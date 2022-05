Frankfurt: Raubüberfall auf Spielothek

Frankfurt-Höchst (ots)-(ne) – Zwei Männer raubten Montagfrüh 09.05.2022 gegen 02:15 Uhr eine Spielothek in der Bolongarostraße aus. Zunächst ging einer der Täter direkt zu einem der Angestellten hinter den Tresen. Während der zweite Täter stand während des gesamten Überfalls im Eingangsbereich “Wache” und zielte dabei mit einer Schusswaffe auf den Angestellten.

Nachdem der Angestellte sich weigerte die Kasse herauszugeben, schubste ihn der erste Täter zu Boden und nahm anschließend eine mit Bargeld gefüllte Geldkassette an sich. Das Duo flüchtete mit der Beute.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 22-24 Jahre alt, 170cm groß und schlank, dunkle Augen, Bekleidung: Schwarzer Jogginganzug, schwarze Maske (Sturmhaube), schwarze Handschuhe.

Täter 2: Ca.160-165 cm groß, normale Statur, Bekleidung: Mütze, schwarzer Jogginganzug, schwarze Schuhe, schwarze Maske, hatte eine schwarze Pistole.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 069/755 51299.

Schwerer Verkehrsunfall – Polizei sucht weiteren Unfallbeteiligten

Frankfurt (ots)-(ne) – Zu dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der BAB 3 sind die Ermittlungen der Polizei im vollen Gange. Diese haben nun ergeben, dass zum Unfallzeitpunkt ein weiteres bislang noch unbekanntes Fahrzeug in dem Unfallgeschehen involviert war.

Durch den Zusammenstoß des VW Transporters mit dem verunfallten Seat, wurde einer der Helfer auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Hier wurde der Mann dann von einem bislang unbekannten Kleinwagen erfasst, wenige Meter mitgeschleift und letztlich überfahren. Das Fahrzeug hielt kurz danach für einen Moment auf dem Standstreifen an, fuhr dann aber letztlich weiter auf der Fahrspur, die zur BAB 67 führt. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus.

Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen Kleinwagen, ähnlich eines Smart fortwo, in Rot mit einem schwarzen Dach handeln.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer/die Fahrerin die Situation bemerkt haben könnte, sich aber dennoch vom Unfallort entfernt hat und ermittelt dahingehend wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.

Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug machen? Gibt es darüber hinaus weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum gesamten Unfallgeschehen machen können? Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Frankfurt unter Tel: 069 – 755 46400.

Dieb treibt sein Unwesen in einem ICE

Frankfurt(ots) – Opfer eines Diebstahls wurden am Sonntagabend 08.05.2022 ein 35- sowie 60-jähriger Mann in einem ICE auf der Fahrt von Basel nach Frankfurt am Main. Der 35-jährige Geschädigte teilte mit, dass er seine mitgeführte Umhängetasche der Marke Louis Vuitton in den Mittelgang des ICE abstellte und diese eine kurze Zeit lang unbeobachtet ließ.

Als er seine Umhängetasche wieder an sich nehmen wollte, stellte er fest, dass sie entwendet wurde. Nach eigener Aussage befanden sich in der Umhängetasche ca. 14.000 US-Dollar.

Der 60-jährige weitere Geschädigte saß in einem 6er Abteil des ICE. Dort legte er seinen unverschlossenen Aktenkoffer, in dem sich auch die Geldbörse befand, in das Ablagefach des Abteils. Danach begab sich der Mann in das Bordbistro des ICE. Als er wieder in das Abteil zurückkam und seinen Aktenkoffer an sich nahm stellte er fest, dass das Bargeld in Höhe von ca. 400 EUR und ca. 400 CHF aus der Geldbörse entwendet worden war.

In beiden Fällen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Tel.-Nr. 069/130145- 1100 oder unter www.bundespolizei.de gemeldet werden.

Die Bundespolizei weist daraufhin: Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt! In Bahnhöfen und Zügen treiben Taschen- und Handgepäckdiebe ihr Unwesen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

