Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitag 06.05.2022 wurde gegen 23:15 Uhr in einem Linienbus an einer Haltestelle in der Bruchwiesenstraße, ein junger Mann aus Mannheim schwer verletzt. Während der 24-Jährige aus dem Linienbus ausstieg, schlug ihm ein bislang unbekannter Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 24-Jährige stürzte daraufhin aus dem Bus.

Der 24-Jährige trug Gesichtsverletzungen davon und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der derzeit unbekannte Täter konnte noch kurzzeitig vor Ort festgehalten werden, flüchtete jedoch vor eintreffen der Polizei.

Weitere Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de