Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 13-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr

ein VW auf der Bruchsaler Straße von den Sportplätzen kommend in Richtung der

Mühlhausener Ortsmitte. Im Bereich der Zwernigstraße kam der PKW verkehrsbedingt

zum Stehen. Ein 13-jähriges Kind auf seinem Fahrrad erkannte zu spät, dass der

vorausfahrende VW anhielt und fuhr auf diesen auf. Das Kind trug zum

Unfallzeitpunkt einen Helm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitt das Kind

leichte Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde das Kind in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte im niedrigen,

vierstelligen Bereich liegen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Autohaus – Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte in ein Autohaus in der

Strombergstraße einzubrechen. Dabei wurden mehrere Türen und ein Rolltor des

Firmen- und Werkgebäudes beschädigt. Letztlich gelang es dem Einbrecher

allerdings nicht in die Innenräume zu gelangen. Es entstand nicht unerheblicher

Sachschaden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und die

Spurensicherung am Tatort aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter 07261 6900 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugensuche nach Einbruch bei Autohändler

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr brach

ein bisher unbekannter Täter in einen Autohandel im Schlehdornweg ein, indem er

den Schließzylinder der Eingangstür beschädigte. Im Verkaufsraum durchwühlte der

Unbekannte mehrere Schränke und Schubladen, verließ den Tatort jedoch im

Anschluss ohne Beute. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugen, welche Angaben zur Tat, dem Täter oder der Fluchtrichtung machen können,

werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter 06201/1003-0 telefonisch zu

kontaktieren.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kompletträder von geparktem Auto gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis

Donnerstag, 21:30 Uhr, war der PKW eines 37-Jährigen in der

Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße auf dem dortigen Parkbereich abgestellt. Als der Mann

am Abend an seinen Mercedes kam, musste er feststellen, dass die komplette

Bereifung entwendet wurde. Der Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich,

ob die oder der Täter auch Schaden am Fahrzeug verursachten wird derzeit

überprüft. Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich unter 06205 28600 an die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim

zu wenden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Straßenbahn kollidiert mit Auto – zwei Verletzte und 55.000 Euro Schaden

Leimen (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte im

Kreuzungsbereich Rohrbacher Straße / Luisenstraße eine Straßenbahn mit einem

Hyundai, wobei die beiden Insassen des Hyundais leicht verletzt wurden. Der

25-jährige Autofahrer wollte von der Rohrbacher Straße nach rechts in die

Luisenstraße abbiegen, missachtete die Vorfahrt der rechts neben ihm fahrenden

Straßenbahn und wurde auf der Beifahrerseite erfasst. Der 25-jährige Fahrer

sowie dessen 26-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und

mussten mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der

Fahrer der Straßenbahn als auch die Fahrgäste blieben unverletzt. Insgesamt

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Der Hyundai war so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme

musste ein Teil der Rohrbacher Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.