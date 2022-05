Tödlicher Verkehrsunfall auf BAB A6

Reilingen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen ca. 03:00 Uhr kam es auf der BAB A6 zwischen dem AK Walldorf und dem AD Hockenheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 19-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen ca. 03:00 Uhr mit insgesamt drei Mitfahrern im Fahrzeug die BAB A6 mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Mannheim.

Aufgrund eines plötzlichen Reifenschadens geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug und kam anschließend von der Fahrbahn ab. In Folge dessen überschlug sich der BMW mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum stehen.

Durch den Unfall erlitt der 20-jährige Beifahrer schwere Kopfverletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer und die beiden weiteren 19- und 20-jährigen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden nach einer vor Ort durchgeführten Erstversorgung durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die BAB A6 zwischen dem AK Walldorf und dem AD Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim zwischen 03:10 Uhr und 08:30 Uhr voll gesperrt werden. Das Autobahnpolizeirevier in Walldorf hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin

Reichartshausen (ots) – Kurz nach 11:30 Uhr am Sonntagmittag kam es auf der Landesstraße 532 bei Reichartshausen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad von Reichartshausen in Richtung Aglasterhausen und kam aus bislang noch nicht bekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts in den Seitenstreifen ab. In der Folge fuhr sie die angrenzende Böschung hinab und stürzte dann in einem kleinen Bachlauf.

Durch den Sturz verletzte sich die 56-Jährige schwerer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Leichtkraftrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an diesem wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Beeinträchtigungen für den übrigen Verkehr wurden nicht bekannt.

Motorradfahrer kommt durch Wildwechsel zu sturz

Reisenbach (ots) – Am 07.05.2022 kam es gegen 11:30 Uhr auf der K4114 zwischen Gaimühle und Reisenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 61-jährige Fahrer einer Honda befuhr die K4114 in Richtung Reisenbach, als plötzlich mehrere Rehe aus dem angrenzenden Waldbereich auf die Fahrbahn liefen.

Eines der Rehe sprang hierbei seitlich in den vorbeifahrenden Motorradfahrer, wodurch dieser zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Der 61-jährige wird daraufhin durch Rettungskräfte erstversorgt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zum entstandenen Sachschaden liegen aktuell keine Informationen vor. Die K4114 musste für die Dauer der Unfallaufnahme- und bergungsarbeiten für die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt werden.

Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntag morgen rammte ein betrunkener Skodafahrer in Weinheim in der Ahornstraße einen geparkten Landrover, prallte an diesem ab, schleuderte gegen einen geparkten Smart und schob diesen auf den ebenfalls geparkten Golf. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sein eigenes Fahrzeug und der Landrover wurden bei dem Unfall komplett zerstört.

Ein Anwohner der Ahornstraße wurde aufgrund des lautstarken Aufpralls wach und verständigte unverzüglich die Polizei. Als sich weitere Passanten dem Verunfallten näherten, stieg dieser aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Er wurde durch die Passanten und die gerade eingetroffenen Polizeibeamten verfolgt und konnte kurze Zeit später festgenommen werden.

Aufgrund der Unfallverletzungen musste der sichtlich alkoholisierte Autofahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Ausweichmanöver mit Folgen

Nußloch (ots) – Am Freitagmorgen um 10:00 Uhr kam es in Nußloch zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße unterwegs und wollte ein, für ihn zu langsames Fahrzeug, vor ihm überholen. Als er ausscherte um den PKW zu überholen, erkannte er warum der Wagen angehalten hatte.

Ein weiterer PKW wollte nach links in eine freie Parkbucht einparken und kreuzte nun seinen Fahrweg. Der Motorradfahrer konnte sich nur mit einem Ausweichmanöver helfen und kam hierbei zu Sturz. Er klagte über Atembeschwerden und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Schwerere Verletzungen konnten aber ausgeschlossen werden. An dem Motorrad war kein Schaden entstanden.

Angetrunkener Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Bammental (ots) – Doppelt “Pech” hatte ein 45-jähriger Motorradfahrer, der am frühen Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Industriestraße in Bammental unterwegs war. Nicht nur, dass er beim Überfahren eines Gullideckels die Kontrolle über sein Zweirad verlor, stürzte und sich hierbei Abschürfungen am Bein zuzog; die vor Ort eingesetzten Beamten stellten bei ihm dann auch noch Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Ein Alkoholtest führte zu einem Ergebnis von 0,74 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Sinsheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag gegen 23:20 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin in Sinsheim in der Nähe des Stadions kontrolliert. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der jungen Dame vor einiger Zeit schon die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem hatte sie offenbar etwas Alkohol getrunken.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Sie musste den Wagen stehen lassen und wird sich nun gleich wegen mehreren rechtlichen Verstößen verantworten müssen.