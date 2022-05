Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ältere Dame Opfer von Telefonbetrügern

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.05.2022 gegen 14:30 Uhr wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetrügers. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich am Telefon als angeblicher Staatsanwalt aus und erläuterte der Dame, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Dame sollte nun, zur Verhinderung einer Inhaftierung, eine Kaution für ihre Enkelin bezahlen. Im Laufe des Gesprächs erwarb er geschickt das Vertrauen der älteren Dame. Sie übergab daraufhin wertvollen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 20.000 Euro an einen ebenfalls bislang unbekannten Mittäter des Anrufers. Da der Betrag angeblich nicht ausreichte, sollte sie auf ihrer Bank weitere 25.000 Euro abheben. Während der ganzen Zeit wurde sie durch den Trickbetrüger geschickt am Telefon gehalten und manipuliert. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass der Dame ein nicht noch größerer Schaden entstand. Er informierte die Polizei in Bad Dürkheim. Die ältere Dame und ihr Ehemann waren so geschickt von dem Trickbetrüger manipuliert worden, dass sie selbst im Gespräch mit der Polizei noch überzeugt waren, mit einem echten Staatsanwalt gesprochen zu haben. Bei den angezeigten Anrufernummern handelte es meistens um im Internet generierte Nummern, die nicht nachverfolgt werden können. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugs oder auch eines Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Warnhinweise ihrer Polizei:

Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen über Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten, Staatsanwälten oder sonstigen Amtspersonen ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie diesen Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Bad Dürkheim: Smart beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 005.05.2022 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde ein in der Otto Schmitt Groß Straße in Bad Dürkheim abgestellter Smart beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Smart und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Motorhaube entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Unfallflucht am Busbahnhof, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen schwarzen PKW der Marke Ford im Zeitraum, Freitag, 06.05.22, 13:30 Uhr – 15:30 Uhr, auf einem Parkplatz am Busbahnhof. Als der Dürkheimer an sein Auto zurückkam, stellte er einen roten Streifschaden an der Tür hinten links fest. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort. Der Schaden wird auf ca. 700 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder dem Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322-963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.05.2022 zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim, aufgrund einer Beschwerde eines Anwohners, eine erneute Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei 150 gemessenen Fahrzeugen, musste nur 1 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Dieser Verkehrsteilnehmer wurde mit 37 km/h gemessen. Die allgemeine Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei ca. 20 km/h. Während der Kontrolle mussten noch 4 Verkehrsteilnehmer wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes und 1 Verkehrsteilnehmer wegen Handynutzung am Steuer verwarnt werden. Weiterhin war an einem Fahrzeug die vorgeschriebene TÜV Prüfung länger als 8 Monate überschritten.

Kallstadt: komplette Fahrzeugseite zerkratzt

Kallstadt (ots) – Im Zeitraum von 01.05.2022 23:00 Uhr bis 05.05.2022, 15:00 Uhr wurde ein, in der Weinstraße in Kallstadt, abgestellter VW Multivan von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des VW wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Unfall mit leicht verletztem Kind

Wachenheim (ots) – Am Freitag, 06.05.2022, gegen 18:00 Uhr, stand eine ortsansässige Familie auf dem Gehweg in der Waldstraße und wartete darauf, die Straße überqueren zu können. Der 6-jährige Sohn der Familie lief plötzlich zwischen zwei im Verkehrsstau stehenden PKW hindurch auf die andere Straßenseite, wurde hierbei von einem 59-jährigen Fiatfahrer im Begegnungsverkehr dahinter trotz sofortiger Bremsung erfasst und zu Boden geschleudert. Am PKW entstand kein Schaden. Das Kind wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Haßloch: Fahrradfahrer mit 2,1 Promille

Haßloch (ots) – In den frühen Morgenstunden gegen 03:20 Uhr des 07.05. wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Haßloch ein Fahrradfahrer beobachtet, der in auffälligen Schlangenlinien die Fahrbahn befuhr. Zusammen mit den Beamten der Polizeiinspektion Haßloch konnte dann festgestellt werden, dass der 24jährige Mann einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Haßloch, Meckenheim: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Haßloch / Meckenheim (ots) – Am 06.05.2022 zwischen 17:25 und 17:45 Uhr fuhr ein 47jähriger mit seinem Pkw zunächst von Meckenheim auf die BAB 65 an der Anschlussstelle Haßloch in Richtung Landau und dann über die Anschlussstelle Neustadt-Nord und Neustadt-Mußbach zurück nach Haßloch. Hierbei fuhr er in starken Schlangenlinien, missachtete Lichtzeichenanlagen, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und verringerte die Geschwindigkeit auf der Autobahn fast bis zum Stillstand. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Irrfahrt durch mehrere verschiedene Polizei-Dienstgebiete in Haßloch beendet werden. Hier konnte der PKW-Führer durch die Beamten der Polizeiinspektion Haßloch einer Kontrolle unterzogen werden. Beim ihm wurde eine starke Beeinflussung von Alkohol und Rauschmitteln festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein des 47jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen.

Zeugen oder eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: „Schockanruf“

Grünstadt (ots) – Am 04.05.2022 erhielt ein 74-jähriger einen Anruf von einer weiblichen Person. Diese gab sich als seine Tochter aus. Mit weinerlicher Stimme erzählte diese, dass sie einen Autounfall gehabt hätte bei dem eine Mutter von 3 Kindern zu Tode gekommen sei. Danach wurde das Telefon an einen „falschen Polizeibeamten“ weitergegeben. Diese forderte zur Vermeidung der Inhaftierung der Tochter 50.000 Euro Kaution. Zu einem Schaden kam es nicht, da die Betrugsmasche rechtzeitig durchschaut wurde. Solche und ähnliche Geldforderungen sollten die Angerufenen immer hinterfragen und verifizieren. Weiter Präventionstipps zu dieser und anderer Betrugsmaschen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Grünstadt: Schulwegkontrolle

Grünstadt (ots) – Am 05.05.2022, 07:00-08:30 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Grünstadt im Südring Kontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrolle waren Fahrzeugführer die ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten brachten. Erfreulich war das in den meisten Fällend die Kinder vorschriftsmäßig im Fahrzeug gesichert waren. In 3 Fällen waren die Kinder leider nicht angeschnallt. Dies führte zu Anzeigen.

Grünstadt: PKW-Aufbruch, Bargeld entwendet – Zeugen gesucht!

Grünstadt (ots) – Am 06.05.2022, im Zeitraum zwischen 16:05 bis 16:20 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse Rhein-Haardt in Grünstadt in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Fahrzeug. Der Geschädigte verließ kurze Zeit zuvor die Bankfiliale, nachdem er Bargeld abgehoben hatte und versteckte das Geld in zwei schwarzen Geldtaschen auf der Rückbank seines Fahrzeugs. Im Anschluss verließ der Geschädigte sein Fahrzeug für einen kurzen Moment. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass ein unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen und die Geldtaschen entwendet hatte. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an die PI Grünstadt: 06359 93120.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):