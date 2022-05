Über Fuß gefahren und abgehauen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr am Donnerstag 05.05.2022 über den Fuß einer 16-Jährigen. Die Jugendliche lief zum Unfallzeitpunkt 15.15 Uhr über einen Zebrastreifen in der Karolina-Burger-Straße, als ein PKW-Fahrer aus Richtung der Saarlandstraße den Vorrang der Fußgängerin missachtete. Mehrere Zeugen zogen die 16-Jährige noch von der Straße.

Der PKW-Fahrer erfasste die Jugendliche an der linken Körperseite, überfuhr deren Fuß und flüchtete. Die 16-Jährige zog sich hierbei Prellungen zu. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der ein roten PKW fuhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen 2 Mädchen

Ludwigshafen (ots) – Zeugen meldeten sich am Donnerstag 05.05.2022 gegen 14 Uhr bei der Polizei, dass es im Bereich des Hans-Warsch-Platz eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gekommen wäre. Als die Polizei vor Ort erschien, war die Auseinandersetzung bereits beendet.

Laut Zeugen sollen sich 2 Mädchen im Alter von 13 Jahren an den Haaren gezogen haben. Anschließend wäre es zur Auseinandersetzung gekommen. Eine der Beteiligten wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Vorfahrt missachtet – Fahrradfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 61-jährige PKW-Fahrerin missachtete am Donnerstag 05.05.2022 die Vorfahrt einer 57-jährigen Fahrradfahrerin und verletzte diese. Die 61-Jährige fuhr gegen 09 Uhr in den Kreuzungsbereich der Ada-Stegerwald-Straße/Franz-von-Sickingen-Straße ein und stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen.

Hierbei wurde die 57-Jährige leicht verletzt. An PKW und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Ein 18-Jähriger parkte seinen Roller, Farbe: Silber, am Donnerstag 05.05.2022 gegen 16:30 Uhr in einer Parkbucht in der Ebernburgstraße. Als er gegen 03 Uhr den Heimweg antreten wollte, musste er feststellen, dass dieser gestohlen wurde.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falscher Microsoftmitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 wurde eine 75-jährige Ludwigshafenerin von einer männlichen Person angerufen, welche sich als Microsoftmitarbeiter ausgab. Dieser versuchte an die Zugangsdaten zu dem Computer der Dame zu gelangen, woraufhin diese jedoch auflegte. Anschließend gingen noch ungefähr 30 Anrufe von unterschiedlichen Nummern auf dem Telefon der Dame ein, welche sie jedoch ignorierte.

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht.

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Kontrollen anlässlich bundesweiter Aktion sicher.mobil.leben – Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht positive Bilanz

Präsidialbereich (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 fand unter dem Motto “sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick” eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion statt. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat sich daran beteiligt.

Insgesamt wurden bei 495 Kontrollen 455 Autofahrende überprüft. 16 fuhren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln. Acht Führerscheine wurden im Zuge der festgestellten Verstöße sichergestellt. Drei weitere Personen fuhren ohne Fahrerlaubnis.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht eine positive Bilanz. Mit der Aktion wollen wir neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Bei den Kontrollen appellierten die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden und führten zahlreiche Aufklärungsgespräche. Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, deren Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken.