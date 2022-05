Strikt nach Navi gefahren

B9/Germersheim (ots) – Strikt nach Navi fuhr Freitagnacht, gegen 22 Uhr eine 34-jährige Frau aus dem Bereich Darmstadt auf der B9 in Richtung Süden. In Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte fuhr sie in einen baustellenbedingt gesperrten Fahrbahnteil ein.

Nach zirka 500 Meter Fahrt in dem gesperrten Bereich endete die Fahrt unsanft an einem 20 Zentimeter hohem Versatz der Fahrbahn. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Die Frau wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit ohne Führerschein unterwegs

Germersheim (ots) – Mit ohne Führerschein waren am Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr zwei Autofahrer in der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs. Ein 41-jähriger Fahrer räumte gegenüber den Polizeibeamten ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ein 46-jähriger Autofahrer legte den Beamten zwar einen Führerschein vor, dieser war jedoch gefälscht.

Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 46-Jährige darf sich weiterhin wegen Urkundenfälschung.

Teilsperrung der B9 nach Unfall

B9/Schwegenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein 73-jähriger Autofahrer als er am Freitag, gegen 18 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Norden befuhr. In Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim wechselte der Mann auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei offensichtlich den dort nachfolgenden Pkw. Dessen Fahrer konnte trotz umgehender Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden.

Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht. Infolge des Zusammenstoßes kollidierte der 73-Jährige mit einem weiteren Auto. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die rechte Fahrspur musste für die Dauer der Bergungsarbeiten für zirka 1,5 Stunden gesperrt werden.

Angetrunken hinter dem Steuer

Germersheim/B9 (ots) – Eine 41-jährige Mannheimerin wurde am Sonntag 08.05.2022 gegen 02:55 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 9 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei der Fahrerin fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die 41-jährige musste mit zur Atemalkoholmessung. Die Weiterfahrt mit ihrem Pkw wurde ihr untersagt

Einbruch in die Gaststätte Zollpavillon

Berg/Pfalz (ots) – Am Sonntag 08.05.2022 um 09:00 Uhr meldet telefonisch auf hiesiger Dienststelle der Pächter der Gaststätte Zollpavillon unweit des Grenzüberganges einen Einbruch. Als Tatzeitraum wird der 07.05.2022 ab 20 Uhr bis zum 08.05.2022 09:00 Uhr angegeben.

Die Streife vor Ort stellte fest, dass Unbekannte eine Holzplatte, welche provisorisch am Fenster im rückwärtigen Bereich montiert war, herausgebrochen hatten. Das Gebäude wurde offensichtlich betreten und in einem Raum wurden die Spielautomaten aufgebrochen und eine derzeit noch unbekannte Summe Bargeld entwendet.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, eine Spurensicherung vorgenommen. Zeugenhinweise werden gerne in dieser Angelegenheit bei der Polizeiinspektion Wörth unter der Rufnummer 07271-9221 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Betrunken die Kontrolle verloren

Bellheim (ots) – Eine 55-jährge Autofahrerin verlor vermutlich am Samstag 07.05.2022 gegen 18:15 Uhr, aufgrund ihres Alkoholkonsums in der Postgrabenstraße die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie 2 geparkte Pkw, sowie die Bepflanzung des Parkstreifens.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht im Gesicht verletzt. Sie wurde in einem Krankenhaus versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,96 Promille. Die Autofahrerin muss mit einem Strafverfahren rechnen.