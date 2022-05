Verletzter Schüler – Polizei sucht Zeugen

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 28.04.2022 gegen 07.30 Uhr, kam es vor der Grundschule in Bad Kreuznach-Winzenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem 10-jährigen Schüler und einer Fahrradfahrerin. Diese fuhr mit ihrem Fahrrad die Kendelstraße aus Richtung “Am Honigberg” und erfasste den Jungen auf dem Gehweg.

Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrradfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Von Zeugen wird die Fahrradfahrerin wie folgt beschrieben: Ca. 165 cm groß, Anfang 20, kräftige Figur, lange schwarze Haare, trug auffällig weiße Sneaker mit bunten Schnürsenkeln. Unterwegs war sie mit einem schwarzen E-Bike.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671/8811100.

Verkehrsunfallflucht

Zellertal/Harxheim (ots) – In der Zeit von 03.05. bis 04.05.2022 befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Bahnhofstraße in Harxheim, von der B 47 kommend in Richtung Lautersheim. In einer Linkskurve wurde die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, es kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß an einen dort installierten Betonpfosten. Dieser brach dadurch komplett ab.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110 melden.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots) – In der Zeit von 03.05. bis 05.05.2022 wurde im Bereich der Vorstadt 8 in Kirchheimbolanden eine Straßenleuchte beschädigt (ca. 500 EUR Schaden). Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass ein LKW vermutlich beim Rangieren an den Leuchtkopf der Lampe stieß und dieser dabei beschädigt wurde.

Der Verursacher kam jedoch seiner Meldepflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110 melden.