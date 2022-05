Betäubungsmittel gefunden

Hofheim (ots) – Aufgrund eines defekten Scheinwerfers wurde am Sonntagmorgen 08.05.2022 in der Kapellenstraße, ein Pkw angehalten und kontrolliert. Aus dem Fahrzeuginnenraum konnte deutlicher Cannabis-Geruch wahrgenommen werden, was Anlass zu weiteren Maßnahmen gab.

Im Zuge der Überprüfungen konnten bei dem 20-jährigen Beifahrer, sowie bei dem 23-jährigen Mitfahrer im Fond, Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beifahrer führte zudem einen Teleskopschlagstock mit sich und konnte keinen festen Wohnsitz vorweisen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beschuldigte wieder entlassen.

Alleiniger Motorradunfall mit tödlichen Ausgang

B 455 Kelkheim-Fischbach in Richtung Königstein, Freitag 06.05.2022, 20:15 Uhr

Hofheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen kam es am Freitagabend, den 06.05.2022, gegen 20:15 Uhr auf der B455 Kelkheim-Fischbach in Richtung Königstein zu einem alleinigen Motorradunfall. Aus noch bislang ungeklärten Gründen verlor der Hofheimer die Kontrolle über das hoch motorisierte Motorrad der Marke Kawasaki eines Freundes und kollidierte während der Fahrt mit der dortigen Leitplanke.

Der 35-jährige wurde als Folge des Zusammenstoßes und den daraus resultierenden Unfallfolgen tödlich verletzt. Jegliche Behandlungsversuche der eingesetzten Einsatzkräfte blieben erfolglos.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam ein Gutachter zum Einsatz. Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sichergestellt. Die B455 wurde dementsprechend für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Fahrbahn wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben. Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer (06190) 9360-0.

Fahrraddiebstahl: 65760 Eschborn, Kronberger Straße

Tatzeit: Donnerstag, 05.05.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, 06.05.2022, 07:30 Uhr

Ein unbekannter Täter überwand zunächst einen Zaun eines Mehrfamilienhauses und gelang somit zu einem Fahrradabstellplatz. Dort musste dieser das Kabelschloss am Fahrrad derart beschädigt haben, sodass er dieses entwenden konnte. Hierbei handelt es sich um ein graugrünes Mountain-Bike der Marke “Cube” – Modell “Aim Pro”. Zeugen werden gebeten Kontakt mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 – 9695 – 0 aufzunehmen.

Diebstahl aus LKW: 65760 Eschborn, Langer Weg

Tatzeit: Freitag, 06.05.2022, 13:50 Uhr

Bei dem Ausladen eines Kleintransporters an einer Lebensmittelkette wurde durch einen noch nicht bekannten Täter unbemerkt die Fahrerkabine aufgesucht. Diese günstige Gelegenheit wurde ausgenutzt, um die Jacke des Fahrers zu entwenden. In dieser wiederum befand sich eine Geldbörse samt Bankkarten und ein geringerer Bargeldbetrag. Da derzeit keine Hinweise auf einen Täter vorliegen, werden Zeugen gebeten Hinweise der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 – 9695 – 0 zu geben.

Verkehrsunfallflucht unter Betäubungsmitteleinfluß

Am frühen Samstagnachmittag wurde auf der L3028 im Bereich Flörsheim, bei einer Verkehrskontrolle, bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Flörsheim, Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Ein entsprechender Test verlief positiv. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Fahrlässige Brandstiftung

Am Samstagnachmittag, entfernte ein 59-jähriger Diedenbergener Unkraut mittels eines kleinen Gasbrenners. Dabei geriet eine Hecke in Brand, die an einem Wohnhaus endete. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell abgelöscht und ein Übergreifen auf das Haus verhindert werden.

Es entstand Sachschaden an der Hecke und der Dachrinne in Höhe von etwa 5.000 Euro.

