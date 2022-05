Mehrere Versammlungslagen im Stadtgebiet

Frankfurt (ots) – Am 08.05.2022 fanden verschiedene Versammlungen im Stadtgebiet Frankfurt am Main statt, welche von der Polizei begleitet wurden. Bei der Versammlung auf der A 648 wurden gegen 3 Teilnehmer Strafanzeigen werden Verdacht der Nötigung eingeleitet, da diese entgegen der Auflagen der Versammlungsbehörde bei fließendem Verkehr über die Brüstung der Brücke gestiegen waren.

Die Versammlungen verliefen friedlich und weitgehenden ohne besondere Vorkommnisse, jedoch kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die heutige Versammlungslage weckte das Interesse vieler Bürger.

Die Einsatzleitung der Polizei zieht insgesamt ein positives Fazit.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(ne) – Folgemeldung – Bei dem Verkehrsunfall heute Morgen auf der BAB 3 sind nach derzeitigem Stand insgesamt 11 Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Eine weitere Person erlitt tödliche Verletzungen.

Zuvor war ein Seat Leon, besetzt mit zwei Männern im Alter von 20 und 44 Jahren, auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Etwas versetzt davor fuhr ebenfalls ein Seat Leon, besetzt mit einer 38-jährigen Frau und einem 42 Jahre alten Mann, allerdings auf dem mittleren Fahrstreifen. Die 38-jährige Fahrerin wechselte auf die linke Fahrspur. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, indem der eine Seat auf das Heck des anderen auffuhr.

Das Auto, welches die Fahrspur gewechselt hatte, geriet ins Schleudern, kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke und kam entgegen zur Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der andere Seat kollidierte ebenfalls mit linksseitigen Schutzplanke und kam etwa 150 m weiter vorne auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Nur wenige Augenblicke danach hielt ein Mercedes Vito, besetzt mit 3 Männern im Alter von 21, 28 und 33 Jahren, auf dem Seitenstreifen an.

Die drei Insassen stiegen aus und liefen zu dem verunfallten Seat auf dem mittleren Fahrstreifen, um zu helfen. In diesem Moment näherte sich von hinten ein VW Transporter, besetzt mit fünf männlichen Insassen (27, 31, 38 und 39 Jahre, eine Person ist noch nicht identifiziert).

Der 39-jährige Fahrer bemerkte die Unfallstelle offenbar zu spät und prallte in den Seat auf der mittleren Spur. Zudem erfasste er die drei umstehenden Helfer. Der 33-jährige Mann aus dem Vito erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort. Alle anderen an den Unfällen beteiligten Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Alle vier Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die drei verunfallten Pkw waren komplett beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 39-jährige Fahrer des VW Transporters zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Die Autobahn war zunächst komplett gesperrt worden. Es folgten, neben dem umfangreichen Einsatz der Feuerwehr- und Rettungskräfte, ebenso umfangreiche Maßnahmen zur Unfallaufnahme, unter Hinzuziehung von Sachverständigen und des Polizeihubschraubers. Durch die vielen Trümmerteile musste die Fahrbahn zum Abschluss aufwendig gereinigt werden, so dass die Vollsperrung erst gegen 11:40 Uhr nach und nach aufgehoben werden konnte und die Autobahn ab 12:25 Uhr wieder frei befahrbar war.

Schwerer Verkehrsunfall – Mehrere Verletzte, eine Person verstorben

Frankfurt-BAB 3 (ots)-(ne) – Auf der BAB 3 Richtung Köln zwischen der Abfahrt Kelsterbach/Mönchhofdreieck kam es Sonntag 08.05.2022 um 04:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon tödlich. Zuvor ereignete sich auf dem mittleren der drei Fahrstreifen ein Auffahrunfall zwischen 2 Fahrzeugen.

Kurz danach hielt ein unbeteiligtes Fahrzeug auf dem Standstreifen an. Um den Unfallbeteiligten zu helfen, verließ man das Fahrzeug und begab sich auf die Fahrbahn. In diesem Moment kam ein nachfolgendes Auto von hinten und prallte in die Unfallstelle.

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften kam vor Ort, auch um die Autobahn in Richtung Köln komplett und die Zufahrten zur BAB 3 zu sperren. Umfangreiche Unfallmaßnahmen unter Hinzuziehung von Sachverständigen und des Polizeihubschraubers waren notwendig.

Weder die aktuelle Anzahl der verletzten Personen noch die Schwere der Verletzungen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt angegeben werden. Alle verletzten Personen kamen in die umliegenden Krankenhäuser.

Die Sperrungen werden zur Stunde sukzessive aufgehoben bis letztlich auch die Reinigungsarbeiten beendet sind. Sobald genaue Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Frankfurt-Oberrad: Feuer im Kellerabteil

Frankfurt-Oberrad (ots)-(ne) – Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Grazer Weg am Samstagmorgen 07.05.2022 gegen 04:30 Uhr ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Hausbewohner hatten den Notruf der Feuerwehr verständigt, da sie den Rauch im Gebäudeinneren wahrnahmen.

Bei Eintreffen der Polizei sowie der Feuerwehr waren der Fahrstuhlschacht und das Treppenhaus bereits stark verraucht. 91 Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Ein Großteil von ihnen wurde vor Ort von Rettungskräften betreut.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr konnte als Brandörtlichkeit ein Kellerabteil des Hauses ausfindig gemacht. Wie das Feuer, welches auch die Hauptwasserleitung des Hauses beschädigt hat, dort ausgebrochen ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

