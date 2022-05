Lkw streift geparktes Auto im Vorbeifahren; Schaden 3500 Euro

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner hat in Wanfried beim Befahren der Straße „Auf dem Mäuerchen“ aus Unachtsamkeit einen Pkw gestreift, der am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Die bei der Kollision entstandenen Sachschäden werden auf 1500 Euro (Lkw) und 2000 Euro (Pkw) beziffert. Der Vorfall geschah am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Tankbetrug; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen haben Unbekannte gegen 08.45 Uhr an der ARAL-Tankstelle in der Walburger Straße in Witzenhausen Dieselkraftstoff im Wert von 112 Euro getankt und sind anschließend mit einem Pkw davongefahren, ohne zu bezahlen. Flüchtig sind zwei Personen in einem silbergrauen Fahrzeug. Eine weitere Beschreibung zu den Personen und dem Fahrzeug liegt aktuell nicht vor. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizei Eschwege

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am gestrigen Vormittag ein 43-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau von der Polizei in Eschwege angehalten worden. Bei der Überprüfung des Fahrers und des von ihm gefahrenen Autos traten dann gleich mehrere Verstöße zu Tage, wegen denen sich der Autofahrer nun strafrechtlich verantworten muss.

Die Beamten der Eschweger Polizei hielten den Mann gegen 11.15 Uhr aus dem fließenden Verkehr heraus an, als dieser im Stadtgebiet von Eschwege auf der Reichensächser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war.

Auto nicht zugelassen; u.a. Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuergesetz

Der Mann war mit einem Ford KA unterwegs, bei dessen Überprüfung sich herausstellte, dass das Auto aktuell gar nicht zum Verkehr zugelassen ist. Demzufolge fehlte laut den Beamten hier die entsprechend notwendige Kfz.-Haft-Pflichtversicherung, was einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bedeutet. Hinzu kommt, dass durch das „in-Betrieb-setzen“ des nicht versicherten Fahrzeugs hier auch gleichzeitig ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz bzw. die Abgabenordnung vorliegt.

Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch wegen Benutzung anderer Auto-Kennzeichen

Da der 43-Jährige seinen Pkw dennoch mit amtlichen Kennzeichen versehen hatte, wurden diese von den kontrollierenden Beamten dann entsprechend noch genauer in Augenschein genommen. Die Überprüfung ergab hier schließlich, dass die an dem Ford KA angebrachten amtlichen Kennzeichen für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Aufgrund dieses Umstands erwarten den Fahrer nun auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch.

Zulassungsstempel an den Kennzeichen ist geklaut

Bei der Überprüfung der Kennzeichen trat dann noch ein weiterer Umstand zu Tage, wonach die auf den Kennzeichen angebrachten Zulassungsstempel zu wiederum anderen, geklauten Kennzeichen gehören, die bereits im Februar 2022 im Bereich Helsa entwendet worden waren. Ob und inwieweit der 43-Jährige auch mit dem Diebstahl dieser Kennzeichen in Zusammenhang steht, bedarf nun der weiteren Ermittlungen.

Fahrer hat keinen Führerschein

Auch bei der Überprüfung der Personendaten des Fahrers kamen für die Beamten mehrere Verstöße ans Licht, die nun zu weiteren strafrechtlichen Ermittlungen führen. Zunächst befindet sich der 43-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da diese ihm schon vor längerer Zeit rechtskräftig entzogen worden war. Was das betrifft sind nun strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig.

Autofahrer steht unter dem Einfluss berauschender Mittel; Drogenvortest positiv

Damit nicht genug, stellten die kontrollierenden Beamten weiterhin fest, dass der Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen schien. Ein entsprechender Drogenvortest, der hinsichtlich der verbotenen Substanzen Amphetamin und THC positiv verlief, erhärtete dann auch den Verdacht, so dass sich der 43-Jährige im Anschluss dann noch eine Blutentnahme unterziehen musste. Abschließend leiteten die Beamten der Eschweger Polizei in diesem Zusammenhang dann auch noch strafrechtliche Ermittlungen wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Damit erwarten den 43-Jährigen nun in der Folge recht umfangreiche Ermittlungen, die sich auf gleich mehrere verwirklichte Tatbestände erstrecken.

Parkrempler; Schaden 1200 Euro

Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau hat am Donnerstagmorgen aus Unachtsamkeit beim Ausparken ein geparktes Auto touchiert. Der Unfall geschah gegen 09.35 Uhr im Parkhaus am Stadtbahnhof Eschwege. Während am Auto der Verursacherin der Schaden auf 200 Euro taxiert wurde, beläuft sich der Schaden an dem anderen Fahrzeug laut Unfallbericht auf 1000 Euro. Die Verursacherin wurde im Anschluss gebührenpflichtig verwarnt.

Diebstahl von Pedelec; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstagnachmittag haben Unbekannte zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr ein grau-rotes E-Bike (Pedelec) der Marke „Conway“ (Modell Cairon s 327) geklaut, dass in Eschwege in der Straße „An den Anlagen“ mittels Schloss an einem Laternenmast auf dem Gehweg angeschlossen war. Das Rad hat einen Wert von 3500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der Bundesstraße B 7 zwischen Ifta und Datterode hat ein 37-jähriger Autofahrer aus Treffurt am Freitagmorgen gegen 06.40 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Schaden an dem Fahrzeug wird mit 1500 Euro angeben.

Diebstahl aus Baucontainer; Polizei sucht Zeugen

Im Bereich der Baustelle in der Brandenburgstraße von Herleshausen haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.45 Uhr einen im Wendehammer der Straße abgestellten Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Geklaut wurde ein Stromaggregat der Marke Pramac im Wert von 685 Euro. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür des Containers wird mit 50 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Pkw beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersehen; Schaden 9000 Euro.

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Donnerstagmorgen gegen 07.40 Uhr einen Unfall in Hessisch Lichtenau verursacht. Der Mann übersah in der Landgrafenstraße beim Einfahren in den fließenden Verkehr von einem Parkplatz kommend den bevorrechtigten Pkw eines ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 24-Jährigen, der auf der Landgrafenstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision entstanden Sachschäden in Höhe von 5000 Euro am Auto des Verursachers und 4000 Euro am Wagen des 24-Jährigen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen. Der Mann war auf der Bundesstraße B 451 von Hundelshausen in Richtung Witzenhausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Reh erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der Pkw des Mannes wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.