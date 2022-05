Verdacht auf Drogen am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagmittag wurden bei einem

16-jährigen Kradfahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer

Verkehrskontrolle in der Kaiserslauterer Straße drogentypische Auffälligkeiten

festgestellt. Die Durchführung eines Drogentests wurde verweigert. Dem

Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von

mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot

sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn auch

ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

Verdacht des sexuellen Missbrauchs

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann hat am Sonntag, 24. April 2022, ein

fünfjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in der Marienburger Straße sexuell

bedrängt und körperliche Gewalt gegen das Kind angewandt (wir berichteten:

https://s.rlp.de/ZCCTg). Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen kam die

Polizei drei zunächst tatverdächtige Männer auf die Spur. Die Männer im Alter

von 18 bis 53 Jahren standen in den Fokus der polizeilichen Untersuchungen. Im

Verlauf der Ermittlungen hat sich gegen keinen der Betroffenen der Tatverdacht

bestätigt. Festnahmen gab es in diesem Zusammenhang nicht. Die Ermittlungen der

Kriminalpolizei Kaiserslautern dauern an.

Die Polizei wendet sich erneut an die Öffentlichkeit und fragt: Wem ist am

Sonntagnachmittag im Bereich des Spielplatzes oder der Fischerrückschule ein

Mann aufgefallen? Der Unbekannte war mit einer schwarzen, kurzen Hose und einer

hellblauen Jacke bekleidet. Der Verdächtige ist etwa 1,75 bis 1,85 Zentimeter

groß. Er war unrasiert und trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart. Der

Verdächtige hatte eine schwarze Sonnenbrille an und sprach Deutsch.

Rund um die Marienburger Straße hat die Polizei Flugblätter und Plakate

verteilt. In deutscher, russischer und arabischer Sprache bitten die Beamten um

Hinweise.

Zeugen, die Hinweise geben können oder denen Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Pkw angezündet?

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Ein Auto hat in der Nacht zum Freitag in der

Kalkhofer Straße gebrannt. Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Zeuge das Feuer

und wählte den Notruf. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die

Wehrleute löschten den Brand. Durch das Feuer nahm der Pkw Schaden, den die

Polizei auf einen mindestens vierstelligen Betrag schätzt. Die Beamten schließen

eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei

bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Freitag Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 26260 entgegen. |erf

Überholvorgang missglückt

Olsbrücken – Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagmorgen war ein

33-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 270 unterwegs. Er kam von

Hirschhorn und fuhr in Richtung Olsbrücken. Kurz vor dem Ortsausgang überholte

die Fahrerin eines entgegenkommenden Honda einen weiteren Wagen. Die 30-Jährige

konnte nach dem Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig auf den rechte

Fahrstreifen wechseln. Sie stieß mit dem Mercedes des 33-jährigen Fahrers

frontal zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Rettungskräfte

versorgten sie an der Unfallstelle und brachten sie dann in ein Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es

entstand Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Zeugen berichteten der Polizei, dass die Frau schon ab Wolfstein durch ihre

riskante Fahrweise aufgefallen sei und eine rote Ampel überfahren hätte. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf die 30-Jährige kommt unter anderem

ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. |mhm

Alles richtig gemacht – Polizei lobt Verkehrsteilnehmer

Otterberg (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag zusammen mit Mitarbeitern der

Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg eine

Schulwegüberwachung an der Grundschule in Otterberg durchgeführt. Von 7.15 bis

kurz nach 8 Uhr nahmen die Beamten vor allem die Eltern ins Visier, die ihre

Kinder mit dem Auto zur Schule brachten. Dabei legten die Polizisten ihr

Hauptaugenmerk auf das vorschriftsmäßige Anlegen der Sicherheitsgurte und eine

mögliche Ablenkung im Straßenverkehr, insbesondere durch die Nutzung von

Mobiltelefonen während der Fahrt. Darüber hinaus wurde geprüft, ob für die

Jüngsten entsprechende Kindersitze im Fahrzeug installiert waren. Die

Ordnungshüter der Verwaltung überwachten den ruhenden Verkehr. Sie

kontrollierten, ob die Autofahrer die für den Busverkehr vorgesehene Sperrfläche

freihielten.

Die erfreuliche Bilanz: Weder die Polizei, noch die Mitarbeiter der

Ordnungsbehörde hatten Grund zur Beanstandung. Alle Autofahrer verhielten sich

korrekt. Sie ließen ihre Kinder an den „richtigen“ Stellen aussteigen und

stoppten nicht im Halteverbot. Alle waren angeschnallt und führten die

erforderlichen Kindersitze mit. Respekt! |mhm

Aktionstag “ sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ – Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz

Westpfalz (ots) – Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion “

sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ legte auch das Polizeipräsidium

Westpfalz den Kontrollfokus am Mittwoch gezielt auf die Unfallursache

Fahrtüchtigkeit. Über 90 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren am

Donnerstag, an der Kontrollaktion beteiligt. Dabei besetzten sie 22

Kontrollstellen und führten den ganzen Tag über Präventionsgespräche. Insgesamt

kontrollierten die Beamten 600 Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen, davon

waren 506 Pkw-Fahrer und 72 Fahrer von Fahrräder oder Pedelecs und E-Scooter. 25

Verstöße wurden festgestellt, die meisten davon betrafen Ablenkungsverstöße, wie

die Nutzung von Handys am Steuer und Verstöße durch Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer drohen Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des

Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss oder dem Einfluss berauschender

Mittel ein. An den vor Ort eingerichteten Präventionsständen erreichte die

Polizei rund 70 interessierte Besucherinnen und Besucher. Parallel zu den

Kontrollmaßnahmen veröffentlichten die rheinland-pfälzischen Polizeibehörden

praktische Tipps und Informationen in den sozialen Medien, um auf

verkehrskonforme Verhaltensweisen hinzuwirken. |elz

Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Ein Randalierer ist der Polizei am Donnerstagabend in der

Gasstraße gemeldet worden. Nach Angaben einer Zeugin würde der Mann gegen Autos

schlagen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann, auf den die

Beschreibung passte, am Synagogenplatz antreffen. Dort schlug er gerade auf den

Außenspiegel eines Pkws ein. Der 37-Jährige legte ein aggressives Verhalten an

den Tag und beleidigte die Beamten die gesamte Kontrolle über. Er erhielt einen

Platzverweis und Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. An den anderen

geparkten Fahrzeugen konnten keine Schäden durch die Beamten festgestellt

werden. Eventuell Geschädigte melden sich bitte unter der Nummer 0631 369-2150

bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern. |elz

E-Scooter Kontrollen am Donnerstag

Kaiserslautern (ots) – Auch am Donnerstag haben die Teams der

Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern mehrere E-Scooter Kontrollen

durchgeführt. Witterungsbedingt waren wenige Personen in der Stadt unterwegs.

Insgesamt kontrollierten die Beamen 71 E-Scooter-Fahrer. Dabei sind 14 Fahrer

und Fahrerinnen negativ aufgefallen. Sechs Fahrer hatten vor Fahrtantritt

Alkohol zu sich genommen. Die Werte lagen zwischen 0,63 und 1,38 Promille. Vier

Personen wurde der Fahrtantritt untersagt, da sie Alkohol getrunken hatten. Drei

E-Scooter Fahrer wurden dabei erwischt, wie sie unerlaubt die Fußgängerzone

befuhren und ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde verwarnt, da er ohne gültige

Versicherung unterwegs war. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten. |elz

Nach Unfall nur noch Elektroschrott

Kaiserslautern A 6 (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor

gestern Vormittag (05.05.2022,08:30 Uhr) ein erst 18-jähriger Fahrer eines Tesla

Model 3 auf regennasser Fahrbahn auf der Lautertalbrücke in Richtung Saarbrücken

die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte zunächst nach links in die

Mittelschutzplanke, drehte sich und stieß frontal in die rechte Schutzplanke.

Anschließend wurde der Tesla von einem US -Truck, der auf dem rechten

Fahrstreifen fuhr, erfasst und am Heck erwischt. Der Lkw schob den Tesla auf den

linken Fahrstreifen, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 18-jährige Fahrer und

sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden

vorsorglich vom Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum verbracht. Zur Sicherung

des Brandschutzes war die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern mit einem Löschzug im

Einsatz. Am Tesla entstand Totalschaden. Der US-Militär-Lkw wurde nur leicht

beschädigt und war weiter fahrbereit. Es entstand Sachschaden von ca. 60.000

EUR. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Saarbrücken

kurzfristig voll gesperrt.

Totschlag an Diana Bodi – Fall bei Aktenzeichen XY … ungelöst

Kaiserslautern (ots) – Vor mehr als einem Jahr, am 14. Dezember 2020, fanden

Passanten in der Staubörnchenstraße eine zunächst unbekannte Frauenleiche (wir

berichteten: https://s.rlp.de/Zi5rt). Wie die Ermittlungen später ergaben,

handelte es sich um die ungarische Staatsbürgerin Diana Bodi. Bis heute sind die

Umstände ihres Todes ungeklärt und die Ermittlungen dauern an. Polizei und

Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern hat für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters

führen, eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.*

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 20:15 Uhr, wird Rudi Cerne im ZDF den Fall

vorstellen. Studiogast in der Sendung Aktenzeichen XY … ungelöst ist Roland

Morzik. Morzik war stellvertretender Leiter der Mordkommission beim

Polizeipräsidium Westpfalz. Rund um den Kriminalhauptkommissar unternimmt eine

Sonderkommission alles, um den Totschlag an Diana Bodi aufzuklären.

Die Ermittlungen sind umfangreich und noch nicht abgeschlossen. Einen

Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Allerdings liegt den Ermittlern die

Aufzeichnung einer Überwachungskamera vor. Das Video (siehe:

https://s.rlp.de/Qk2P4) zeigt einen Unbekannten, der spätabends, am 12. Dezember

2020, einen Einkaufswagen durch die Rosenstraße, zieht. Auf der unteren Ablage

des Wagens transportierte er einen größeren, weißen Gegenstand. Bei diesem

Gegenstand könnte es sich um die verpackte Leiche von Diana Bodi handeln.

In der ZDF-Sendung am Mittwoch werden die letzten Tage und Stunden im Leben von

Diana Bodi nachgestellt, so wie sich die Ereignisse aufgrund der polizeilichen

Ermittlungen zugetragen haben könnten.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro

ausgesetzt.* Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2501 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. Ab Mittwochabend ist auch ein anonymes Hinweistelefon unter der

Rufnummer 0152 10184218 geschaltet. |erf

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des

Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und

nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von

Straftaten gehört.