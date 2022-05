Frankenthal (ots) – Am Abend des 06.05.2022 kam es gegen 22:00 Uhr am Jakobsplatz zu einem schweren Raubdelikt. Drei unbekannte Jugendliche entrissen einem jungen Mann unter der Anwendung massiver Gewalt seine Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt mehrere Platzwunden am Kopf und musste im Krankenhaus genäht werden.

Alle Täter waren männlich und zwischen 16-18 Jahre alt.

Es wird dringend um Hinweise gebeten. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.