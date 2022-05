Mittlerweile über 300 Fahrzeuge in der Innenstadt zerkratzt – Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung! Wiesbaden, Innenstadtbereich, seit Anfang April,

(pl)Seit Anfang April wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwischenzeitlich über

300 geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Betroffen waren im Großteil Fahrzeuge, welche

im Bereich Adlerstraße, Kellerstraße, Querfeldstraße, Phillipsbergstraße,

Hellmundstraße, Thorwaldsenanlage, Prinzessin-Elisabeth-Straße sowie „Schöne

Aussicht“ abgestellt waren. Der durch die mutwilligen Beschädigungen entstandene

Sachschaden beträgt mittlerweile rund 500.000 Euro. Die Ermittlerinnen und

Ermittler der Wiesbadener Polizei arbeiten intensiv an der Aufklärung der Taten.

Eine erhöhte Präsenz, verstärkte Kontrollmaßnahmen, Befragungen sowie die

Einbindung der Videoschutzanlage erbrachten bislang keinen Ermittlungserfolg.

Nun bittet die Polizei wegen der Sachbeschädigungen um die Mithilfe der

Bevölkerung. Zögern Sie nicht bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei

unter der Telefonnummer 110 zu verständigen. Sollten Sie allgemeine Hinweise zu

den Sachbeschädigungen haben, so nimmt diese jederzeit das 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

19-Jähriger angegriffen,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 05.05.2022, 17.00 Uhr bis 17.10 Uhr,

(pl)In der Wellritzstraße ist am Donnerstagnachmittag im Bereich des

Jugendzentrums ein 19-jähriger Mann von einem unbekannten Täter angegriffen

worden. Zwischen den beiden Männern kam es gegen 17.00 Uhr zu einer verbalen

Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Geschädigte von seinem Gegenüber ins

Gesicht geschlagen worden sein soll. Der Angreifer habe aufgrund hinzukommender

Passanten die Flucht ergriffen. Nach der Tat musste der leicht verletzte

19-Jährige dann feststellen, dass sein in der Hosentasche mitgeführtes Bargeld

nicht mehr da war. Der Täter soll etwa 15-16 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter groß

gewesen sein und eine sportliche Statur, dunkle, kurze Haare sowie Grübchen an

beiden Wangen gehabt haben. Getragen habe er einen schwarzen Pullover, eine

dunkle Jogginghose, schwarze Sneakers sowie eine Umhängetasche. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Brennende Fahrzeuge,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, 06.05.2022, 03.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag brannten in der Walkmühlstraße zwei nebeneinander

abgestellte Autos. Die brennenden Fahrzeuge wurden gegen 03.00 Uhr gemeldet und

von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurde noch ein

weiterer Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro

geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autoaufbrecher zugange,

Wiesbaden, Nacht zum 06.05.2022,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurden in Wiesbaden mindestens vier geparkte

Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich in zwei

Fällen durch eine eingeschlagene Scheibe und zweimal auf bislang unbekannte

Weise Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus unter anderem zwei

Geldbörsen sowie diverse Baumaschinen mitgehen. Zwei der betroffenen Autos waren

in der Prinzessin-Elisabeth-Straße und die beiden anderen im Bereich

Eichenwaldstraße sowie Parsifalstraße abgestellt. Die aktuellen Fälle belegen

erneut, dass es zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein

Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten

Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen

Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Renault in Lorch gestohlen, Lorch, Bleichstraße,

Donnerstag, 05.05.2022, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Kraftfahrzeug in Lorch gestohlen. Am

Donnerstagmorgen stellte die Halterin eines schwarzen Renault Twingo fest, dass

ihr Pkw, welchen sie in der Nacht zuvor in der Bleichstraße geparkt hatte, nicht

mehr an Ort und Stelle war. Vom Fahrzeug fehlt seitdem jede Spur. Zuletzt waren

die amtlichen Kennzeichen „RÜD-P 2110“ am Renault angebracht. Der Wert des

Kraftfahrzeuges wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen

Mit über 3 Promille unterwegs, Idstein-Walsdorf, An der Siebenmeisterbrücke +

L3026 Donnerstag, 05.05.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag fiel ein Autofahrer in Idstein-Walsdorf mit über

drei Promille auf. Gegen 15:00 Uhr meldete ein Zeuge einen schwarzen BMW,

welcher mit einem Mann besetzt und einer auffälligen Fahrweise auf der L3026 von

Wörsdorf nach Walsdorf unterwegs sei. Der Pkw sei auf der Fahrt bereits

kurzzeitig in einen Straßengraben gefahren. Der daraufhin verständigten Streife

gelang es das Fahrzeug inmitten der Straße „An der Siebenmeisterbrücke“

festzustellen. Am Steuer des BMW, dessen Motor noch lief, saß ein 57-jähriger

Idsteiner. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Schnell zeigte sich, dass

er zuvor wohl zu tief ins Glas geschaut hatte. Aufgrund mehrerer Anzeichen für

einen vorangegangenen Alkoholkonsum wurde im weiteren Verlauf ein

Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 3 Promille. Der

57 Jahre alte Mann musste die Beamten daraufhin für eine ärztliche Blutentnahme

zur Dienststelle begleiten. Darüber hinaus wurden sein Fahrzeugschlüssel und

Führerschein sichergestellt.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrweise des Mannes beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der

Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht vor Bankgebäude, Taunussein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag,

05.05.2022, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Aarstraße in

Taunusstein-Bleidenstadt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Eine

Taunussteinerin parkte ihren schwarzen BMW auf einem Parkplatz der dortigen

Bankfiliale. Ersten Ermittlungen zufolge streifte ein bislang unbekanntes

Fahrzeug den BMW und beschädigte diesen an der rechten, vorderen Fahrzeugseite.

Ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen, fuhr die unfallverursachende

Person davon. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Montag, 09.05.2022: A3 in Höhe Niedernhausen, Fahrtrichtung Frankfurt am Main

Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei – 18-Jähriger aus Idstein vermisst

Bad Schwalbach (ots) – Idstein, Dietrich-Bonhoeffer-Straße,

Donnerstag, 05.05.2022

Seit Donnerstag, dem 05.05.2022, wird der 18-jährige Mattis B. aus

Idstein vermisst. Der junge Mann verließ am gestrigen Morgen sein Zuhause in der

Dietrich-Bonhoeffer-Straße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen

Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zu

seinem Auffinden. Mattis Butterweck ist etwa 185 cm groß und hat eine schlanke

Statur. Er trägt seine dunkelblonden Haare kurz und hat ein auffälliges

Muttermal im Bereich seines rechten Ohres. Zuletzt war er mit einem schwarzen

T-Shirt, dunklen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Er könnte einen

schwarzen Rucksack der Marke „Jack Wolfskin“ mit sich tragen.

Aufgrund der

Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass sich der 18-Jährige in einer

hilflosen Lage befindet. Der Vermisste hat Kontaktpunkte in Wuppertal und könnte

sich gegebenenfalls auf dem Weg dorthin befinden.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.