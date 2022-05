Aktuell zahlreiche betrügerische Anrufe – Bleiben Sie wachsam!

Stadt Darmstadt/Kreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Aktuell gehen bei der Polizei in Darmstadt sowie im Landkreis Darmstadt-Dieburg zahlreiche Anrufe von Bürgern ein, die davon berichten, betrügerische “Schockanrufe” bekommen zu haben. Die Kriminellen bedienen sich der sogenannten “Schockanruf-Masche”.

Der Anrufer suggeriert, dass ein Familienmitglied beispielsweise in einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verwickelt war und nun zur Abwendung der Untersuchungshaft mehrere zehntausend Euro fälligvwürden.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es im Verlauf des Tages zu weiteren Anrufen kommen kann, mahnt die Polizei zur Wachsamkeit und rät:

Legen Sie den Hörer einfach auf! Im Zweifel kontaktieren Sie ihre Polizei.

Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, insbesondere, wenn nach Ihren Wertsachen gefragt wird.

Erkundigen Sie sich selbst bei der betreffenden Person und zwar unter der Ihnen bereits bekannten Rufnummer.

Wichtige Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Otzberg (ots) – Am Freitagvormittag 6.5.2022 gegen 10.25 Uhr, kam es auf dem Landwirtschaftsweg zwischen Otzberg-Leng und Otzberg-Hering zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg nach einer wichtigen Zeugin. Diese soll mit ihrem Wagen von dem Fußgänger angehalten und darauf hingewiesen worden sein, dass der Weg für Kraftfahrzeuge gesperrt sei. Die gesuchte Wagenlenkerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter Tel: 06071/9656-0 zu melden.

Langfinger erbeuten Schmuck

Weiterstadt (ots) – Auf bislang nicht bekannte Weise drangen Kriminelle am Donnerstagmittag 05.05.2022 in der Zeit zwischen 15-16.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Darmstädter Straße ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend diverse Schmuckstücke mitgehen. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Telefonnummer 06151/969-41310.

Lastwagen kollidiert mit Auto – 37-Jährige verletzt

Roßdorf/B26 (ots) – Am Freitagmorgen 6.5.2022 kam es auf der B26 in Höhe der Anschlussstelle Roßdorf-Gundernhausen zu einem Unfall zwischen 2 Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 52-jähriger Lastwagenfahrer die Bundesstraße auf der rechten Spur in Richtung Darmstadt.

Um einem Wagen, der sich auf einem dortigen Beschleunigungsstreifen befand Platz zu machen, wechselte der Brummifahrer auf die linke Fahrspur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 37 Jahre alten BMW-Fahrerin. Die 37-Jährige wurde nach jetzigem Kenntnisstand mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die insgesamt auf einen 5-stelligen Betrag geschätzt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Während der Unfallaufnahme kam es im dortigen Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde im Anschluss über den Seitenstreifen abgeleitet.

Ware entwendet und um sich geschlagen

Babenhausen (ots) – Nachdem ein 30-Jähriger am Donnerstagnachmittag 5.5.2022 Ware aus einem Supermarkt in der Siemensstraße entwendet hat und bei seiner Flucht um sich schlug, konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der 30 Jahre alte Mann gegen 16.45 Uhr im Einkaufsmarkt auf und verließ im Anschluss wieder den Markt.

Als eine 51-jährige Mitarbeiterin jedoch einen unbezahlten Tiefkühlhummer in seiner Tasche bemerkte, wurde sie stutzig und sprach den Mann auf den Umstand vor dem Markt an. Ein weiterer Kunde kam ihr zur Hilfe. Der 30-Jährige versuchte im Anschluss mit seiner Beute zu flüchten und schlug um sich. Dadurch fiel der hilfsbereite Kunde zu Boden und verletzte sich nach jetzigem Stand leicht.

Eine alarmierte Streife der Polizei Dieburg konnte den flüchtigen Mann in Richtung Schaafheim, versteckt in einem Busch, vorläufig festnehmen. Rasch bemerkten die Beamten, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,85 Promille. Der 30-Jährige musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Groß-Gerau

Schockanruf bei Seniorin – Leerer Telefon-Akku verhindert Übergabe

Mörfelden-Walldorf (ots) – Mit der Angst einer 80-Jährigen hätten Betrüger beinahe 60.000 Euro erbeuten können. Am Donnerstagmittag 05.05.2022 klingelte das Telefon bei der Dame. Ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Um eine Haftstrafe abzuwenden, waren angeblich 60.000 Euro fällig, so hat es ein Polizist am Telefon geschildert. Vor lauter Sorge und Angst war die Seniorin bereit, das Geld zu zahlen.

Sie beschaffte den Betrag und wurde anschließend angewiesen, mit ihrem schnurlosen Haustelefon in eine Nachbarstraße zu gehen und dort auf den Geldabholer zu warten. Glücklicherweise entlud sich der Akku des Telefons und die Seniorin fand in der Folge auch keine Person, die ihr Geld entgegennehmen sollte. Die 80-Jährige ging daraufhin zu Nachbarn und rief die Polizei an. Der Schwindel flog auf.

Warnung der Polizei:

Betrüger sind es nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen an der Bergstraße, im Odenwald, in Darmstadt und Umgebung sowie im Kreis Groß-Gerau angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an ihre Geld und Wertsachen zu kommen.

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen!

Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei!

Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen!

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.

Autoräder im Wert von 20.000 Euro erbeutet

Riedstadt (ots) – Die Lagerhalle einer Logistikfirma in der Stahlbaustraße geriet am späten Donnerstagabend 05.05.2022 gegen 23.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Abgesehen hatten es die Einbrecher auf Kompletträder. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Halle. Dort entwendeten sie mehrere Sätze Felgen mit Reifen im Wert von insgesamt rund 20.000 Euro.

Zum Abtransport der Beute dürften die Unbekannten ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 in der Zeit zwischen 17-17:30 Uhr kam es in der Flughafenstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer beim Ein/Ausparken einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden weißen BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und sachdienliche Hinweise auf den Verursacher/in geben können, mögen sich bei der Polizei Mörfelden -Walldorf unter der Rufnummer: 06105/ 4006-0 melden.

Kreis Bergstraße

Navi und Radio ausgebaut und entwendet – Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Auf das Navigationssystem eines in der Tannenstraße geparkten BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag 06.05.2022 gegen 02.15 Uhr, abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst durch eine aufgebrochene Scheibe Zugang in den Fahrzeugraum und bauten anschließend unter anderem das Navigationssystem sowie das Radio aus.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro. Die Täter flohen unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Südhessen

Über 400 Kontrollen – Aktionstag “sicher.mobil.leben”

Südhessen (ots) – Im Rahmen des länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktionstages “sicher.mobil.leben” haben Einsatzkräfte im Zeitraum von Donnerstag 05.05. bis Freitag 06.05.2022 mehr als 400 Verkehrsteilnehmer in Südhessen kontrolliert. Im Mittelpunkt des Einsatzes stand das Thema Fahrtüchtigkeit und insbesondere die Kontrolle alkoholisierter und berauschter Fahrzeugführer.

Polizeistreifen führten im Zuge der Kontrollen mehr als 20 Drogenvortests sowie über 60 Alkoholvortests durch. In 6 Fällen hatten die Tests eine Blutentnahme zur Folge, 3x wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, 3x weil die Ertappten vermutlich unter Drogeneinfluss standen. Einsatzkräfte stellten zudem bei 2 Kontrollen die Führerscheine der Gestoppten sicher und beschlagnahmten in 3 Fällen Kleinstmengen Haschisch.

In Rüsselsheim hielten Polizeikräfte einen 47-jährigen Autofahrer an. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus Slowenien über keine Fahrerlaubnis verfügte. Die Fahrt war für ihn an Ort und Stelle zu Ende, gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Ebenfalls in Rüsselsheim wurde ein 19-Jähriger überprüft, der sich mit französischen Identitätsdokumenten ausweisen wollte. Den geschulten Augen der Polizisten entgingen jedoch nicht, dass die ID-Card sowie der Reisepass Fälschungsmerkmale aufwiesen. Eine Überprüfung bestätigte diesen Verdacht, bei der Identitätskarte handelte es sich um eine Totalfälschung, der Pass war verfälscht. Der aus der Türkei stammende Mann, wurde wegen des Verdachts der illegalen Einreise festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Bei einer Kontrolle in der Gewerbestraße in Biblis ergab die Überprüfung zwar keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum beim 58-jährigen Fahrer. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand führte jedoch zu einem Treffer. Der Mannheimer war wegen räuberischem Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Er wurde zunächst festgenommen, konnte aber im Laufe des Tages die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 700 Euro entrichten und somit die Haft verhindern.

