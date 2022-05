Frankfurt (ots)-(ne) – Am Samstagmorgen 07.05.2022 ist ein 40-jähriger eritreischer Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein 32-jähriger Eritreer hatte sich am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr selbst bei der Polizei gestellt und dabei Angaben zu einem Tötungsdelikt gemacht.

Bei den folgenden Ermittlungen konnte in einer Wohnung in der Alten Gasse der 40-jährige Eritreer tot aufgefunden werden. Er wies Verletzungen scharfer Gewalt auf. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde am Samstag eine Obduktion des Verstorbenen durchgeführt. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 32-jährige Täter wurde festgenommen und wird dem Haftrichter wegen des Verdachts des Totschlags vorgeführt.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen