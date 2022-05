Uneinsichtiger Falschfahrer auf der B41 und BAB61

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstagmorgen 07.05.2022 erhielt die Polizei Bad Kreuznach gegen 05:55 Uhr die Mitteilung über einen Falschfahrer auf der B41. Der weiße VW Golf fuhr hierbei von Rüdesheim in Richtung BAB 61 als Falschfahrer auf der entgegen gesetzten Richtungsfahrbahn.

Mehrere Dienststellen entsandten anschließend Fahrzeuge um den Falschfahrer zu stoppen. Eine Streife konnte den Falschfahrer zunächst nahe der Anschlussstelle Gensingen, noch auf der B41, feststellen.

Die Fahrt des Falschfahrer führte dann zunächst weiter auf die BAB 61. Kurz nach der Auffahrt auf die BAB 61 stoppte der Falschfahrer das Fahrzeug und wendete dies. Danach fuhr er die BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der richtigen Richtungsfahrbahn. Das Fahrzeug wurde kurz darauf durch eine Streife auf einem Parkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 71-jährige Fahrzeugführer zusammen mit seiner Ehefrau auf den Weg in den Urlaub war. Die Beteiligten zeigten deutlich ihr Unverständnis über die polizeiliche Präsenz und sahen ihr Fehlverhalten nur bedingt ein. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach derzeitigem Stand kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Falschfahrt auf der B41 an der Anschlussstelle Waldböckelheim begann und ca. 22 km andauerte. Mögliche Geschädigte, welche zu einem Ausweichmanöver genötigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Straßensperrung auf Grund Versammlung

Bretzenheim (ots) – Am heutigen Sonntag 08.05.2022 musste von ca. 12-16 Uhr die B48 zwischen B41 und Bretzenheim auf Grund mehrerer Versammlungslagen am Mahnmal “Feld des Jammers” gesperrt werden. Die Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Roxheim (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntag 08.05.2022 gegen 02.50 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisel Roxheim/L239, sowie ein aufgefundenes Kennzeichen. Die Streife stellte vor Ort fest, dass ein Fahrzeugführer im Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, gegen ein Verkehrszeichen gefahren war und anschließend seine Fahrt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fortgesetzt hatte.

Aufgrund der Ölspur und des aufgefundenen Kennzeichens konnte der 31-jährige Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Derzeit steht noch nicht fest, wann sich der Unfall ereignet hat. Daher werden Unfallzeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rollerfahrerin schwer verletzt

Eisenberg (ots) – Am 07.05.2022 gegen 14:20 Uhr wurde eine 32-jährige Rollerfahrerin durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin war auf der B47 von Eisenberg (Pfalz) in Richtung Hettenleidelheim unterwegs, als ihr in Höhe des Hit-Marktes ein von rechts kommender Personenkraftwagen die Vorfahrt nahm.

Hierdurch kam es zur Kollision zwischen dem PKW und dem Roller. Die Fahrerin des Rollers stürzte und wurde schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 78-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die B47 kurzzeitig voll gesperrt werden.