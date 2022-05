Stände auf den Burgerlebnistagen bestohlen (siehe Foto)

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Bereich Landstuhl ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieses war besetzt mit 3 männlichen (15, 15 und 25 Jahre) und einer weiblichen (24 Jahre) Person. Bei der Kontrolle konnten insgesamt 70 Gegenständen (Holzschwerter, Holzbögen, Holzarmbrüste, diverse Ketten etc.) aufgefunden werden die augenscheinlich von den aktuell stattfindenden Burgerlebnistagen in Landstuhl stammten.

Wie sich herausstellte wurden diese kurz zuvor aus den dortigen Ständen entwendet. Der Wert der Gegenstände wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Gegenstände konnten am Sonntagmorgen den Geschädigten wieder übergeben werden.

Diese zeigten sich glücklich über den schnellen Erfolg der Polizei.

PKW beschädigt

Mackenbach (ots) – Am Freitagmittag befuhr ein Ehepaar mit seinem PKW die Kindsbacher Straße in Mackenbach, auf der ihnen an einer Engstelle ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Der Fahrer dieses Wagens war offensichtlich trotz des bevorrechtigten, entgegenkommenden Ehepaars an parkenden Fahrzeugen auf seiner Fahrbahnseite vorbeigefahren. Um ein Passieren der Engstelle für alle Beteiligten zu ermöglichen, wich das Ehepaar mit seinem PKW nach rechts auf den Gehweg aus.

Gerade in diesem Moment vernahmen die Eheleute einen Knall, der sie veranlasste, wenige Meter weiter am Fahrbahnrand anzuhalten. Bei der Nachschau stellten sie an ihrem Fahrzeug einen Einschlag an der Windschutzscheibe und Lackabsplitterungen auf der Motorhaube und einen auf der Fahrbahn liegenden Schraubendreher fest.

Weiterhin sahen sie sich mit einem wild gestikulierenden Anwohner konfrontiert, der den Schraubendreher aufhob und damit in seinen Garten ging. Offenbar hatte sich der Mann zuvor dermaßen über das Befahren des Gehwegs echauffiert, dass er das Fahrzeug mit dem Gegenstand bewarf.

Die Beteiligten wurden vor Ort von den eingesetzten Beamten angetroffen und befragt. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte das Ehepaar weiterfahren. Der beschuldigte Anwohner wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten müssen. |pvd

Kaiserslautern

Streit beim Bezahlen

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer gemeldeten Schlägerei wurden mehrere Beamte am Samstagabend zu einem Supermarkt am Messeplatz entsandt. Wie sich vor Ort herausstellte, stand eine handfeste Auseinandersetzung kurz bevor. Zwischen einer 50-jährigen Frau und einem 65-jährigen Mann war im Kassenbereich des Supermarktes ein Streit entbrannt.

Die beiden waren uneinig über die korrekte Reihenfolge an einer neu geöffneten Kasse. Durch rabiates Zurückschieben des Einkaufswagens der Frau wurde diese im Rahmen der Streitigkeiten von dem Mann leicht an Bauch und Hand verletzt.

Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen Körperverletzung. Wer von den Beteiligten seinen Einkauf zuerst bezahlen durfte, ist nicht überliefert. |pvd

Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In Höhe der Bushaltestelle des Seniorenheimes in der Donnersbergstraße ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Vorbeifahren an einem haltenden Stadtbus kam es gegen 07:15 Uhr zur Kollision mit dem Begegnungsverkehr.

Der Fahrer eines dunkelgrünen Kleinwagens fuhr an dem haltenden Bus vorbei, ohne auf die ihm entgegenkommende, bevorrechtigte Fahrerin eines Honda Civic zu achten, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge kam. Danach entfernte sich der Fahrer des grünen Kleinwagens unerlaubt in Richtung Mainzer Straße. Zumindest am Spiegel des Honda entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise auf den grünen Kleinwagen, den Fahrer oder das Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |pvd

Auto durchwühlt, Brille gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in der Ebertstraße in ein Auto eingedrungen. Am Morgen stellte ein Anwohner fest, dass in seinem Wagen das Handschuhfach durchwühlt worden war und dass seine braune Sonnenbrille mit Gläsern in seiner Sehstärke im Wert von etwa 400 Euro aus dem Fahrzeug fehlte.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |pvd