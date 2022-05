Mann fährt berauscht zur Polizei

Speyer (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 erschien gegen 13:30 Uhr ein 41-Jähriger auf der Polizeidienststelle in Speyer um seinen zuvor sichergestellten Tresor wieder in Empfang zu nehmen. Die Aushändigung des Tresors stellte sich als unkompliziert heraus. Problematisch war, dass der 41-Jährige mit seinem Mercedes vorfuhr um den Tresor einzuladen und dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet führen zum Erfolg

Speyer (ots) – Am 05.05.2022 wurden in Speyer diverse Kontrollmaßnahmen hinsichtlich Alkohol und anderer Drogen durchgeführt. Durch mehrere Kräfte wurden zwischen 17:00 und 21:00 Uhr stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten nicht nur Verkehrs-, sondern auch Personenkontrollen durchgeführt werden. Bei einem 25-Jährigen konnten um 20:05 Uhr im Rahmen einer Kontrollmaßnahme in der Friedrich-Ebert-Straße Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Eine weitere Verkehrskontrolle ergab sich um 18:00 Uhr im Ziegelofenweg. Dort konnte ein 19-jähriger Rollerfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihm ergaben sich Anzeichen auf den Konsum berauschender Mittel. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Um 13:40 Uhr wurde ein 24-jähriger Opel-Fahrer in Otterstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich seine sieben und ein Jahr alten Kinder. Die Polizeibeamten konnten nicht nur Anzeichen auf Drogenkonsum feststellen, sondern auch Betäubungsmittel und Bargeld auffinden und sicherstellen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und seine Wohnung durchsucht. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmittel verantworten.