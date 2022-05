Mannheim-Neckarstadt: Unfall mit Kradfahrer – aktuelle Verkehrsbehinderungen /öffentlicher Nahverkehr betroffen;

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein

40-Jähriger mit seinem Krad zunächst die Käfertaler Straße in Fahrtrichtung

Alter Meßplatz, als er in Richtung Brückenstraße stadteinwärts abbiegen wollte

und hierfür den rechten von zwei Linksabbiegefahrstreifen nutzte. In der Folge

verlor der 40-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und stieß mit einem auf

dem linken Fahrstreifen befindlichen 79-jährigen Skoda-Fahrer zusammen, der in

gleicher Richtung unterwegs war. Der Krad-Fahrer stürzte daraufhin zu Boden und

verletzte sich schwer. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden

in Höhe von rund 4000 Euro. Die beiden genannten Fahrstreifen waren bis zur

Räumung der Unfallstelle gegen 11:30 Uhr nicht befahrbar. Der örtliche

Nahverkehr war ebenfalls von der Sperrung betroffen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bundesweiter Aktionstag „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ – Ergebnisse des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) – Am 05.05.2022 wurde ganztägig der bundesweite Aktionstag

„sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ zur Verkehrssicherheitsarbeit

durchgeführt.

Mangelnde Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr ist eine der Hauptunfallursachen. Im

Rahmen des Aktionstags sollte auf die Gefahren hingewiesen werden, die damit

verbunden sind. Dabei ging es nicht nur um Beeinflussung durch Alkohol und

Drogen, auch weitere Faktoren wie zum Beispiel Medikamenteneinnahme und

Müdigkeit können die Fahrtüchtigkeit nachteilig beeinträchtigen. Damit soll

letztendlich ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden.

Auch das Polizeipräsidium Mannheim beteiligte sich mit zahlreichen

Kontrollaktionen, bei denen fast 100 Polizeibeamte eingesetzt waren, im ganzen

Zuständigkeitsbereich an dem Aktionstag. Dabei wurden zeitversetzt drei größere

Kontrollstellen in den Stadtgebieten von Mannheim und Heidelberg betrieben,

sowie zahlreiche weitere Kontrollen im Rahmen der Streifentätigkeit

durchgeführt.

Im Rahmen der Schwerpunktaktionen wurden insgesamt 557 Verkehrsteilnehmende

kontrolliert. Darunter befanden sich 93 Radfahrer und Pedelec-Fahrer, 194

Benutzer von E-Scootern sowie 270 Kraftfahrzeugführer. Dabei konnten insgesamt

38 Verkehrsverstöße festgestellt werden:

13 Ordnungswidrigkeiten wegen Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinfluss

Drogeneinfluss 1 Ordnungswidrigkeit wegen Verkehrsteilnahme unter

Alkoholeinfluss

Alkoholeinfluss 2 Verkehrsteilnehmer befanden sich noch in der Probezeit und

fuhren unter Alkoholeinfluss, obwohl für sie die

0,0-Promille-Grenze gilt

fuhren unter Alkoholeinfluss, obwohl für sie die 0,0-Promille-Grenze gilt 8 Straftaten wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

1 Verkehrsteilnehmer wies anderweitige körperliche Mängel auf

6 Verstöße wegen Ablenkung durch Benutzung eines Mobiltelefons

7 Personen nahmen am Straßenverkehr teil, obwohl sie nicht im

Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind

Der Focus der gestrigen Maßnahmen lag nicht nur auf der Ahndung festgestellter

Verstöße, sondern vor allem auf der Aufklärung und der Schaffung von

Problembewusstsein bezüglich der Verkehrsteilnahme bei mangelnder

Fahrtüchtigkeit. An zahlreichen Informationsständen, unter anderem am Stand der

Polizei auf dem Mannheimer Maimarkt, wurde auf die Problematik hingewiesen.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in Hotel – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – In der Nacht von Donnerstagabend, 23 Uhr und

Freitagmorgen, 5 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Hotel im Edinger

Riedweg ein. Im Innern des Hotels schlugen die Täter eine Glastür ein. Nach

bisherigem Ermittlungsstand wurde aus dem Objekt ein Tresor entwendet. Die

Schadenshöhe kann bisher noch nicht beziffert werden. Die zentrale

Kriminaltechnik hat Spuren gesichert, welche nun im weiteren Verlauf der

Ermittlungen ausgewertet werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in der

Tatnacht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Mitarbeiter an Schießbude verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mitarbeiter einer Schießbude

auf der Mannheimer Messe durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt –

der Täter und sein Begleiter flüchteten.

Gegen 15:15 Uhr war der Mitarbeiter mit den finalen Aufbauarbeiten am

Schießstand beschäftigt als zwei junge Männer für 15 Schuss bezahlten. Trotz der

Aufforderung noch kurz zu warten, lud einer der Männer das Luftgewehr durch und

schoss. Dabei traf er den Mitarbeiter am Arm und verletzte diesen leicht. Gleich

darauf entfernten sich der Täter und seine Begleitung vom Stand. Trotz

sofortiger Fahndung durch die Polizeibeamten der Sonderwache konnten die Männer

nicht gestellt werden. Beide sollen zwischen 18 bis 20 Jahre alt sein, wobei der

Täter 1,8 m groß und dunkel gekleidet war. Zeugen des Geschehens oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 33010 an das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu wenden.

Mannheim-Schönau: Aktueller Verkehrsunfall auf der Lilienthalstraße – Einsatzfahrzeuge und Rettungshubschrauber vor Ort;

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am späten Nachmittag in der

Lilienthalstraße in Mannheim-Schönau zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer gg. 16:50

Uhr den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradweg in der Lilienthalstraße.

Der Jugendliche fuhr in Richtung Königsberger Allee, nutzte hierzu jedoch

vorschriftswidrig den gegenüberliegenden Radweg, welcher für den Radverkehr in

Richtung Sonderburger Straße vorgesehen ist. Etwa auf Höhe der Haus-Nr. 224 fuhr

der Fahrradfahrer vor einem ordnungsgemäß geparkten Kastenwagen vom Radweg auf

die Straße, um diese offensichtlich zu überqueren. Ein 39-jähriger Autofahrer,

welcher mit seinem Kia die Lilienthalstraße in Richtung Sonderburger Straße

ordnungsgemäß unterwegs war, konnte den querenden Fahrradfahrer aufgrund des

geparkten Kastenwagens nicht rechtzeitig erkennen. Es kam zur Frontalkollision

zwischen dem 16-Jährigen und dem Pkw. Durch ein umherfliegendes Fahrzeugteil

wurde zudem ein anderweitig geparktes Fahrzeug leicht beschädigt.

Der Fahrradfahrer, welche keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich hierbei schwer

am Kopf und wurde mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zwei weitere jugendliche Fahrradfahrer, welche mit dem 16-Jährigen unterwegs

gewesen waren, erlitten einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lilienthalstraße in beide

Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde abgleitet, sodass größere

Verkehrsbeeinträchtigungen ausgeblieben waren. Neben Feuerwehr und Krankenwagen

war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welcher den Notarzt zuführte.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca.

11.000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim

übernommen.