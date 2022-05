Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Omnibus

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Parkring zwischen einen Linienbus und einem Motorrad. Der Linienbus, der in Fahrtrichtung Neckarau unterwegs war, wollte in Höhe der A-Quadrate nach links in Richtung Universität abbiegen. Aufgrund einer Sichtbehinderung durch einen ihm entgegenkommenden LKW übersah der Busfahrer den dahinterfahrenden Motorradfahrer.

Um einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Bus zu verhindern, musste der Motorradfahrer eine Notbremsung ausführen und stürzte in Folge dessen. Glücklicherweise verletze er sich nur leicht und auch an seinem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.

Verletzter Schwan auf der Sudetenstraße

Mannheim (ots) – Am Samstag morgen gegen 11.00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen vermutlich verletzten, offensichtlich flugunfähigen Schwan auf der Sudetenstraße.

Zusammen mit dem zuständigen Jagdpächter wurde der Schwan dann gemeinsam mit einer Streife des Reviers Käfertal in Richtung Vogelstangsee getrieben, da ein Einfangen das Tier nur noch mehr gestresst hätte. Am See besteht nun die beste Chance, dass sich der Schwan wieder erholen kann.

Fußgängerin von PKW erfasst und schwer verletzt

Mannheim (ots) – Gegen 18.20 Uhr wurde im Einmündungsbereich der Schimperstraße in die Mittelstraße eine Fußgängerin von dem in Richtung Waldhofstraße fahrenden BMW einer 43-Jährigen erfasst und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die 33-jährige Fußgängerin, die die Straße wohl unachtsam überquerte, wurde bei dem Aufprall durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die Dame mit multiplen Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Spezialisten des Mannheimer Verkehrsdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen.

Person von Pkw erfasst

Mannheim (ots) – Folgemeldung – Am Freitagabend gegen 18.40 Uhr, wurde ein 16-jähriger von einem Pkw erfasst, als er Am Aubuckel in Höhe der Ziehtenstraße die Fahrbahn querte und hierbei das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel missachtete. Eine 25-jährige Chevrolet Fahrerin näherte sich der Ampel und einem dort haltenden Nahverkehrsbus mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem 16-jährigen.

Dieser wurde durch den Aufprall von dem Fahrzeug abgewiesen und unter dem Chevrolet eingeklemmt. Zur Rettung der Person kam die Feuerwehr Mannheim vor Ort. Die Person wurde nicht lebensgefährlich verletzt, kam aber zur medizinischen Betreuung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Straße Am Aubuckel in Fahrtrichtung Käfertal von 18.40 Uhr bis 20.10 Uhr gesperrt.

Gegen beiden Unfallbeteiligte wurden Ermittlungen eingeleitet. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-718490 beim Polizeirevier MA-Käfertal oder unter der 0621 – 174 4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Diebstahl aus Pkw in Limburgerhof

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen 06.05.2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizei Mannheim einen 19-jährigen Mann am Hauptbahnhof in Mannheim. Der Mann führte u. a. zwei Smartphones mit, wobei er eines davon nicht entsperren konnte. Die Beamten schöpften Verdacht und begannen zu ermitteln.

Im weiteren Verlauf konnten die Beamten den tatsächlichen Eigentümer, einen 57-Jährigen aus Limburgerhof, ausfindig machen, der offensichtlich noch nicht den Verlust seines Telefons bemerkt hatte. Es stellte sich heraus, dass das Telefon in der vergangenen Nacht aus seinem geparkten Pkw in Limburgerhof, Untere Hart, zusammen mit weiteren Gegenständen, gestohlen worden ist.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus Pkw eingeleitet.