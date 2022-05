Schwerer Fahrradunfall wegen Alkohol intus

Gommersheim (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 um 18 Uhr, verunfallte auf einem Feldweg ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus dem Raum NW auf gerade Strecke ohne Fremdeinwirkung, nachdem er mehrere Weinschorlen konsumiert hatte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Oggersheim geflogen werden musste. Ein Fahrradhelm trug der Radler nicht.

Vorbildliche Eltern – Zufriedene Polizei

Rülzheim (ots) – Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Schulstraße in Rülzheim statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand.

sicher.mobil.leben

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 beteiligte sich die Polizeiinspektion Germersheim am Aktionstag mit Verkehrskontrollen im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion 2022 “sicher.mobil.leben”. Dieses Jahr steht die Fahrtüchtigkeit im Fokus der Aktion.

Mobil zu sein bedeutet für jeden Verkehrsteilnehmer eine individuelle persönliche Freiheit, die aber stets mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen einhergehen muss. Der Fahrtüchtigkeit kommt daher eine entscheidende Rolle zu: Alkohol und Drogen, aber auch Krankheit oder Müdigkeit haben negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit.

Bei den Kontrollen wurden am Donnerstag 05.05.2022 insgesamt 5 berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim ereigneten sich 2021 insgesamt 37 Verkehrsunfälle unter der Einwirkung berauschender Mittel. “Wer fährt, bleibt nüchtern!” oder einfach #sichermobilleben.