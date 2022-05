Neustadt: Großbrand in der Talstraße

Neustadt an der Weinstraße – Durch einen Großbrand im Westen des Stadtgebiets von Neustadt an der Weinstraße kommt es seit Freitagabend, 6. Mai 2022, zu Geruchsbelästigungen durch Rauchgase. Nach Analysen der Feuerwehr besteht jedoch keine erhöhte Gesundheitsgefahr. Die Feuerwehr war auch am Samstagmorgen nach 1.30 Uhr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Über Handy-Warn-Apps (MoWas & Katwarn), Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr, Radio und Social Media wurde dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aufgrund des Brandes ehemaliger Fabrikhallen am Stadtausgang in der Talstraße zogen dicke Rauchschwaden durch das Stadtgebiet.

Großflächig und kontinuierlich durchgeführte Luftmessungen ergaben, dass es sich um keine besonders gesundheitsschädlichen oder hochgiftigen Rauchgase handelt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht und bestand nicht. Bei den Messfahrten unterstützten die Feuerwehren aus Grünstadt, Landau und Speyer. Ebenso unterstützte die Feuerwehr Haßloch mit dem Gerätewagen Atemschutz.

Das Feuer brach aus auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann. Dabei ist erheblicher Sachschaden entstanden. Ernstere Verletzungen hat sich nach aktuellem Kenntnisstand durch den Brand niemand zugezogen.

Die B39 (Neustadt – Lambrecht / Kaiserslautern) musste in beide Richtungen wegen des Löscheinsatzes gesperrt werden. Wann genau die Sperrung am Samstagmorgen aufgehoben werden kann, ist noch offen. Die Ausweichroute ins Lambrechter Tal führt über Bad Dürkheim. Der Bahnverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Oberbürgermeister Marc Weigel war vor Ort in die Einsatzleitung durch die Feuerwehr eingebunden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Nach Großbrand in der Talstraße: B 39 wieder frei

Die aufgrund des Löscheinsatzes notwendige stundenlange Sperrung der B39 (Neustadt – Lambrecht / Kaiserslautern) konnte erst nach 7 Uhr wieder aufgehoben werden.