Gießen: Mann entblößt sich

Im Bereich des Schwanenteichs hat sich am Donnerstag 05.05.2022 gegen 16.45 Uhr ein Exhibitionist aufgehalten. Der Mann soll sich auf einer Parkbank sitzend, vor Frauen die vorbei gejoggt sind, entblößt haben.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 18 Jahre alt. Er trug ein T-Shirt, eine beige Hose und einen Fahrradhelm.

Offenbar flüchtete er, bevor eine Streife kam, mit seinem Fahrrad. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Gießen (ots) – Am Sonntag 11.09.2022 öffnet das Polizeipräsidium seine Pforten zum “Tag der offenen Tür”. Die Großveranstaltung, zu der mehr als zehntausend Gästen erwartet werden, wird rund um die Gebäude in der Ferniestraße in Gießen von 11.00 bis 18.00 Uhr stattfinden. Um den Bürgerinnen und Bürgern die mittelhessische Polizei näher zu bringen, stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Präsidiums für den Tag der offenen Tür ein buntes, kurzweiliges und sehr interessantes Programm zusammen.

Auf und vor dem großen Gelände unweit des Schiffenberger Tals können die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Angebote und Informationen rund um das Thema Polizei finden.

“Es ist der vierte Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen und zugleich ein besonderer Tag dazu. Wir hatten eigentlich vor, bereits 2021 den Tag der offenen Tür auszurichten. Diesen mussten wir wegen der Pandemie leider absagen. Wir sind sehr guter Dinge, dass wir in diesem Jahr den Tag der offenen Tür am 11. September ausrichten können. Dafür wollen wir vieles aufbieten und den Bürgerinnen und Bürgern einen großen Einblick in die Vielfalt der Polizei geben. Die Planungen dazu laufen bereits auf Hochtouren, um allen einen Blick hinter die Kulissen anzubieten.

Ich bin überzeugt davon, dass unser Fest von vielen angenommen wird. Gerade nach den beiden Jahren, die im Zeichen der Pandemie standen und wir alle auf Vieles verzichten mussten, wollen wir damit auch wieder einen Schritt in die Normalität gehen.”,

erklärte Polizeipräsident Bernd Paul.

Beim letzten Tag der offenen Tür im Jahr 2016 strömten etwa 15.000 Besucher nach Gießen. Das Angebot wird in diesem Jahr um einige Stationen erweitert. Dazu gehören auch ein Schlemmerangebot und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.

Grünberg: Holzpavillon beschädigt

Am Winterplatzt haben unbekannte Persien am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, ein Holzpavillon beschädigt. Laut Zeugen soll es sich um zwei Männer und eine frau handeln. Diese sollen gegen mehrere Bretter getreten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Handtasche in der Neustadt entwendet

In der Neustadt wurde am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, eine Handtasche entwendet. Die Unbekannten hatten an einer Haltestelle zugeschlagen. In der Handtasche befanden sich verschiedene Ausweise. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Bus streift Audi beim Vorbeifahren

1.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Audi nach einer Unfallflucht von Donnerstag (05.Mai) gegen 17.10 Uhr in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg. Beim Vorbeifahren streifte ein Bus den am Fahrbahnrand geparkten schwarzen A3. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem Fahrer aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Parken Toyota touchiert

Zwischen Mittwoch (04.Mai) 19.00 Uhr und Donnerstag (05.Mai) 19.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Keplerstraße einen geparkten Toyota. Vermutlich beim Parken beschädigte ein Unbekannter den weißen Aygo an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auf Parkplatz BMW beschädigt

Am Sonntag (01.Mai) zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Lahnstraße vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten schwarzen BMW 535 an der Heckstoßstange.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Vorfahrt eines Motorrads missachtet

Donnerstagnachmittag (05.Mai) gegen 15.30 Uhr befuhr eine 87-jährige Frau in einem Skoda die Londorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße übersah die Skoda-Fahrerin offenbar einen 74-Jährigen Motorradfahrer, der auf der Londorfer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Ausparken Skoda touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Donnerstag (05.Mai) gegen 14.35 Uhr beim Ausparken in der Dammstraße einen geparkten grauen Skoda Fabia an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Abbiegen VW touchiert

Ein 47-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Donnerstag (05.Mai) gegen 16.00 Uhr die Wilhelmstraße und beabsichtigte in den Aulweg abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der LKW-Fahrer mit seinem Anhänger den VW eines 23-Jährigen, der an der roten Ampel im Aulweg hielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Lich: Zusammenstoß mit Reh

Donnerstagabend (05.Mai) gegen 21.50 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Schotten in einem BMW die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Lich als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.500 Euro.

