Vandalismus in leer stehendem Gebäude

Frankenthal-Studernheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 07.05.2022 meldeten zwei Zeugen gegen 05:00 Uhr, dass sich mehrere Personen im ehemaligen Lebensmittelladen in Studernheim aufhalten würden und man aus dem Gebäude laute Geräusche vernehmen könne. Nachdem das Gebäude mit Unterstützung der Ludwigshafener Polizei zunächst umstellt wurde, konnten im Inneren der stillgelegten Filiale zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden.

Im Lüftungsraum des Supermarkts lagen mehrere beschädigte und entglaste Fensterscheiben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um 2 Anfang 20-jährige Männer aus Frankenthal, welche zunächst auf die Dienststelle verbracht und nach der Feststellung der Personalien wieder entlassen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.