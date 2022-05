Heidelberg-Bahnstadt: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Gegen 13:30 Uhr kam es auf der Grünen Meile zu einem Unfall

zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Der Fahrer des PKW befuhr zum

Unfallzeitpunkt die Grüne Meile und wollte dabei auf Höhe des Gadamer Platzes

wenden. Dabei übersah der Unfallverursacher die parallel fahrende Straßenbahn.

Glücklicherweise wurden bei dem Zusammenstoß keine Personen verletzt. Während

der Unfallaufnahme musste die Straße um die Unfallörtlichkeit gesperrt werden.

Der Pkw, ein Mercedes, muss abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme dauert

derzeit an. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Heidelberg-Handschuhsheim: Schockanruf; aufmerksamer

Bankangestellter verhindert großen Schaden für eine 85-Jährige

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Durch einen aufmerksamen Bankangestellten

gingen die Betrüger leer aus und das Ersparte einer 85-Jährige konnte gerettet

werden. Der Schock bei ihr wird bleiben.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wollte eine 85-jährige Frau fast ihr gesamtes

Bankguthaben von ihrem Kreditinstitut in der Brückenstraße abheben. Aufgrund der

Umstände wurde der Bankangestellte aber skeptisch und hinterfragt die geplante

Geldabhebung bei der Bankkundin. Außerdem verständigte er die Polizei.

Erst nach Hinzuziehung der Tochter der älteren Dame öffnete sie sich und

schilderte die tatsächlichen Umstände.

Bei ihr hatte im Verlauf des Donnerstags ihr angeblicher Enkel angerufen. Er

forderte von „seiner Großmutter“ 20.000 Euro, da er sonst für 18 Monate ins

Gefängnis müsse. Daraufhin begab sich die Frau zu ihrer Bank, um tatsächlich das

Geld abzuheben.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei

meldete sich dann nochmals ein vermeintlicher Polizist telefonisch bei ihr und

erkundigte sich nach dem Bargeld.

Nachdem die Frau nun dem betrügerischen Anrufer zu verstehen gegeben hatte, dass

es kein Geld gibt, bedankte er sich am Telefon und beendete das Gespräch.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621.174-4444 oder an

das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221. 4569-0

Heidelberg: Transporter schiebt zwei Autos aufeinander – zwei Verletzte

Heidelberg (ots) – Ein 48-jähriger Fahrer eines VW Transporters kollidierte am

Donnerstag gegen 13:10 Uhr auf der Ernst-Walz-Brücke mit einem vorausfahrenden

BMW und schob diesen auf einen Peugeot auf. Der 58-jährige BMW-Fahrer sowie der

davor befindliche 30-jährige Peugeot-Fahrer mussten verkehrsbedingt abbremsen,

was der VW-Fahrer zu spät bemerkte und ungebremst in das Heck des BMWs fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls schob er den BMW auf den davorstehenden Peugeot.

Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Transporter-Fahrer

blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Ein

Abschleppunternehmen musste den VW sowie den BMW abschleppen.