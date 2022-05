Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hünfeld (ots)

Am Freitag, dem 06.05.2022, gegen 08:23 Uhr ereignete sich auf der Hersfelder Straße stadtauswärts ein Auffahrunfall mit drei beteiligen Fahrzeugen. Ein 67-jähriger Fahrer eines PKW Daimler wollte von der Hersfelder Straße nach links in die Werner-von-Siemens-Straße einbiegen. Auf Grund von Gegenverkehr bremste er ab. Der hinter ihm fahrende 41-jährige Seat-Arona-Fahrer bremste seinen PKW ab. Ein 22-jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Seat- Ibiza auf den haltenden Seat auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den wartenden PKW Daimler geschoben. Die Fahrer der beiden Seat wurden hierbei leicht verletzt. Der Seat-Arona Fahrer wurde durch einen RTW ins Krankenhaus Hünfeld verbracht. Der PKW des Verursachenden musste abgeschleppt werden. An allen PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 18000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (04.05.), gegen 17 Uhr, bis Donnerstag (05.05.), gegen 15:30 Uhr, stellte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen VW Golf in der Banater Straße in Höhe der Hausnummern 8 bis 10 ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Donnerstag (05.05.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw mit Spezialaufbau aus dem Landkreis Minden-Lübbecke und ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra in dieser Reihenfolge die B27/ Hersfelder Straße in Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. An der dortigen Lichtzeichenanlage musste der Fahrer des Lkw verkehrsbedingt abbremsen, da die Ampel auf „rot“ wechselte. Dies bemerkte der Pkw-Fahrer aus Bebra vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 10.300 Euro.

Polizei hat Fahrtüchtigkeit im Blick: Alkohol- und Drogenkontrollen in Osthessen

Osthessen. Mit mobilen und stationären Kontrollen in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis beteiligte sich das Polizeipräsidiums Osthessen am gestrigen Donnerstag (05.05.) an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ und der ROADPOL-Aktionswoche „Alkohol und Drogen“. Die Bilanz: Von den rund 450 kontrollierten Personen standen elf Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss.

Über den gesamten Tag verteilt kontrollierten über 40 Beamtinnen und Beamte rund 400 Fahrzeuge an insgesamt acht stationären Kontrollstandorten, unter anderem an der B254 bei Bimbach und der B62 bei Vacha. Dabei stand nicht nur die Ahndung von Verstößen, sondern vielmehr das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Vordergrund.

„Wer sich berauscht ans Steuer setzt gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer“, betont Polizeipressesprecher Dominik Möller. „Mit zielgerichteten Kontrollen und einer fortwährenden Präventionsarbeit möchten wir die Menschen auf diese Gefahren hinweisen und mögliche Konsequenzen aufzeigen.“

Allein im vergangenen Jahr ereigneten sich rund 250 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auf den osthessischen Straßen – das ist alle anderthalb Tage ein Unfall, davon mehr als jeder Dritte mit einem Personenschaden. Doch neben der Gefahr von Unfällen, kann das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auch weitere weitreichende Folgen für die Betroffenen haben: Von Geldbuße, Punkten in Flensburg, dem zeitweisen oder dauerhaften Verlust des Führerscheins, einem drohenden Strafverfahren, bis hin zu Schadensersatzansprüchen oder der Zahlung von Schmerzensgeld – die Konsequenzen sind vielfältig, sogar der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes kann bei einem Fehlverhalten drohen.

Um die Unfallzahlen zu senken und die Menschen auf die Gefahren hinzuweisen, wird die osthessische Polizei auch weiterhin ihren Fokus auf das Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ legen und Kontrollen in allen drei Landkreisen durchführen.

Einbruch in Vereinsheim

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Donnerstag (05.05.), zwischen 2 Uhr und 13.30 Uhr, in ein Vereinsheim in der Löhrgasse ein. Durch Zerstören eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, in welchen sie zudem einen Zigarettenautomaten beschädigten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Insgesamt entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Aktionstag des hessischen Fernfahrerstammtisches – Infostände und Großkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Kirchheim – Die Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Osthessen richtet in Kooperation mit dem „Fernfahrerstammtisch Hessen“ am kommenden Mittwoch (11.05.) auf dem Gelände des SVG-Autohofes in Kirchheim (Hessen), von 10 bis 16 Uhr, erneut einen großangelegten Aktionstag aus. Dieser soll Interessierten die nicht alltägliche Möglichkeit bieten, bei verkehrspolizeilichen Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs „hautnah“ dabei sein zu können.

Der diesjährige Aktionstag soll auch ausreichend Raum zum Dialog zwischen Fahrpersonal und Polizei bieten. Neben Fahrerinnen und Fahrern sowie Transportunternehmen sind natürlich auch Interessierte aus anderen Bereichen der Transportlogistik herzlich willkommen.

