Sexuelle Belästigung

Neuhof. Am Freitagmittag (06.05.), gegen 14.20 Uhr, belästigte ein unbekannter Täter in der Fuldaer Straße eine 16-Jährige aus Neuhof. Zunächst bedrängte der Mann die Geschädigte verbal und berührte sie anschließend unsittlich. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Der Täter kann von der 16-Jährigen folgendermaßen beschrieben werden: Er war circa 30 bis 40 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine blaue Jeans und eine schwarze, ärmellose Weste.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl von Baustelle

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Freitag (06.05.) mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Karrystraße im Stadtteil Rodges. Die Täter brachen einen Metallcontainer auf und entwendeten zwei Stromaggregate und einen Bohrhammer im Gesamtwert von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Gaststätte

Fulda. Zwischen Mittwoch (04.05.) und Freitag (06.05.) brachen Unbekannte in der Michelsrombacher Straße im Stadtteil Niesig in eine Gaststätte ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen.

Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand circa 650 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (04.05.) und Freitagmittag (06.05.) in der Geisaer Straße im Stadtteil Horas das amtliche Kennzeichen FD-TN 7 von einem Motorrad der Marke Honda. Das Zweirad stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Autoreifen zerstochen

Fulda. Unbekannte zerstachen in der Nacht auf Samstag (07.05.) in der Heiligenstädter Straße die Reifen eines Ford C-Max. Das Auto stand am Fahrbahnrand im Bereich der Hausnummer 1. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Nacht auf Samstag (07.05.), gegen 1.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Sachsenstraße ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Wohnungen. Eine Bewohnerin wurde auf die Einbrecher aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Werkstattgebäude

Hünfeld. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag (07.05.) in ein Werkstattgebäude in der Straße “Rinnrain” ein. Dort stahlen die Täter mehrere Akku-Werkstattgeräte der Marke Milwaukee im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit leicht verletzter Person

Burghaun-Steinbach. Am Freitag (09.05.), gegen 8:45 Uhr, ereignete sich auf der L 3380 im Bereich der Kreuzung zur K 150 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 75-jähriger Fahrer eines Daimler befuhr die Kreisstraße aus Richtung Betzenrod kommend in Richtung Steinbach und wollte an der Landstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem aus Richtung Eiterfeld kommenden, vorfahrtsberechtigen BMW eines 56-jährigen Fahrers.

Der 56-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Nach Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn: Fahrverbot

Neuenstein. Am Freitag (06.05.) führten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A7 in Fahrtrichtung Fulda, in der Gefällstrecke des Pommers, durch.

Etwa gegen 10 Uhr, fiel den eingesetzten Beamten – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h – ein Pkw mit gemessenen 171 km/h auf. Dies stellt nach Abzug der Toleranz eine Überschreitung von 65 km/h dar.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass es sich bei dem 41-jährigen Fahrer des Autos um einen Testfahrer für einen großen Automobilkonzern handelte. Auf den unaufmerksamen Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg

Brand von Mülltonne

Bebra. Am frühen Samstagmorgen (07.05.), gegen 0.30 Uhr, kam es an der Rückseite eines Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße zum Brand einer 1000 Liter Restmülltonne.

Durch die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Die Mülltonne brannte jedoch vollkommen aus. Auch die angrenzende Hausfassade wurde durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Wie genau es zu dem Feuer kam ist bislang unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Kirchheim. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-BB 371 eines silbernen Skoda Oktavia entwendeten Unbekannte am Freitagvormittag (06.05.). Zur Tatzeit, zwischen 7.30 Uhr und 9.50 Uhr, stand das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Hattenbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl von Kleinkraftrad

Bad Hersfeld. Einen schwarzen Roller des Herstellers Jiangmen Huari, Modell Hossong entwendeten Unbekannte am Freitag (06.05.) von einem Parkplatz eines Sportgeländes in der Solztalstraße in Kathus.

An dem Kleinkraftrad befand sich zudem ein schwarzes Topcase, worin sich eine ebenfalls schwarze Jacke sowie ein Rollerhelm befanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Katalysatorendiebstahl

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitagnachmittag (06.05.) bis Samstagabend (07.05.) bauten Unbekannte einen Katalysator aus einem silbernen VW Golf aus. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße im Bereich des Bahnhofs. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro.

Außerdem entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht!

Rotenburg. Zwei Radfahrenden fiel am Sonntagabend (08.05.), gegen 18.20 Uhr, im Vorbeifahren eine männliche Person auf einer Grünfläche neben einem Radweg im Breitinger Kirchweg auf, die an ihrem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann die beiden Sportler wahrnahm, setzte er seine Handlung in deren Richtung fort.

Der Unbekannte kann als etwa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und Vollbart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, aber keine Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Anhänger gestohlen

Bad Hersfeld. Einen grauen Pkw-Anhänger des Herstellers Stema, Typ B 6075, mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-IA 234 stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag (06.05.) bis Samstagabend (07.05.). Zur Tatzeit stand der Anhänger, im Wert von etwa 600 Euro, in einer Grundstückseinfahrt in der Wehneberger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Vogelsbergkreis

Versuchter Einbruch

Schotten. Ein Einfamilienhaus in der Otto-Müller-Straße wurde am frühen Freitagmorgen (06.05.), gegen 4.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an der Haustür versuchten die Einbrecher unbefugt in das Gebäude zu gelangen. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte die Einbruchsversuche schließlich, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Mücke. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (07.05.) in ein Einfamilienhaus im Sydfalster Ring einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an der Haustür des Gebäudes, welche den Einbruchsversuchen jedoch stand hielt.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl

Schotten. Einen einachsigen Anhänger ohne Kennzeichen sowie mehrere Utensilien zur Weideeinzäunung entwendeten Unbekannte in der Zeit von Sonntag (01.05.) bis Samstag (07.05.) von einer Viehweide im Bereich der Bergstraße im Ortsteil Rudigshain. Das gesamte Diebesgut hat einen Wert von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfall Sachschaden

Bundesstraße 27 Bebra Samstag, 07.05.2022, 06:25 Uhr

Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra kam mit seinem PKW zwischen Bebra-Süd und Bebra-Mitte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Mann blieb unverletzt. Sachschaden:3.500 Euro

Verkehrsunfall, Personenschaden

Alheim Samstag, 07.05.2022, 14:40 Uhr

Der 25-jährige Fahrer eines Paketdienstes fuhr in der Ortslage Heinebach (schmale Fahrbahn) an einem wartenden PKW vorbei und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer; dieser hatte die Situation erkannt und stieg noch während der Fahrt ab, sodaß das Krad an den Lieferwagen fiel. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Rotenburg gebracht, Sachschaden: 9.000 Euro.

Verkehrsunfall Sachschaden,

Rotenburg an der Fulda Sonntag, 08.05.2022, 11:00 Uhr

Ein 60-jähriger Kradfahrer befuhr die “Brücke der Städtepartnerschaften” Richtung Untertor; an der dortigen Kreuzung hielt ein vor ihm fahrender PKW an der “Rot” zeigenden Lichtsignalanlage an. Der Kradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf, das Motorrad fiel anschließend samt Fahrer um. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Sachschaden: 900 Euro.

Verkehrsunfall, Personenschaden

Bebra, Sonntag, 08.05.2022, 11:45 Uhr Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Cornberg kam auf der K 55 zwischen Solz und Cornberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich. Der PKW kam wieder auf den Rädern zu Stehen, der Fahrer wurde leichtverletzt in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Sachschaden: 6.000 Euro

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen