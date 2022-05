Polizei codiert Fahrräder – Termine in Biedenkopf und Gladenbach

Marburg-Biedenkopf (ots) – Die ersten Termine in Marburg, Biedenkopf und Stadtallendorf waren ganz schnell vergeben. Jetzt stehen die nächsten Fahrradcodierungen im Hinterland des Landkreises Marburg Biedenkopf bevor.

“Nutzen Sie die Möglichkeiten und melden Sie sich an.”

Donnerstag, 12.05.2022 zwischen 09-16:00 Uhr, auf dem Hof der Polizeistation Biedenkopf, Hospitalstraße 57, 35216 Biedenkopf.

Freitag, 13.05.2022 zwischen 09-16:00 Uhr, auf dem Hof unterhalb des Polizeipostens Gladenbach (ehemaligen Post Gelände), Marktplatz 5, 35075 Gladenbach.

Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung werktags unter der Rufnummer unter 06461/9295-0 ist unabdingbar erforderlich.

“So ein codiertes Rad ist für den potentiellen Dieb einfach uninteressant. Kommt er in eine Polizeikontrolle, lässt die spezielle Codierung Rückschlüsse auf den eigentlichen Eigentümer des Rades zu und der Dieb muss erklären, wie er in den Besitz des Rades kommt! Also lässt ein Dieb das Rad eher stehen. Die Codierung erhöht somit die Sicherheit!”

Nicht nur ein wirklich gutes Schloss und eine Codierung helfen, sondern auch der gute alte Fahrradpass, denn wenn alle Sicherungsvorkehrungen und -maßnahmen nichts helfen, dann hat man durch diesen Pass, den es selbstverständlich mittlerweile auch digital und weiterhin kostenlos als APP gibt, zumindest alle für eine Fahndung notwendigen Daten und Fakten.

Weitere Informationen zur Wertsachenkennzeichnung nach dem hesseneinheitlichen Codierverfahren F.E.I.N. stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Hier noch einige wichtige Tipps und Hinweise:

Carbonräder können nicht, Job- und Leasingräder nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden.

Für die Codierung selbst, sind die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig.

Die befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnlichen Gegenstände wenn möglich abmontieren.

Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen.

Stadtallendorf – Mehrere Fälle von Graffiti

(ots) – Die Polizei hat nach der Feststellung von mehreren Graffiti Strafanzeigen vorgelegt und bittet um sachdienliche Hinweise. Ein Fall betraf ein Wahlplakat in der Herrenwaldstraße Ecke Waldstraße. Dort hatte jemand ein Hakenkreuz und dem abgebildeten Politiker ein “Hitlerbärtchen” in goldener Farbe aufgesprüht. Diese Tat fiel am Donnerstag 05.05.2022 gegen 16.15 Uhr auf.

Die übrigen ebenfalls am Donnerstag festgestellten Graffiti befanden sich in der Verlängerung der Scharnhorsstraße im ausgewiesenen militärischen Sicherheitsbereich. Schilder und geschlossene Schranken weisen auf das Verbot eines unberechtigten Betretens hin.

Trotzdem begaben sich der oder die Täter auf das Gelände und beschmierten mit schwarzer Farbe sehr großflächig die Fassade eines alten, verlassenen Gebäudes und einen nicht weit davon entfernt stehenden Stromverteilerkasten. Zum einen war ein Hakenkreuz aufgesprüht, zum anderen in mehreren Fällen der Buchstabe “Z” und eine Beleidigung eines Polizeibeamten.

Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit lässt sich nicht näher einschränken. Wer kann Hinweise zu den geschilderten Graffiti geben? Wer hat an den genannten Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Frau gegrapscht

Im Marburger Hauptbahnhof fasste ein Mann eine Frau unsittlich an, als diese über die Treppen zu den Gleisen ging. Der Mann berührte die Frau von hinten, entfernte sich danach wortlos durch den Haupteingang und bewegte sich zum Ortenbergsteg. Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Der Vorfall war am Donnerstag, 05.05. um kurz vor 20 Uhr.

Der Mann war 1,70 Meter groß und schlank und mutmaßlich Ausländer (“südländische Erscheinung”) Er trug eine sogenannte Camouflage-Jacke und hatte eine “tegut” Tüte dabei.

Wem ist dieser Mann am Donnerstagabend im oder rund um den Bahnhof noch aufgefallen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Spritdiebstahl auf dem Stadionparkplatz – Mindestens 15 Autos betroffen

Die Kripo Marburg ermittelt nach dem Diebstahl von Kraftstoff aus den Tanks geparkter Fahrzeuge und bittet dringend um sachdienliche Hinweise. Betroffen von versuchten und vollendeten Taten sind nach ersten Überprüfungen mindestens 15 Autos. Teils waren die Tankdeckel aufgebrochen und ab, teils waren die Deckel beschädigt, aber noch an ihrem Platz.

Weder lässt sich derzeit die Höhe des entstandenen Sachschadens, noch die Menge des erbeuteten Kraftstoffs beziffern. Alle Autos parkten auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße. Die Tatzeit war sehr wahrscheinlich die Nacht zum Freitag, 06. Mai. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Mornshausen – Lokalbesuch endet mit Anzeigen

Der Besuch eines Lokals am Donnerstagabend, 05. Mai, endete für einen 26 Jahre alten Mann mit mehreren Anzeigen und einem Kurzaufenthalt zur Untersuchung im Krankenhaus. Der Mann pöbelte im Lokal herum und geriet zunächst verbal und dann körperlich mit einem anderen Gast aneinander. In dem Gerangel stießen die beiden Männer gegen einen Schaukasten, wodurch die Glasscheibe des Kastens zu Bruch ging.

Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv. Er griff die Beamten an, wobei er die Bodycam von der Schutzweste abriss und auf den Boden warf. Die Polizei musste den Mann dann überwältigen und die Handfesseln anlegen, wobei er sich erheblich sträubte und sperrte.

Sowohl die beiden Polizeibeamten als auch der 26-Järhige erlitten dabei Verletzungen, die man im Falle des vorübergehend Festgenommenen im Krankenhaus untersuchte. Ein später durchgeführter Alkotest zeigte 1,22 Promille. Der Mann muss sich demnächst wegen Widerstand, je nach Ergebnis der Untersuchung der Bodycam und der Schutzweste wegen Sachbeschädigung sowie wegen Beleidigung und Körperverletzung und Sachbeschädigung an dem Schaukasten verantworten.

Niederweimar – Sachbeschädigung an SUV

Der Schaden auf der Beifahrerseite des schwarzen Hyundai Tucson beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Der SUV parkte zur Tatzeit am Freitag, 06. Mai, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Herborner Straße. Derzeit geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus, allerdings ist auch eine Verkehrsunfallflucht nicht auszuschließen.

Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die eventuell zu dem Schaden an dem größeren SUV geführt haben könnten? Wer hat eventuell ein “knappes” Fahrmanöver gesehen oder wer hat Personen auf der Beifahrerseite des Autos bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wetter – Unfallflucht in der Justus-Vultejus-Straße

Der bei einer Unfallflucht an der Fahrertür beschädigte weiße Kia Sportage parkte mit der Front zur Schillerstraße am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Justus-Vultejus-Straße 15. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass ein ebenfalls weißes oder zumindest helles Fahrzeug beim Verlassen des Parkplatzes gegenüber mit dem Kia kollidierte und an der Fahrertür eine Beule und damit einen Schaden von mindestens 1.300 Euro verursachte.

Der Verkehrsunfall muss sich zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 06.25 Uhr am folgenden Donnerstag, 03. Mai ereignet haben.

Wetter – Im Begegnungsverkehr touchiert

Die Unfallfluchtermittler suchen derzeit ein Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel. Teile des Spiegels blieben nämlich an der Unfallstelle auf der Kreisstraße 123 zwischen Amönau und Wetter zurück. Nach bisherigem Wissen war ein 30 Jahre alter Mann mit seinem weißen VW Golf am Mittwoch, 04. Mai, gegen 07.35 Uhr, auf dem Weg über die Kreisstraße nach Amönau.

Das entgegenkommende Auto geriet in einer Kurve zu weit in die Gegenfahrbahn, sodass die beiden Außenspiegel der sich begegnenden Autos aneinander krachten. Mehr als dass es sich um ein helles Fahrzeug handelte, konnte der Golffahrer nicht sagen. Am Golf entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 2.000 Euro.

Wer war zur Unfallzeit noch auf der Kreisstraße zwischen Amönau und Wetter unterwegs? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben?

Marburg – Unfallflucht am Gartencenter

Die Unfallflucht auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Stephan-Niderehe-Straße passierte am Donnerstag, 05. Mai. zwischen 12.50 und 13.10 Uhr. Als die Fahrerin wieder zu ihrem schwarzen VW Golf Kombi kam, bemerkte sie hinten rechts einen frischen Unfallschaden. Ein Verursacher hatte sich weder im Geschäft noch bei der Polizei gemeldet noch eine Nachricht am Auto hinterlassen.

Wer hat die mutmaßlich mit einem Ein- oder Ausparkmanöver zusammenhängende Kollision beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben?

Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber zu allen geschilderten Vorfällen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

