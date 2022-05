Auto mit Softair beschossen

Annweiler (ots) – Eine Anwohnerin wurde am Samstag 07.05.2022 gegen 20:30 Uhr durch komische Geräusche vom Waldparkplatz in der Burgstraße aufmerksam und schaute nach. Sie konnte dort das Kennzeichen eines wegfahrenden Fahrzeuges feststellen, ebenso wie frische Beschädigungen an einem geparkten PKW.

Nachdem sie die Polizei informierte, konnten im Rahmen der Fahndung 2 Männer als Täter ermittelt und angetroffen werden. Sie beschossen zuvor den geparkten PKW mit ihren beiden Softair-Pistolen. Die beiden täuschend echt aussehenden Waffen wurden sichergestellt. Nicht zuletzt waren beide Täter erheblich alkoholisiert.

Den Fahrer erwartet neben der Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schwelbrand

Edenkoben (ots) – Kurz vor 0 Uhr am Freitag kam es in einem Hotel in Edenkoben zu einem kleinen Brandgeschehen, nach ersten Erkenntnissen ausgelöst durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarettenkippe. Der Brand konnte durch Mitarbeiter des Hotels rechtzeitig gelöscht werden, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Raucher wurden aufgenommen.

Grauer Opel Zafira beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 06.05. in der Zeit von 14-20 Uhr ein auf dem Parkplatz in der Kettengasse in Bad Bergzabern abgestellten Opel Zafira. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rücknahme der Vermisstensuche nach 14-jährigem Mädchen aus Herxheim

Herxheim (ots) Am 06.05.2022 wurde durch die Polizei Landau eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer 14-Jährigen aus Herxheim veröffentlicht. Die Suche war erfolgreich, die Vermisste konnte wohlbehalten im Stadtgebiet Landau aufgegriffen werden.

Die Polizeiinspektion Landau dankt der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche. Wir bitten alle veröffentlichten persönlichen Daten der Minderjährigen, insbesondere die Bilder, zu löschen.

Holzdiebstahl

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Zum wiederholten Male wird in Pleisweiler-Oberhofen, Nähe der nördlich in den Weinbergen gelegenen Schutzhütte von einem Waldgrundstück Holz entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten den Tatzeitraum vom 02.05. bis 07.05.2022 für den Abtransport der 3 Ster Kastanienholz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Auto fährt in Queich

Albersweiler (ots) – Am Samstag 07.05.2022 gegen 05 Uhr kam ein 23-jähriger Mann mit seinem PKW im Ortseingang Albersweiler von Birkweiler kommend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr geradeaus über einen Radweg, eine Böschung hinunter in die Queich.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei wurde der junge Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Weil Betriebsstoffe austraten, errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren. Mittels Kran wurde das Fahrzeug aus der Queich geborgen. Als Unfallursache dürfte überhöhte Geschwindigkeit und vermutlich Ablenkung mit einem Mobiltelefon in Frage kommen.

Geschwindigkeitsmessung

Roschbach (ots) – Am Sonntagvormittag 08.05.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kreuzung L516/K54 überwacht. Innerhalb von nur einer knappen halben Stunde mussten 7 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70 km/h überschritten.

Der unrühmliche Spitzenreiter erreichte eine Geschwindigkeit von 93 km/h.