Karlsruhe – Präventionsstand und Kontrollen am Aktionstag „sicher.mobil.leben.“

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe führte mit Unterstützung des

Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstag ab 20.00 Uhr bis gegen 01.00 Uhr des

Folgetags Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Rahmen des bundesweiten

Aktionstages „sicher.mobil.leben.“ durch. Seit Jahren ist mangelnde

Fahrtüchtigkeit im Zusammenhang mit Drogen und/oder Alkohol im Straßenverkehr

eine der Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle. Neben der

Verkehrsüberwachung kam daher insbesondere auch der Verkehrsunfallprävention

eine zentrale Bedeutung zur Verhinderung von schweren und tödlichen

Verkehrsunfällen zu. Hierfür betrieb das Referat Prävention des

Polizeipräsidiums Karlsruhe auf dem Karlsruher Marktplatz bereits am Donnerstag

zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr einen Informationsstand zum Thema. Zahlreiche

Bürger zeigten ihr Interesse und stellten den Beamtinnen und Beamten ihre

Fragen.

An den eingerichteten Kontrollstellen im Präsidiumsbereich waren an diesem Tag

insgesamt 154 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Mehr als 1.000 Fahrzeuge und

Personen galt es zu kontrollieren. Hierbei wurden insgesamt 77 Verstöße gegen

geltende Verkehrsregeln gezählt und entsprechend sanktioniert.

Während der Fahrt haben 45 Verkehrsteilnehmer ein Mobiltelefon oder ein anderes

elektronisches Gerät benutzt. Bei 15 Fahrern ergaben sich Verdachtsmomente auf

das Fahren unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels, wie beispielsweise

Alkohol oder Drogen. Sie mussten in der Folge eine Blutprobe abgeben und ihr

Fahrzeug stehen lassen. Sie haben nun mit einer entsprechenden Anzeige zu

rechnen. Von zwei Verkehrsteilnehmern wurde der Führerschein einbehalten.

Ubstadt-Weiher – Autos stoßen bei Überholversuch zusammen

Ubstadt-Weiher (ots) – Bei einem Überholmanöver stieß am Donnerstag gegen 12.15

Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Bruchsal und Ubstadt eine 59-jährige

Pkw-Fahrerin einem in Gegenrichtung fahrenden 46 Jahre alten Pkw-Fahrer frontal

zusammen. Beide Beteiligte wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und

mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Rettungsdienste waren hierzu

im Einsatz. Die Unfallfahrzeuge mussten mit Totalschäden in Höhe von insgesamt

geschätzten 15.000 Euro abgeschleppt werden. Ein nachfolgendes drittes Auto

wurde noch durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht geschädigt.

Offenbar hatte die 59-Jährige Pkw-Fahrerin das entgegenkommende Fahrzeug

übersehen, als sie im Kolonnenverkehr hinter einem langsam fahrenden Transporter

ausscherte und zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zum seitlich versetzten

Zusammenstoß beider Autos.

Die Strecke zwischen der Mülldeponie Bruchsal und des Ortsausgangs Ubstadt war

aufgrund einer notwendig gewordenen Nassreinigung der Fahrbahn bis gegen 14.40

Uhr bei örtlicher Umleitung voll gesperrt.

Karlsruhe – Heimspiel des KSC gegen die SG Dynamo Dresden – Polizei ist vorbereitet

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag findet das letzte Heimspiel der Saison 2021/2022

des Karlsruher Sport Club im BBBank Wildpark statt. Der KSC erwartet die SG

Dynamo Dresden.

Die Polizei rät allen Fußballbegeisterten, die Anfahrt zum Stadion mit

öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten. In der Innenstadt finden zeitgleich am

Sonntag noch mehrere andere Veranstaltungen statt, es findet neben einem

Oldtimer-Korso auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Innenstadt wird

hierdurch voraussichtlich stark frequentiert sein.

Der Bereich für die KSC-Fans wird wie beim vergangenen Heimspiel auch, im

Bereich der Südtribüne sein. Baustellenbedingt gibt es diverse Sperrungen in und

um das Stadion. Der Adenauerring wird ab 11 Uhr für den Autoverkehr ab dem

Fasanengarten gesperrt sein. Die Theodor-Heuss-Allee ist nicht befahrbar, da die

Fahrbahndecke dort teilweise saniert wird.

Ein Durchgang entlang des Adenauerrings im Bereich der Osttribüne ist für

Motorrad- und Fahrradfahrer nicht möglich, für Fußgänger nur stark

eingeschränkt. Daher wird den Anhängern des Karlsruher SC die Anreise zum

Stadion aus Richtung „Durlacher Tor“ newsaktuellgeraten. Die Fans der SG Dynamo

Dresden haben ihren Gästeblock zwischen der Nord- und der Osttribüne, weswegen

die Anreise aus Richtung Norden / Nordosten über die Linkenheimer Landstraße

angeraten wird.

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung wird die Polizei am Sonntag mit

ausreichenden Kräften im Einsatz sein. Das Geschehen wird mit Hilfe zweier

Drohnen beobachtet, weiter werden unter anderem vorsorglich zwei Wasserwerfer im

Bereich des Stadions bereitgehalten.

Malsch – Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein

35-jähriger Motorradfahrer, als er nahe Bruchhausen beim Abbiegen auf die

Bundesstraße B3 die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und schwer stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 35-Jährige mit

seiner Kawasaki gegen 15:15 Uhr die Landstraße von Bruchhausen kommend in

Richtung B3. An der Einmündung wollte er nach rechts auf die B3 abbiegen und

hielt hierfür zunächst an der dortigen Haltelinie an. Als er schließlich anfuhr,

gab er offenbar zu viel Gas und verlor nach einigen Metern die Kontrolle über

sein Fahrzeug. In der Folge stürzte der 35-Jährige mit seiner Maschine in den

Grünstreifen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten Verletzten zunächst vor Ort, bevor er mit

einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

wurde. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die B3 kurzzeitig voll

gesperrt werden.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro

Ettlingen – Größerer Polizeieinsatz aufgrund eines Amok-Fehlalarms

Karlsruhe (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am

Donnerstagnachmittag aufgrund eines Amok-Fehlalarms am Albertus-Magnus-Gymnasium

in Ettlingen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde kurz nach 14 Uhr von einer bislang

unbekannten Person der Amok-Alarm im Albertus-Magnus-Gymnasium ausgelöst. Da von

einem Echtalarm ausgegangen werden musste, wurden zahlreiche Polizeistreifen an

das Schulzentrum am Horbachpark entsandt. In der Folge wurde der Gebäudekomplex

zunächst umstellt und anschließend vollständig durchsucht. Dabei wurden

sukzessive die noch in den Schulräumen verbliebenen Klassen von den

Einsatzkräften aus dem Gebäude begleitet. Insgesamt wurden so etwa 500 Personen

aus der Schule verbracht. Mehrere Kinder mussten aufgrund der belastenden

Situation im Anschluss an die Evakuierung von besonders geschulten

Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes betreut werden.

Gegen 17:30 Uhr waren die Durchsuchungsmaßnahmen beendet. Es konnten keine

Hinweise auf eine Gefahrenlage erlangt werden. Eine Gefahr bestand somit zu

keiner Zeit. Der gesamte polizeiliche Einsatz wurde kurz darauf beendet.

Insgesamt waren, mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei, über

100 Polizeibeamte am Einsatz beteiligt. Zudem war der Rettungsdienst mit drei

Rettungswagenbesatzungen, einem Notarzt sowie einem Organisationsleiter und der

DRK-Bereitschaft im Einsatz.

Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.