Neue Regelungen für Kleintransporte über 2,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse im gewerblichen Güterverkehr – gültig ab 21. Mai 2022

Die genannte Schwerpunktsetzung auf Kleintransporte für diesen Aktionstag hat einen brandaktuellen Hintergrund. Die europäischen Berufs- und Marktzugangsregelungen für den gewerblichen Güterverkehr werden zum 21. Mai 2022 geändert. Im Rahmen des sogenannten „Europäischen Mobilitätspakets“ wird künftig bei grenzüberschreitendem gewerblichen Güterkraftverkehr bereits für Kraftfahrzeuge, deren zulässige Gesamtmasse 2,5 Tonnen überschreitet, eine entsprechende europäische Gemeinschaftslizenz erforderlich. Hierzu wurden die europäischen Vorgaben zum Markt- und Berufszugang des grenzüberschreiten gewerblichen Güterverkehrs geändert. Bisher galten diese Regelungen erst für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse.

Im Rahmen eines fairen Dialoges zwischen Kontrollbehörden und Transportbranche soll dieser Aktionstag des hessischen Fernfahrerstammtisches insbesondere auch dazu genutzt werden, diese Neuerung bekannt zu machen, noch bevor es zu entsprechenden verkehrspolizeilichen Kontrollen kommen kann. Mit diesen Kontrollen wird ab 21. Mai 2022 fest zu rechnen sein.

Technische Unterwegskontrolle

Der zweite Schwerpunkt dieses Aktionstages liegt in der sogenannten „Technischen Unterwegskontrolle“. Dieser verkehrspolizeiliche Fachbegriff beschreibt Kontrollen von Nutzfahrzeugen speziell in den Bereichen Technik und Ladungssicherung. Technische Verstöße und mangelhafte Ladungssicherung werden in der Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs noch immer sehr häufig beanstandet und bringen hohe Risiken für die Verkehrssicherheit mit sich.

Die innerhalb des Polizeipräsidiums Osthessen in diesem Jahr neu gegründete „Kontrollgruppe Schwerverkehr“ wird den Großteil der Kontrollkräfte stellen. Unterstützung erhalten die Beamtinnen und Beamten zudem aus anderen hessischen Polizeipräsidien.

Darüber hinaus wird der Aktionstag sowohl durch Sachverständige als auch von weiteren Kontroll- und Überwachungsbehörden begleitet.

Farbschmierereien

Dipperz. In der Nacht auf Donnerstag (05.05.) beschmierten unbekannte Täter den Bereich des Einganges eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Gewerbepark“ mit Farbe. Die Täter sprühten mit einer Bodenmarkierungsfarbdose von einer benachbarten Baustelle zwei Schriftzüge mit politisch motiviertem Hintergrund sowie ein Hakenkreuz auf den Boden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Petersberg. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (05.05.) mehrere hundert Liter Diesel von einer Brückenbaustelle an der A 7 im Bereich von Götzenhof. Die Täter brachen einen Radlader auf und stahlen Treibstoff im Wert von circa 2.000 Euro aus einem Tankfass. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Blitzer beschädigt

Fulda. Am Mittwochmorgen (04.05.) wurde festgestellt, dass in den Tagen zuvor die Geschwindigkeitsmessanlage in der Leipziger Straße von unbekannten Tätern beschädigt worden war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Fulda. Ein Wohnhaus in der Straße „Am Heiligenfeld“ im Stadtteil Neuenberg wurde am Mittwochabend (04.05.) zum Ziel eines unbekannten Einbrechers. Ein Bewohner wurde auf den Versuch des Täters in das Gebäude zu gelangen aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete der unbekannte Einbrecher. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: 180 cm groß, kräftige Statur, dunkel bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Dietershaner Straße im Stadtteil Dietershan brachen Unbekannte am Donnerstagabend (05.05.), zwischen 17 und 20 Uhr, in ein Vereinsheim ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe auf der Rückseite des Hauses, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Getränkemarkt

Fulda. In der Nacht auf Freitag (06.05.), gegen 1.15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Leipziger Straße ein. Die Täter zerstörten eine Glasschiebetür, um in den Markt zu gelangen. Dort stahlen sie Zigaretten, Spirituosen sowie Bargeld noch unbekannten Werts und verursachten 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gebäudebrand in Mücke-Höckersdorf

Am Donnerstag, 05.05.2022, wurden Hausbewohner um 15.45 Uhr in der Vogelsbergstraße in Höckersdorf auf die Brandentstehung in einer an ihr Haus angrenzenden Scheune aufmerksam. Die drei Erwachsenen konnten ihr Haus unverletzt verlassen. Die Scheune stand kurz darauf in Vollbrand und brannte in kürzester Zeit nieder.

Das Feuer griff auf das baulich direkt anschließende Wohnhaus des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens über und zerstörte auch dieses vollends.

Der Dachbereich eines an dieses Wohnhaus angrenzenden Hauses war ebenso vom Brand betroffen. Das Feuer konnte aber dort durch die Feuerwehren aus Mücke, Ulrichstein und Lauterbach sowie der Feuerwehr aus Homberg unter Einsatz der Drehleiter eingedämmt und gelöscht werden. Die Wehren waren mit 130 Kräften vor Ort und wurden vorsorglich durch Rettungsdienst und Notarzt unterstützt.

An den drei Gebäuden entstand ein Schaden in Höhe von 140.000 EUR.

Die Brandursache wird im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen festgestellt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen zur Zeit keine vor.