einem Grab ein metallenes Kreuz gestohlen. Die Täter entfernten das an einem

Stein befestigte Kreuz gewaltsam und flüchteten hiermit unerkannt. Hinweise

nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2022“ –

Fahrtüchtigkeit im Blick Polizeipräsidium Westhessen, Donnerstag, 05.05.2022 bis

Freitag, 06.05.2022

(he)Am vergangenen Donnerstag und Freitag beteiligte sich das Polizeipräsidium

Westhessen an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion

„sicher.mobil.leben 2022“ – Fahrtüchtigkeit im Blick. In allen dem

Polizeipräsidium Westhessen zugehörigen Direktionen führten Beamtinnen und

Beamte über den Tag verteilt bis in die Nacht Verkehrskontrollen durch, bei

denen es im besonderen Maße um das Thema „Fahrtüchtigkeit“ ging. Im

Rheingau-Taunus-Kreis, in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis

und auch im Landkreis Limburg-Weilburg richteten die Einsatzkräfte verschiedene

Kontrollstellen ein und überprüften, ob die kontrollierten Fahrerinnen und

Fahrer Alkohol konsumiert hatten, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder

Medikamenten standen oder gegebenenfalls übermüdet unterwegs waren. Auch auf den

Rastplätzen entlang der zum Zuständigkeitsbereich gehörenden Autobahnen (z.B. A3

und A66) waren Einsatzkräfte unterwegs und kontrollierten die Fahrtüchtigkeit

von LKW-Fahrerinnen und -Fahrern; insbesondere, wenn diese nach einer Ruhepause

ihre Fahrt fortsetzten wollten. Insgesamt wurden 352 Pkw-, 68 Lkw- sowie 6

Zweiradfahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Dabei wurden 37 Verkehrsverstöße

festgestellt, welche eine Ahndung nach sich zogen. Die Fahrtüchtigkeit war in

drei Fällen Aufgrund einer Alkoholisierung und in zehn Fällen durch die Einnahme

anderer berauschender Mittel nicht gegeben. Bei vier Fahrerinnen oder Fahrern

wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Weitere vier waren

erst gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen

wurden drei Führerscheine sichergestellt sowie in drei Fällen Betäubungsmittel

aufgefunden und diese ebenfalls sichergestellt . Zwei Fahrzeugführer mussten vor

Fahrtantritt ihre Schlüssel präventiv der Polizei aushändigen, um eine Teilnahme

am Straßenverkehr im fahruntüchtigen Zustand zu verhindern. Bei diesem sensiblen

Thema gilt: Jeder trägt selbst Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit. Eine

sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und

dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet. Don’t drink and

drive! Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Drogen

und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht

vereinbar.

Zum Hintergrund des Aktionstages:

Basierend auf dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 7./8. Dezember 2017

wird seit 2018 die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.

leben“ durchgeführt. Zur Stärkung der Verkehrssicherheit wird seitdem einmal

jährlich ein bundesweiter Kontrolltag durchgeführt.

SCHICHTWECHSEL – Der Blaulichtzirkel

Polizeipräsidium Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden Samstag, 21.05.2022, von 10:00 bis 14:00 Uhr,

Am Samstag, 21.05.2022 öffnet das Polizeipräsidium Westhessen erneut seine Pforten unter dem Motto „Schichtwechsel – Der Blaulichtzirkel“ Für den Blaulichtzirkel werden motivierte und kommunikative Jungkommissarinnen und -kommissare gesucht, die von 10:00 bis 14:00 Uhr mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die teilnehmenden Personen erwarten unter anderem Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei sowie der Kriminalpolizei, der Diensthundführerinnen sowie -führer, der Bereitschaftspolizei und weitere Tätigkeitsbereiche.

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle, die 16 Jahre alt sind und mehr über das Berufsbild „Polizei“ erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Anmeldung:

Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de schreiben. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die aktuelle Schulklasse/Studiengang oder den aktuellen Beruf beinhalten.

