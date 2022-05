Darmstadt (ots) – Aus einer Gruppe von etwa 10 Jugendlichen heraus, wurde ein 54-jähriger Mann am Samstagabend 07.05.2022 gegen 20.00 Uhr, vor einem Fahrgeschäft auf dem Festplatz am Karolinenplatz, mit Pfefferspray attackiert. Der auf dem Boden liegende 54-Jährige wurde anschließend gemeinschaftlich getreten und geschlagen. Mehrere Passanten schritten ein und trieben die Gruppe in die Flucht.

Der 54-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß in Richtung Herrngarten. Sie waren zwischen 11-16 Jahre alt und alle schwarz oder weiß gekleidet.

Das Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/969-0.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen