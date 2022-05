Verletzter Motorradfahrer – Gaffer behindern Maßnahmen

Viernheim (ots) – Am Freitagabend 06.05.2022 gegen 19:25 Uhr, ereignete sich in Viernheim ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger Motorradfahrer aus Mannheim die Saarlandstraße.

Zeitgleich fuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Viernheim aus einer Ausfahrt heraus und übersah hierbei vermutlich den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen wodurch der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert und schwer verletzt wurde.

Eine andere Verkehrsteilnehmerin hielt unmittelbar an und leistete dem Motorradfahrer erste Hilfe. Wenige Minuten später trafen Polizei, Notarzt und Rettungsdienst ein. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzung in ein Mannheimer Krankenhaus transportiert.

Wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme kam es daher in der Saarlandstraße zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.

Es befanden sich ca. 30 Schaulustige vor Ort, störten die Rettungsmaßnahmen und behinderten die Unfallaufnahme. Die Polizei wird prüfen, ob möglicherweise Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten durch das Verhalten der “Gaffer” erfüllt wurden.

Unfall mit leicht verletzter Person

Bensheim (ots) – Am Samstagmittag 07.05.2022 gegen 12:30 Uhr kam es in Bensheim auf dem Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Ein 81-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei fuhr er über mehrere Grünstreifen und querte 2 Fahrbahnen.

Anschließend touchierte er zwei andere Fahrzeuge, überfuhr mehrere Verkehrsschilder sowie den Kreisverkehr und kam auf einem Radweg entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Zur weiteren Untersuchung wurde die verletzte Person in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Führerschein des 81-Jährigem wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch 04.05.2022 gegen 22:00 Uhr bis Donnerstag 05.05.2022 um 16:00 Uhr wurde ein in der Vogelsbergstraße, vor einem Firmengebäude, geparkter schwarzer SUV beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen das Fahrzeug. Es entstand hierbei an dem SUV ein Schaden von ca. 1.500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Unfallstelle gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Samstag 07.05.2022, wurde im Rahmen einer Einsatzmaßnahme in Seeheim-Jugenheim ein Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen auf der Beifahrerseite festgestellt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass diese durch einen Verkehrsunfall entstanden sind. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunkel blauen Audi A3.

Es ist anzunehmen, dass sich der entsprechende Unfall im Bereich der Gemeinde Seeheim-Jugenheim ereignet haben dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Tel.-Nr. 06157 – 95090 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Roßdorf (ots) – Am Freitag 06.05.2022 ereignete sich um 11.27 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 3104 zwischen Roßdorf und der Zufahrt zur B26. Dabei kam es Höhe der Siedlung Bessunger Forst zu einem Zusammenstoß zwischen einem 24-jährigen Motorradfahrer und einem 85-jährigen Golffahrer.

Der aus Roßdorf kommende Motorradfahrer fuhr in Richtung Darmstadt und überholte in einer Linkskurve mehrere Fahrzeuge. Dabei wurde er von dem Pkw-Fahrer übersehen. Dieser bog aus der Zufahrt der Siedlung Bessunger Forst auf die L 3104 in Richtung Roßdorf ein, als der Motorradfahrer den Überholvorgang beendete.

Der Motorradfahrer überschlug sich nach dem Aufprall mehrfach und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

An der Kawasaki entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme musste die stark frequentierte Landstraße nach Darmstadt 90 Minuten voll gesperrt werden.

Groß-Gerau

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Groß-Gerau (ots) – Am Samstagnachmittag 07.05.22, befuhr ein dunkelblauer Mercedes die L 3094 von Trebur-Geinsheim in Fahrtrichtung Groß-Gerau. Gegen 14:00 Uhr passierte er die Ortsdurchfahrt Groß-Gerau, OT Wallerstädten. Auf der gesamten Fahrtstrecke kam der Mercedes mehrfach in den Gegenverkehr.

In der Ortsdurchfahrt musste, laut Zeugen, ein entgegenkommender Pkw auf den Bürgersteig ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weiterhin wurde ein Fahrradfahrer geschnitten. Der Mercedes konnte schließlich in Groß-Gerau gestoppt werden und eine Personalienfeststellung des Fahrers erfolgte, durch eine hinzugezogenen Streife der Polizei.

Weitere Zeugen oder die Geschädigten melden sich bitte bei der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon: 06152-1750.

Odenwaldkreis

2 Motorradunfälle – 1 schwer Verletzter

Oberzent (ots) – Am Samstag 07.05.2022 ereigneten sich in Oberzent mehrere Verkehrsunfälle, in dessen Verlauf Motorradfahrer teilweise schwer verletzt wurden. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 26-Jähriger aus dem Hohenlohekreis mit seinem Motorrad die L3410 von Rothenberg in Richtung Beerfelden. Dort überholte der Kradfahrer einen Pkw, geriet nach dem Überholvorgang ins Straucheln und kam zu Fall. Das Motorrad kollidierte mit einem weiteren Pkw, der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Kurze darauf gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus dem Kreis Heidelberg den Verbindungsweg zwischen der B460 und der Straße Marbach am gleichnamigen Stausee. Aus bislang noch ungeklärter Ursache, kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte fast ungebremst mit einem Gebäude der dortigen Wasserbehörde.

Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am Motorrad als auch am Gebäude der Behörde entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR.

