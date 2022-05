Räuberischer Diebstahl auf offener Straße

Speyer (ots) – Am Samstag 07.05.2022 gegen 18:45 Uhr, stahl ein 26-jähriger Bewohner der Gemeinde Römerberg, einer 28-jährigen Bewohnerin der Gemeinde Waldsee, als sie in Speyer mit Kinderwagen und einem Kind an der Hand die Bahnhofstraße Richtung Innenstadt entlang ging, 100 Euro aus der Handtasche. Sie bemerkte den Diebstahl, verfolgte den Täter und stellte ihn vor einem Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße zur Rede.

Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, bei der die Geschädigte leicht verletzt wurde (Kratzer an den Armen). Passanten konnten eingreifen und den Täter fixieren, bis die Polizei vor Ort erschien. Da der Beschuldigte sich nicht beruhigen ließ, herumschrie und in keinster Weise kooperativ war, musst er in Gewahrsam genommen werden, wo er verblieb, bis er sich soweit im Griff hatte, dass keine Gefahr mehr von ihm ausging.

Ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet. Ob der Beschuldigte unter Alkohol oder Drogen zum Tatzeitpunkt stand, wird erst das Ergebnis einer Blutprobe ergeben. Der Geschädigten konnte das gestohlene Geld zurückgegeben werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Ruhestörung führt zum Auffinden eines Joints

Speyer (ots) – Im Rahmen einer gemeldeten Ruhestörung am Freitag 06.05.22 gegen 22:30 Uhr konnten mehrere Jugendliche im Feuerbachpark in Speyer festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizei flüchtete ein Großteil der Personen. 3 Personen wurden einer Kontrolle unterzogen.

An der Örtlichkeit konnte unweit von den Personen ein Rucksack aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung konnte ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden.

Mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet

Speyer/Hanhofen (ots) Zu mehreren Unfallfluchten kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer. Am 07.05.2022 gegen 23:00 Uhr kam es in der alten Landstraße in Hanhofen zu einer Unfallflucht, bei der ein PKW-Fahrer vermutlich beim Wenden gegen einen Vorgartenzaun fuhr und diesen dabei stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich hierbei auf ca. 2.000 Euro. Durch eine Zeugin konnte ein blauer Kombi beobachtet werden, dieser war stark beschädigt und entfernte sich zügig von der Unfallörtlichkeit.

Am 08.05.2022 gegen 03:20 Uhr kam es zu einer weiteren Unfallflucht auf einem Tankstellengelände in der Landauer Straße in Speyer. Hier fuhr der Fahrer eines Fiat gegen die Eingangsschiebetür der Tankstelle und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden an der Tür von 5.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 08.05.2022 um 03:45 Uhr ebenfalls auf einem Tankstellengelände hier jedoch in der Industriestraße in Speyer. Ein VW Polo Fahrer fuhr gegen einen dortigen Laternenpfahl, der männliche Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und verließ die Örtlichkeit. Sein Fahrzeug ließ er vor Ort zurück. Dieses wurde zunächst sichergestellt, weitere Ermittlungen bzgl. des Fahrers folgen. Am Laternenpfahl entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die zu den oben aufgeführten Unfallfluchten Hinweise geben können bzw. in der Nacht von Samstag auf Sonntag an den Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen feststellen konnten, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Versuchter Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am Freitag 06.05.2022 kam es gegen 17:40 Uhr in der Wormser Landstraße in Speyer zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Elektrogeschäft. Ein Mitarbeiter konnte beobachten, wie eine männliche Person mehrere Elektroprodukte abfotografierte und anschließend das Geschäft verließ. Die zweite Person, ein 19-jähriger Mann, legte die zuvor abfotografierte Ware in einen Korb und platzierte diese an einem bestimmten Ort im Geschäft.

Ein weiterer dritter Täter sollte so die Ware an sich nehmen und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Da jedoch die Vorgehensweise dem Mitarbeiter bekannt war, sprach er den 19-jährigen an und verständigte die Polizei.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat ein solches Vorgehen beobachtet und kann Hinweise zu den weiteren Tätern machen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Freitag 06.05.2022 in der Zeit von 14:15-18:15 Uhr wurde in der Schifferstadter Straße in Speyer eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei wurden u.a. vier Personen mit ihren Pkw´s einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 46,-18,-21 und 23-jährigen Männern konnten drogentypischen Erscheinungen festgestellt werden konnten.

Die Personen wurden auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurden. Weiter wurden fünf Ordnungswidrigkeiten aufgrund Gurt- und Handyverstößen gefertigt. An sieben Fahrzeugen wurden Mängel beanstandet.