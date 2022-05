Landau: Die Polizei-News

Schlägerei auf dem Maimarkt

Landau (ots) – Am Samstag 07.05.2022 gegen 22.00 Uhr mussten mehrere Polizeistreifen wegen einer Schlägerei auf dem Landauer Maimarkt ausrücken. Im Bereich “Beckers Almhütte” gerieten 2 Personengruppen in Streit. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung.

Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Hauptakteur flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Er wird als junger Mann mit rotem T-Shirt beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Schlägerei vor Nachtclub

Landau (ots) – Am Morgen des 07.05.22 gegen 05:15h kam es zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 bis 15 Personen vor einem Nachtclub in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Alle Beteiligten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Sachverhaltsaufnahme vor Ort gestaltete sich schwierig, da kaum ein Zeuge Angaben machen konnte oder wollte. 3 Geschädigte meldeten sich daraufhin bei den vor Ort befindlichen Beamten. Sachdienliche Angaben konnte auch sie nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

15-jähriges Mädchen wohlbehalten in Obhut genommen

Landau (ots) – Am 06.05.2022 wurde durch die Polizei Landau eine Vermisstenfahndung nach einem 15-jährigen Mädchen aus Landau veröffentlicht. Die Vermisste konnte wohlbehalten in Obhut genommen werden. Die Polizeiinspektion Landau bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und für die eingegangenen Hinweise.