Versuchter schwerer Raub – Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Ohne Raubgut flüchteten 2 bislang unbekannte Täter, die in der vergangenen Nacht einen 26-jährigen Mainzer überfielen. Der junge Mann war gegen 00:05 Uhr in der Maria-Ward-Straße unterwegs und telefonierte hierbei mit einem Freund. Plötzlich näherten sich ihm von hinten die zwei Täter. Einer der beiden umschlang ihn, hielt ihm einen spitzen Gegenstand an den Hals und drohte ihm verbal. Der zweite Täter wollte den 26-jährigen gerade nach Wertgegenständen abtasten, als dieser sich jedoch gegen die beiden Männer zur Wehr setzte und wegrannte. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca.18-20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und schlank. Dunkle Jacke, Pullover mit roten Streifen an den Ärmeln, dunkle Basecap.

Täter 2: ca. 18-20 Jahre alt, ca. 1,68 m groß und schlank. Pullover mit hochgezogener Kapuze.

Das Sachgebiet für Jugendkriminalität der Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Aktionstag “ sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ – Bilanz des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots) – Am 05.05.2021 fand unter dem Motto “sicher.mobil.leben-Fahrtüchtigkeit im Blick” eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion statt. Auch das Polizeipräsidium Mainz hatte sich daran beteiligt.

Insgesamt wurden bei 662 Kontrollen 632 Autofahrende überprüft. 13 fuhren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln. 4 Personen fuhren ohne Fahrerlaubnis und weitere vier Personen fuhren trotz Fahrverbot. 3 Führerscheine wurden im Zuge der festgestellten Verstöße sichergestellt.

Weiter wurden 30 Beanstandungen wegen Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen oder Kopfhörern während der Fahrt gezählt.

Präventive Maßnahmen gab es im Gesamten 173 Stück. Davon waren 151 aufklärende Gespräche im Rahmen der Kontrollen, die Weiterfahrt wurde in 13 Fällen unterbunden und sichergestellt wurden drei Fahrzeugschlüssel.

Mit der Aktion soll unter anderem die Verkehrssicherheit erhöht werden, durch die Kontrollen aber auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt und diese nochmals verdeutlicht werden. Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, deren Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken.

Fahrradfahrer schwer verletzt – Identität geklärt

Mainz-Altstadt (ots) – Die Identität des am Donnerstagabend schwer verletzten Fahrradfahrers konnte nun geklärt werden. Es handelt sich um einen 42-jährigen Mann ukrainischer Herkunft, der seit März dieses Jahres in Mainz lebt.

Die Angehörigen konnten mittlerweile verständigt werden. Der Mann muss weiterhin intensivmedizinisch betreut werden.

Mainz-Bingen

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots) – 05.05., Koblenzer Straße, 18:20 Uhr – Bei einer Kontrollstelle kam ein Mann auf einen Beamten zu und begann ein Gespräch. Da er sich seltsam verhielt, wurde er kontrolliert und durchsucht. Es fanden sich geringe Betäubungsmittel bei dem 36-Jährigen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 04.05.22, 12:00 Uhr und 05.05.22, 12:10, kam es in der Engelbertstraße in Oppenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein in Höhe der Hausnummer 6 geparkter PKW Opel Meriva wurde unfallfallbeschädigt. Es entstand an diesem ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Da gelbe Lackanhaftungen an dem geparkten PKW festgestellt werden konnten, handelt es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug vermutlich um ein gelbes Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dem oder der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Kraftstoff-Diebstahl

Grolsheim (ots) – 06.05., Albert-Schweitzer-Straße, 02:19 Uhr – Ein unbekannter Mann hatte in der Nacht versucht, Diesel aus einem LKW abzuzapfen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,80 m groß, dunkle kurze Haare, schwarze Jogginghose. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen!

3 Fahrten unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) 05.05., Koblenzer Straße, 19:10 Uhr.

Der Fahrer eines Ford Fiesta geriet in eine Polizeikontrolle. Der 21-jährige Fahrer zeigte eindeutige Zeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er gab einen Cannabis-Konsum zu, was ein Test zusätzlich bestätigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde zwecks Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Bingen (ots) 05.05., Hitchinstraße, 16:38 Uhr.

Der Fahrer eines Renault Megane fuhr in eine Polizeikontrollstelle. Der sehr nervöse Fahrer, bei dem sich Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums zeigten, weigerte sich, eine Urinprobe abzugeben. Die Beamten brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Bingen (ots) 05.05., Löwen-Entertainment-Straße, 15:10 Uhr.

Ein mit drei Personen besetzter Opel Astra Twin Top wurde kontrolliert. Der Fahrer räumte einen Betäubungsmittelkonsum ein, dies bestätigte ein anschließender positiver Test. Ihm wurde die Weiterfahrt versagt, und der Schlüssel an den fahrtüchtigen Beifahrer übergeben. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.