Wichtige Info

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Innenräumen verpflichtend! Jede teilnehmende Person erhält von uns eine schriftliche Einladung per E-Mail, die an dem Tag vorgezeigt werden muss.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie unserer Kontaktdaten unter: www.polizei.hessen.de/karriere

Rheingau-Taunus: Die Polizeinachrichten

Polizei lädt zur Informationsveranstaltung „Sicherheit im Alter – Keine Chance für Trickbetrüger!“ ein.

Bad Schwalbach, Geisenheim, Beinstraße 11 (Kulturscheune Geisenheim) Donnerstag, 19.05.2022, 15:00 Uhr.

(fh)Am Donnerstag, dem 19.05.2022, findet um 15:00 Uhr in der Kulturscheune in Geisenheim, in der Beinstraße 11, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Sicherheit im Alter – Keine Chance für Trickbetrüger!“ statt, zu der die Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger einlädt. Ziel der Veranstaltung ist es, vorrangig Seniorinnen und Senioren über Gefahren und Begehungsweisen ausgewählter, aktueller Betrugsdelikte zu informieren. Schwerpunkte sind dabei die Betrugsmaschen per App, die der „Falschen Polizeibeamten“ und des Enkeltricks. Das geschickte Vorgehen der Täterinnen und Täter, aber auch die Unachtsamkeit vieler Opfer, machen ständige Präventionsmaßnahmen in diesem Bereich erforderlich. Häufig handelt es sich bei den Opfern um lebensältere Menschen. Daher soll im Rahmen dieser Veranstaltung insbesondere diese Zielgruppe über die neuesten Betrugsmaschen aufgeklärt werden. Die Nachbarschaftshilfe der Stadt Geisenheim wird die Veranstaltung freundlicherweise mit Kaffee und Kuchen unterstützen. Informationsmaterialien zum Thema werden ebenfalls kostenlos zur Mitnahme bereitliegen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 0611/345-1616.

Bad Schwalbach (ots) – 1. Diebe klettern über Zaun von Autohaus, Geisenheim,

Chauvignystraße, Sonntag, 08.05.2022, 23:00 Uhr bis Montag, 09.05.2022, 05:00

Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Diebe auf dem Gelände eines Geisenheimer

Autohauses zugeschlagen und Fahrzeugteile entwendet. Nach bisherigen

Erkenntnissen suchten die Unbekannten das Gelände des Unternehmens in der

Chavignystraße auf und kletterten über einen Zaun auf das Ausstellungsgelände.

Dort angekommen, begaben sich die Täter zu einem BMW der 3er Reihe und

entfernten gewaltsam mehrere Anbauteile des Fahrzeuges im Gesamtwert von rund

5.000 Euro. Im Anschluss machten sie sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Am BMW

entstand darüber hinaus ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Zusammenstoß mit Motorrad, Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 06.05.2022,

17:45 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag kam es auf der Wiesbadener Straße in Idstein zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem sich ein Beteiligter

leicht verletzte. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 77-jähriger Idsteiner mit seinem

Mercedes die Wiesbadener Straße in Richtung der Bundesstraße 275 und stieß aus

bislang ungeklärter Ursache gegen ein verkehrsbedingt haltendes Motorrad der

Marke „BMW“. Der Fahrer des Zweirades, ein 60 Jahre alter Mann aus Waldems,

wurde bei dem Zusammenprall mitsamt seiner Maschine mehrere Meter weit geschoben

und kam letztlich zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Sachschaden an

beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

3. Pritschenwagen flüchtet nach Zusammenstoß, Hohenstein-Born, Watzhahner

Straße, Freitag, 06.05.2022, 19:30 Uhr

(fh)Die Polizei ist nach einer Unfallflucht vom Freitag in Hohenstein-Born auf

der Suche nach einem Pritschenwagen. Am Freitagabend befuhr das

unfallverursachende Fahrzeug die Watzhahner Straße von der Bundesstraße 54 nach

Breithardt und streifte dabei einen geparkten blauen Peugeot, welcher am

Fahrbahnrand parkte. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert

Euro geschätzt. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Pritschwagen gehandelt

haben soll, welcher Baugerüste transportierte, flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

